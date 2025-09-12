Barrio por barrio, cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires

El promedio porteño se ubica en 850 dólares, aunque con fuertes contrastes entre zonas.

De acuerdo a un reciente informe del portal de clasificados Zonaprop, en base a los avisos en alquiler publicados en dólares por anunciantes, el valor promedio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires es de 850 dólares mensuales.

En el último mes, el precio del alquiler medido en dólares aumentó un 0,33% y acumula un incremento del 19,46% en lo que va de 2025. En los últimos doce meses, la suba de los alquileres en moneda extranjera fue del 35,08%, lo que refleja un movimiento sostenido en el mercado.

Los extremos del mercado

El barrio más costoso de la Ciudad sigue siendo Puerto Madero, donde alquilar un dos ambientes demanda en promedio 1.312 dólares mensuales. Lo siguen Colegiales, con 1.160 dólares, y Monserrat, con 1.057 dólares, que completan el podio de las zonas más caras.

En el otro extremo aparece Balvanera, con 700 dólares mensuales, como la opción más accesible. Apenas por encima se encuentran San Nicolás, con 709 dólares, y Caballito, con 719 dólares. La brecha entre la punta más cara y la más barata supera los 600 dólares por mes.

El rango medio

Entre los barrios que se ubican en la franja intermedia aparecen varios puntos de referencia. En Palermo el valor promedio asciende a 934 dólares, mientras que en Nuñez se ubica en 920 dólares y en Belgrano en 911 dólares.

Más cerca del promedio general de la Ciudad se encuentran Chacarita, con 850 dólares, y San Telmo, con 843 dólares. En Recoleta, en tanto, alquilar un dos ambientes cuesta alrededor de 829 dólares mensuales.

Por debajo de esos valores se ubican Villa Urquiza con 802 dólares, Almagro con 797 dólares, Villa Crespo con 793 dólares y Retiro con 792 dólares.

Diferencias entre zonas

Al analizar los corredores urbanos, el informe destaca que el Noroeste fue el que más se encareció en los últimos doce meses, con una suba del 30,90%, lo que llevó el precio promedio a 799 dólares mensuales. En el Eje Central los valores crecieron 28,41%, alcanzando los 717 dólares.

En cambio, el Corredor Norte mostró el menor incremento interanual, del 24,17%, e incluso un leve retroceso mensual del 0,40%. Pese a eso, se mantiene como una de las áreas más costosas, con un promedio de 901 dólares.

Un mercado en transformación

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, en diciembre de 2023, cambió la composición de los avisos. Durante los primeros meses de 2024, la mayoría de las publicaciones comenzaron a hacerse en pesos y llegaron a representar un 60% del total en mayo y junio. Sin embargo, a partir de agosto los anuncios en dólares comenzaron a repuntar y hoy constituyen casi seis de cada diez publicaciones.

El mercado de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires muestra así un panorama con fuertes contrastes: mientras algunos barrios del norte superan los 900 dólares mensuales, otros en el centro o el sur se mantienen bastante por debajo del promedio. Con un valor general de 850 dólares por mes, la brecha entre barrios es amplia y marca la pauta de las opciones disponibles para los inquilinos.