Con el dólar en $1.495, las acciones argentinas cayeron hasta 10% en Wall Street y el riesgo país superó los 1.400 puntos

El "sell off" castigó a las acciones y los bonos de Argentina.

La plaza financiera atravesó una jornada con ventas persistentes de acciones y bonos argentinos, mientras que se hicieron sentir las presiones alcistas sobre el dólar, que obligaron a ventas a manos del Banco Central por casi USD 400 millones, que dejan entrever un esquema de bandas cambiarias muy frágil para ser sostenido por las próximas cinco semanas, hasta las decisivas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Las operaciones en el mercado reflejaron amplias caídas para los bonos y acciones argentinos. Los títulos Globales en dólares con ley extranjera se hundieron 7,6% en promedio, con un riesgo país, medido por el EMBI+ de JP Morgan, que sumaba al cierre de la operatoria 206 puntos (+16,5%) y se ubicaba en 1.453 unidades. Se trata del riesgo país más alto desde el 6 de septiembre del año pasado, una cifra que aleja por completo la chance de emitir nuevos bonos en los mercados voluntarios y dificulta la sustentabilidad del repago de la deuda.

Entre los Bonares -en dólares con ley argentina- las caídas alcanzaron casi 10% en el día para las emisiones de plazo más corto (AL29 y AL30).

Las acciones también estuvieron negociadas en baja. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 4,9% en pesos, a 1.695.530 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se impusieron las pérdidas, encabezadas por YPF (-9,9%) y Transportadora Gas del Sur (-8,7%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“El mercado entró de lleno en la dinámica electoral sin haber mostrado aún los ajustes necesarios para un cambio en las expectativas. Las señales provenientes del Congreso, junto con el anuncio de la intervención generaron una señal negativa. Aun así, esperamos que el Gobierno asegure un tercio de la Cámara baja, suficiente para defender decretos y vetos”, señaló un informe de Adcap Grupo Financiero.

En el plano cambiario, el dólar mayorista se mantuvo estable en los $1.474,50, el mismo techo que el miércoles, con un sacrifico de reservas de USD 379 millones a manos del Banco Central para defender el esquema cambiario. No obstante el dólar “contado con liquidación” y el blue operaron por encima de los 1.500 pesos y en precios máximos históricos.

Para Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa), se trató de una “rueda de pánico, sell off y capitulación en el mercado argentino. Masacre en todos los activos. Al mercado ya lo dejaba inquieto el hecho de que el BCRA use dólares para defender el tipo de cambio en un contexto en donde acceder al mercado para pagar los bonos luce lejano".

“A eso se le suma la crisis política post elecciones y la nueva debilidad del Gobierno en el Congreso ya que le rechazaron el veto por la ley de emergencia pediátrica , financiamiento educativo y ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a provincias. De esta manera la crisis política se acelera, genera sell off de activos y un ‘testeo’ cada vez mas fuerte a la banda y mayor dolarización, lo que a la larga podría terminar generando detrimento económico”, indicó Cappella.

El Banco Central debió vender USD 473 millones en el mercado de cambios para mantener invariable al dólar mayorista en $1.474,50 dentro de las bandas, cuyo límite superior es ahora 1.474,83 pesos.

“Se entiende que esta estrategia podría aplicarse sólo coyunturalmente, apostando a una rápida normalización del mercado cambiario luego de los comicios, ya que caso contrario se podrían acentuar las inquietudes sobre un eventual cambio de régimen para liberar la presión sobre las reservas, e incluso promover compras”, consideró el economista Gustavo Ber. Se trató de la venta más grande a manos del Central desde el 11 de abril, la última rueda antes de la eliminación del control de cambios.

Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que se negocian simultáneamente en la plaza local y el exterior, anotaron nuevos máximos nominales, con un incremento entre 31 y 45 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos avanzó a $1.543,33 (+3,1%), mientras que el dólar MEP terminó pactado a $1.519,69 (+2,1%). La brecha entre el “liqui” y el oficial se empezó a ensanchar y ahora alcanza el 4,7 por ciento.

Aunque moderadas, los contratos de dólar futuro tuvieron alzas generalizadas, en un rango de 0,1% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Los contratos más operados fueron los de vencimiento al cierre de octubre -pasadas las elecciones-, que avanzaron 4,50 pesos o 0,3%, a 1.537 pesos, por encima del techo de la banda de flotación cambiaria en el mercado oficial, en los $1.501 para el fin del mes que viene. El interés abierto alcanzó un muy importante volumen, equivalente a 8.159,6 millones de dólares.

La cotización blue del dólar cerró negociada a $1.510 para la venta, de manera que supera el anterior máximo de $1.500 del 12 de julio de 2024. De esta forma, el precio de la divisa rompió en las últimas horas máximos nominales en todos los segmentos del mercado.

El dólar al público ganó diez pesos, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se transó a $1.509,37 para la venta (alza de $19,39 o 1,3%) y $1.448,05 para la compra.