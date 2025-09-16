Frente a la suba del dólar y el riesgo país, Milei reafirmó ante los mercados su mensaje de equilibrio fiscal

Foto de archivo: imagen de un cartel de un billete de 100 dólares estadounidenses con una foto del presidente Javier Milei. REUTERS/Matias Baglietto/

Los bonos en dólares de la deuda argentina tuvieron otra jornada negra, con fuertes pérdidas de hasta 5,5% en el caso de las especies más largas, mientras que el riesgo país ya está en niveles de 1.225 puntos básicos. Esta renovada debilidad de los bonos dolarizados se explica por la disminución de USD 672 millones que tuvieron las reservas del Banco Central desde las elecciones bonaerenses.

Ese escenario de tensión fue el que buscó calmar el Presidente Javier Milei con su discurso de presentación de la ley de Presupuesto 2026 en cadena nacional, en el que recalcó que “la piedra angular” de su plan de gobierno sigue siendo el equilibrio fiscal.

Milei apuntó a la preocupación de los inversores. Dijo que las menores tasas de interés no llegarán emitiendo dinero, “sino reduciendo el riesgo país en base al equilibrio fiscal y estimulando el ahorro”. Y le habló a los hombres de negocios: “Una empresa que no gana dinero es una empresa que cierra o que directamente nunca se abre. Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulneran los derechos de propiedad y se les cambia las reglas de juego sobre la marcha, como hemos hecho durante tantas décadas”.

Con ese discurso Milei espera llegar a un mercado que hoy abrirá tras una baja de las reservas producto, en buena medida, de las ventas que llevó adelante el Tesoro con dólares que había comprado en los últimos meses. No hay información oficial sobre las divisas que mantiene depositadas en el Central, pero la estimación es que estarían al borde de la extinción. Por lo tanto, se estaría perdiendo el último colchón que tenía el Gobierno para contener las presiones cambiarias y que el dólar no llegue al techo de la banda.

Más allá del peso del mensaje presidencial, la lectura del mercado es que ya falta muy poco para que el BCRA empiece también a vender reservas. No le queda mucha salida porque es lo que se comprometió en el acuerdo con el FMI y no hacerlo sería un durísimo golpe para la credibilidad del equipo económico. El problema es que todavía faltan casi seis semanas para las elecciones legislativas y es mucho tiempo para “aguantar”.

La semana pasada el Banco Central bajó 10 puntos porcentuales la tasa de pases pasivos, que ahora se ubican en 36% y buscó llevar cierto alivio al mercado de crédito, especialmente para las pymes que precisan financiar capital de trabajo. Pero junto con la reducción de tasas se produjo un importante salto del dólar, que pasó de una cotización minorista de $ 1.380 previo a los comicios hasta $ 1.475 en la jornada de ayer.

Ayer fue la caída más importante desde las elecciones bonaerenses. La merma de reservas llegó a USD 461 millones y finalizaron en USD 39.848 millones.

El temor del mercado ahora es que esta disminución de reservas implique que haya menos recursos para atender los futuros vencimientos de deuda en dólares que debe enfrentar el Gobierno. En enero del año próximo, por ejemplo, vencen cerca de USD 4.500 millones entre capital e intereses de bonos dolarizados. Hasta ahora, no hay certeza que estén esos fondos disponibles, por lo que resulta clave que el Gobierno consiga despejar rápidamente esa incógnita. De lo contrario, será complicado ponerle un piso a la cotización de bonos.

El viernes un director del BCRA, Federico Furiase, aseguró que cuentan con USD 22.000 millones líquidos para defender el techo de la banda, que ayer se ubicó en USD 1.473. Si bien el dólar minorista los superó, el mayorista (que es el que se tiene en cuenta) finalizó en $ 1.462, o sea menos de 1% del valor máximo al que empezaría a intervenir el Central.

La expectativa es ver si finalmente el mercado se termina autorregulando. Esto implicaría que los inversores deciden vender dólares en niveles actuales aprovechando el compromiso que tiene el Central de defender el actual nivel de la banda cambiaria. En ese escenario, resultaría más negocio vender dólares e invertir en pesos aprovechando que las tasas se mantienen altas.

En caso que el BCRA empiece a vender, esto implicaría una reducción en la cantidad de pesos en el mercado y la consiguiente suba de tasas, lo que tendría un impacto adicional negativo sobre la actividad económica.