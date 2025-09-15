Plazo fijo arriba del 50% anual: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los rendimientos entre bancos difieren por encima de 20.000 pesos para un depósito de un millón (Franco Fafasuli)

La herramienta del plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más consultadas por ahorristas en un contexto de inestabilidad macroeconómica y movimientos constantes en la política monetaria. El recorte de las tasas y los nuevos valores para depósitos a 30 días, informados por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), muestran un escenario renovado para quienes buscan opciones de resguardo y rentabilidad para sus pesos.

El análisis de las tasas vigentes en los principales bancos revela diferencias marcadas entre las entidades, tanto en la remuneración como en el rendimiento final para operaciones de un millón de pesos. Fuentes de referencia, como Infobae y el propio relevamiento actualizado, indican que al día de hoy los bancos que reportan sus condiciones al BCRA ofrecen un rango que abarca desde retornos del 30% nominal anual, hasta máximos que alcanzan o superan el 55%.

De acuerdo a la información financiera más reciente, el Banco del Sol S.A. y Banco Voii S.A. lideran la tabla con una tasa nominal anual del 55,00, mientras Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se ubican levemente por debajo, con registros de 54,50. Estas entidades se posicionan sobre el resto del sistema con valores que superan holgadamente la media simple de todas las tasas relevadas.

Al momento de calcular la rentabilidad para un depósito estándar de un millón de pesos a 30 días, los resultados varían sensiblemente. En el caso de Banco del Sol S.A. y Banco Voii S.A., el monto acreditado al vencimiento asciende a 1.045.205,48 pesos. Por su parte, quienes eligen operaciones con Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. encuentran retornos de 1.044.794,52 pesos tras un mes.

Las entidades que ofrecen tasas superiores al promedio muestran diferencias notorias respecto al resto del sistema. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. presenta una tasa de 52,00, que permite alcanzar un rendimiento de 1.042.739,73 pesos. El Banco del Chubut S.A. establece su tasa en 51,00%, con un resultado de 1.041.917,81 pesos al concluír el plazo del depósito. Entre las opciones de tasa alta, también figura Reba Compañía Financiera S.A., con un 50,00% y un monto final de 1.041.095,89 pesos.

En la franja de 48% a 49% de tasa nominal anual aparecen entidades como Banco Bica S.A. y Banco de Corrientes S.A.. Los montos al finalizar los 30 días alcanzan 1.040.273,97 y 1.039.452,05 pesos, respectivamente. El Banco Provincia de Tierra del Fuego replica ese rango con igual tasa y resultado. Esta dispersión de valores en la oferta bancaria responde a la dinámica competitiva por captar depósitos y mantener activos los niveles de liquidez del sistema.

Alejándose de los extremos máximos, existe un bloque de bancos que presenta tasas cercanas al 47%. En este grupo se incluyen Banco de la Nación Argentina, Banco CMF S.A. y Banco Mariva S.A., todos con el mismo valor nominal y con un rendimiento igual al cierre del período: 1.038.630,14 pesos tras 30 días para un millón depositado.

El abanico de tasas intermedias lo ocupan el Banco Dino S.A. y Bibank S.A., ambos con tasas de 45,00 y un resultado de 1.036.986,30 pesos. Banco Hipotecario S.A. ofrece levemente por encima de ese valor, con 45,50 y un rendimiento de 1.037.397,26 pesos. Por su parte, el Banco Comafi Sociedad Anónima se encuentra en el rango del 43,00, pagando 1.035.342,47 pesos al finalizar los 30 días. Quedan cercanos a ese segmento otras instituciones como Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco Julio Sociedad Anónima y Banco Santander Argentina S.A., todas con tasas del 42,00 y montos entre 1.034.520,55 y 1.034.767,12 pesos dependiendo de los detalles.

El Banco Macro S.A. fija su tasa de referencia en 40,50 y paga 1.033.287,67 pesos por cada millón invertido a plazo fijo. En la misma franja se encuentran Banco de Formosa S.A. y Banco BBVA Argentina S.A., ambos oscilando entre 40,00 y 41,00 en tasa, y acreditando entre 1.032.876,71 y 1.033.698,63 pesos. La oferta de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se ubica en 42,30, lo que resulta en 1.034.767,12 pesos, diferenciándose levemente de sus competidores más directos.

Un dato relevante para quienes observan la evolución de la oferta bancaria es el caso del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que propone una tasa de 35,00. Allí, un plazo fijo de un millón produce, al cierre de los 30 días, un resultado de 1.028.767,12 pesos, quedando por debajo de las opciones ofrecidas por bancos privados y provinciales.

El promedio de tasas para plazos fijos responde a la combinación de bancos grandes, privados y compañías financieras (Reuters)

En el extremo más bajo de la escala, Banco Masventas S.A. aparece con la tasa mínima: 30,00, correspondiente a una suma final de 1.024.657,53 pesos al cierre del ciclo mensual. Esta diferencia significativa respecto de los máximos del sistema subraya el grado de heterogeneidad vigente en el mercado local.

El informe de Infobae utiliza como referencia los valores informados oficialmente por las entidades financieras al BCRA. Esta fuente destaca que los bancos que figuran en el relevamiento conforman el núcleo del sistema financiero argentino, tanto por volumen de operaciones como por su capacidad para definir rendimientos de referencia.

Las cifras muestran que el plazo fijo tradicional todavía representa una herramienta de relevancia para particulares y empresas con liquidez en moneda nacional. Frente a escenarios de alta volatilidad en la cotización del dólar y posibles presiones sobre los precios, la oferta de tasas para 30 días contribuye a canalizar fondos transitoriamente en pesos.

La competencia entre bancos públicos, privados y provinciales también influye sobre los niveles de tasas. Entidades como Banco de la Nación Argentina y Banco de la Provincia de Buenos Aires mantienen tasas alineadas con el promedio general del sistema (47,00 y 41,00, respectivamente), en tanto los bancos de tamaño mediano y compañías financieras son quienes impulsan los niveles más altos en busca de captar ahorros disponibles.

En este punto, la estructura del cuadro de tasas y resultados permite observar diferencias en el incentivo al ahorro ofrecido por cada entidad. Por ejemplo, un ahorrista que prioriza el rendimiento final sobre el respaldo institucional puede optar entre bancos cuya reputación y tamaño difieren ampliamente, según la tasa publicada.

Los registros actuales, enfocados en la tasa nominal anual, no contemplan deducciones ni tributaciones específicas que puedan afectar el resultado neto para el depositante. El cálculo de los futuros rendimientos tampoco incluye eventuales movimientos en la política monetaria durante el mes, por lo que altera la ecuación final si se producen cambios regulatorios entre la fecha de imposición y el vencimiento del plazo.

Entre las compañías financieras, Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. figuran como opciones relevantes por su nivel de tasa y por el resultado calculado para el caso modelo del millón de pesos. Sus publicaciones, avaladas por la información validada por el BCRA, permiten a los ahorristas evaluar alternativas en base a datos homogéneos y fácilmente comparables.

El BCRA periódicamente releva y publica estas condiciones para depósitos a plazo, con actualizaciones que reflejan los cambios en la competencia entre instituciones y la estrategia para incentivar el ahorro en moneda local. Tal como describe Infobae, los movimientos en la escala de tasas fueron motivo de análisis tras eventos políticos y económicos recientes. El promedio de las tasas reportadas muestra un abanico más amplio de rendimientos, en comparación con semanas anteriores, y refleja la adaptación de las instituciones ante un contexto de desafíos para la macroeconomía argentina.