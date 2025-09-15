Economía

Cambios por el aumento del dólar: cuánto cuesta sacar plata de un cajero automático del exterior

Las comisiones van desde USD 4,50 hasta USD 14,88, con diferencias según la entidad y la modalidad de la operación.

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
Banco Nación y Banco Macro
Banco Nación y Banco Macro figuran entre los más caros para extraer efectivo en el exterior, con comisiones superiores a los USD 14.

En la previa de la temporada alta de viajes, muchos argentinos que planean salir del país se preguntan cuánto deberán pagar en concepto de comisiones al momento de retirar dinero de un cajero automático en el extranjero. Según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las diez principales entidades financieras informan de manera periódica los cargos que aplican a este tipo de operaciones.

Los valores muestran una amplia dispersión entre bancos y, en algunos casos, las entidades fijan el costo en pesos y en otros directamente en dólares. Para los usuarios, conocer estas cifras resulta clave a la hora de calcular cuánto dinero en efectivo conviene extraer en destino y cuánto llevar desde la Argentina.

Los costos en el exterior

De acuerdo con los datos oficiales, los montos más elevados aparecen en bancos tradicionales. Banco de la Nación Argentina cobra USD 14,52 por cada extracción en el exterior, mientras que en Banco Macro el costo asciende a USD 14,88. En el caso del Banco BBVA, la comisión es de $10.925 por operación.

En el otro extremo, los valores más bajos se observan en entidades como Banco Credicoop, que fija un cargo de USD 4,50, y Banco Santander, que aplica $4.640. Brubank, por su parte, establece un costo de USD 6,05. Banco Galicia fija la comisión en $5.900, mientras que Banco Provincia cobra USD 8,00.

En cuanto a los bancos digitales, Ualá no registra cargo para el uso de cajeros en el exterior, mientras que Naranja X no informa comisiones en esta categoría.

Los costos dentro del país

El cuadro del BCRA también refleja las comisiones por extracciones dentro del país, que varían según la red y la entidad. El uso de cajeros de otra entidad dentro de la misma red tiene un costo que, en promedio, ronda entre $2.292,95 y $5.700 según el banco. Si la operación se realiza en una red distinta, los valores son aún mayores.

El informe del Banco Central
El informe del Banco Central también detalla los costos por extracciones en cajeros de otras redes dentro del país (Reuters)

Por ejemplo, Banco Galicia cobra $5.000 por extracción en una entidad diferente, y el Banco BBVA eleva ese cargo a $5.700. En el caso del Banco Nación, el monto es de $2.860,44, mientras que el Banco Provincia fija la comisión en $3.500.

Reposición y emisión de tarjetas

Más allá de las extracciones, el informe del Banco Central incluye los costos asociados a la provisión, emisión y reposición de tarjetas de débito. Si bien la apertura y mantenimiento de cuentas y la entrega inicial de la tarjeta no tienen costo en ninguna de las entidades relevadas, sí existen diferencias importantes en otros rubros.

La reposición por robo o extravío, por ejemplo, se ubica en cifras elevadas: el Banco BBVA cobra $12.995, el Banco Provincia $12.500, y el Banco Nación $12.524,71. En tanto, los bancos digitales también fijan montos altos: Ualá cobra $9.000 y Naranja X $8.833.

En lo que respecta a la emisión de tarjetas adicionales, algunas entidades establecen costos específicos. El Banco Nación aplica $6.899,42, mientras que el Banco Provincia cobra $480.

Qué significa para los viajeros

Los datos oficiales evidencian que la decisión de retirar dinero en efectivo en el exterior puede tener un impacto significativo en los gastos del viaje. Una extracción que ronde los USD 100, por ejemplo, puede encarecerse hasta un 15% solo por las comisiones que aplican los bancos locales, a lo que se suman los impuestos nacionales vigentes sobre consumos en moneda extranjera.

Además, el hecho de que algunas entidades fijen los cargos en pesos y otras en dólares genera una diferencia adicional, ya que el monto final dependerá del tipo de cambio aplicado en cada momento.

En paralelo, los bancos digitales aparecen como una alternativa distinta, con costos reducidos o nulos en el caso de Ualá, aunque con cargos relevantes en otras operaciones, como la reposición de tarjetas.

Temas Relacionados

BancosComisionesCajeros atomáticosDólaresEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Costo argentino”: calculan que el flete camionero en la Argentina es 30% más caro que en Brasil y EEUU

La diferencia, muy importante para el agro, presiona sobre la competitividad y reduce la rentabilidad de los productores nacionales

“Costo argentino”: calculan que el

De la escuela al bolsillo: el avance de la educación financiera en el país

Con datos que reflejan un elevado desconocimiento de las finanzas personales, surgen programas de formación en aulas, bancos y plataformas digitales

De la escuela al bolsillo:

El estudio sobre la minería mundial que anticipó la continuidad de la fiebre del oro

Un informe global de PwC en base a los balances en 2024 de 40 grandes mineras analizó la dispar suerte entre el metal precioso y los demás minerales y la enmarcó en “dominios” y grandes tendencias. La emergencia de las “geofinanzas”

El estudio sobre la minería

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

Economistas prevén un repunte en los precios al consumidor ante la incertidumbre política y financiera, mientras el estancamiento económico y la llegada de productos importados moderan el ajuste en las góndolas

Cómo la suba del dólar

Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

Luego de 5 años de ausencia en el mercado local, el año próximo regresará el Volkswagen Golf GTI. Infobae lo probó en Europa. Cómo es la versión que se venderá en Argentina

Vuelve un clásico al mercado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intentó huir de un control

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Premios Emmy 2025: todos los looks de las celebridades de la televisión internacional en la alfombra roja

Mataron a un adolescente de 16 años y balearon a una chica desde un caballo en Villa Gobernador Gálvez

Un juez federal de Catamarca ordenó que la ANDIS devuelva las pensiones por invalidez suspendidas en la provincia

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ofreció su apoyo a

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

TELESHOW
El mensaje de Daniela Celis

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”

Griselda Siciliani y el juego de seducción con Luciano Castro en playas de Brasil

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida