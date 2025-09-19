Economía

A pesar de las turbulencias y la fuerte intervención, el Banco Central asegura que ganará la pulseada por el dólar

A medida que se venden reservas también se produce una disminución en la cantidad de pesos en circulación. Por eso, la expectativa es que tarde o temprano se revierta la fuerte tendencia dolarizadora, en medio de un clima de fuerte desconfianza

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Santiago Bausili
Santiago Bausili

Pese a que se aceleró dramáticamente la venta de dólares, que pasó en solo un día de USD 53 millones a USD 379 millones, el equipo económico no tiene pensado hacer ningún cambio al esquema elegido. Por el contrario, la convicción es que lo mejor que se puede hacer en este momento es seguir vendiendo en la medida que el mercado continúe demandando dólares.

“Tenemos más de USD 20.000 millones líquidos, lo peor que puede pasar es que absorbamos muchos pesos en las próximas semanas, no pasa absolutamente nada”, sostienen en el entorno de Luis Caputo. Por lo tanto, no se frenará con las ventas en la medida que el mercado siga presionando para dolarizarse.

Tanto desde el Banco Central como desde el ministerio de Economía buscan quitarle dramatismo a profundización de la crisis financiera que se vivió en los últimos días. No fue solo una gran venta de dólares, sino además una fuerte caída en los precios de los bonos y las acciones en Wall Street.

La creciente demanda por cobertura también se reflejó en los dólares financieros. El MEP finalizó a $ 1.519, pese a que el tipo de cambio oficial minorista cerró en $ 1.495. La brecha entre ambos se ubicó en 1,6%, cuando hasta ahora era inexistente o incluso negativa. Esto da oportunidades de arbitraje a muchas mesas de operaciones de bancos y Alycs, que compran para sus clientes en el oficial y luego venden a través del mercado de bonos.

En Economía aseguran, por otra parte, que la intervención oficial no generó conflicto alguno con el FMI y tampoco precisan el aval del organismo para hacerlo, pese a que se trata de un préstamo a largo plazo. “Los dólares son nuestros, no tenemos que pedir permiso para usarlos”, explican.

La venta de dólares por parte del BCRA implica, al mismo tiempo, que se absorbe una importante cantidad de pesos, tal como sucedió el miércoles y ayer. “A diferencia de otra veces, tenemos superávit fiscal. Por lo tanto, nuestras intervenciones lo que hacen es reducir la cantidad de dinero en circulación. En algún momento la gente o las empresas van a precisar pesos para pagar sueldos o para cualquier otro otra cosa. Y ahí esperamos que aumente la oferta de dólares, aunque no sea inmediatamente”, aseguran.

Tanto Luis “Toto” Caputo como el resto del equipo le echan la culpa al nerviosismo de los inversores al incremento del “riesgo kuka”, es decir la posibilidad que retorne el kirchnerismo al poder. “Si tenes (Axel) Kicillof reivindicando la expropiación de YPF o hablando de deuda impagable tiene sentido que los mercados reaccionen como lo hicieron”, agregan.

Ayer, en el streaming Carajo, dijo “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.

Por otra parte, mantener el techo de la banda ahora es clave para recuperar credibilidad y calmar a los que temen que el peor escenario está a la vuelta de la esquina. “Si en las elecciones de octubre nos va bien esto se va a tranquilizar rápido. Y si no sale de acuerdo a lo esperado igual vamos a ganar mucha participación legislativa, lo que nos va a permitir bloquear a los opositores que quieren poner palos en la rueda y bombardear el superávit fiscal”.

La pérdida de reservas preocupa al mercado porque significa que el Gobierno tiene menos dólares para repagar la deuda y el año que viene hay vencimientos por USD 10.000 millones con el sector privado.

Caputo aseguró que se están analizando alternativas para asegurar los futuros pagos, pero que no está aún en condiciones de anunciarlas. Mientras no haya certezas sobre los recursos para enfrentar esos vencimientos será difícil que se produzca una recuperación significativa de las cotizaciones. Mientras que el riesgo país superó los 1.300 puntos básicos, también se encarecieron los seguros contra default de bonos argentinos.

El ministro de Economía, por otra parte, destacó algunos datos positivos de la economía en medio de un mar de incertidumbres. Por un lado, que el superávit primario de agosto aumentó 30% en relación a igual mes del año pasado. Además, el superávit comercial de agosto ascendió a USD 1.402 millones. Por último, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el segundo trimestre, en niveles de 7,6% respecto al mismo período del año anterior.

