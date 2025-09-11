Economía

Mercados: con leves ganancias las acciones y los bonos defienden la recuperación

El S&P Merval sube 0,2%, por encima de 1.800.000 puntos y los ADR operan mixtos en Wall Street. Los títulos públicos avanzan por tercer día seguido

Guardar
Una rueda positiva de Wall
Una rueda positiva de Wall Street le brinda soporte a los activos argentinos.

Las recientes decisiones del Gobierno y los alcances de un sorpresivo resultado electoral en territorio bonarense mantenían este jueves bajo presión al mercado financiero de Argentina, mientras los activos bursátiles y el dólar buscaban reacomodarse ante el complejo escenario que mantiene en vilo a la economía.

Amplias ganancias en los índices de las bolsas de Nueva York, en un rango de 0,8% a 1,3% le daban sostén a la cotización de los activos domésticos que son operados en Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,2%, a 1.830.000 puntos a las 13:20 horas, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en Wall Street marcan cifras mixtas.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- moderan las ganancias en su tercera rueda consecutiva en zona positiva, con un 0,4% en promedio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:20 horas)

El presidente ultraliberal Javier Milei vetó una ley que establecía un incremento en las partidas presupuestarias para hospitales pediátricos, un día después de haber hecho lo mismo con otra ley que disponía mayores recursos para universidades públicas con la intención por mantener a raya las cuentas fiscales.

El Gobierno viene de sufrir el pasado fin de semana una dura derrota electoral en comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, después de que la popularidad del propio Milei cayera recientemente tras conocerse acusaciones de corrupción.

“Este complejo escenario ha pegado de lleno en el mercado, con derrumbe histórico el lunes en acciones y bonos, más una fuerte depreciación en el peso por la desconfianza inversora sobre la capacidad de Milei de poder instrumentar los cambios comprometidos para reducir la inflación y la pobreza”, indicó un reporte de Reuters.

“Hay errores macroeconómicos que se acumularon en este último tiempo”, sostuvo el economista Enrique Szewach para explicar la coyuntura argentina.

Por su parte, el dólar mayorista, en los 1.431 pesos, registraba una mínima ganancia, bajo la mirada del Tesoro, comprometido a intervenir para generar liquidez, y un Banco Central presto a actuar si el tipo de cambio tocara la banda superior de flotación que rige desde mitad de abril, luego de la salida del “cepo” cambiario.

Personal del FMI (Fondo Monetario Internacional) fue informado por Argentina de una reciente decisión de intervenir en el mercado de divisas y el organismo alentó al Gobierno a continuar reconstituyendo reservas y a fortalecer confianza en el peso, indicó este jueves un portavoz del organismo.

Ahora todos los cañones apuntan a las elecciones de medio término nacionales a realizarse a fines de octubre, donde el Gobierno libertario se juega la chance de sumar bancas en el Congreso, actualmente controlado por la oposición peronista.

“Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, en declaraciones televisivas.

Milei, economista libertario, alcanzó la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023 con la promesa de eliminar el déficit fiscal a través de un fuerte recorte del gasto público.

El mejor ánimo del mercado se daba también después de que el Tesoro adjudicó bonos de corto plazo por un valor efectivo de 6,63 billones de pesos (equivalentes a unos USD 4.656 millones) en una licitación doméstica de seis instrumentos para refinanciar vencimientos, con los que se consiguió un rollover de 91,43% sobre las necesidades contables.

“La licitación la vemos como positiva, máxime considerando la baja de tasas del mercado secundario, lo que habilita no esperar un endurecimiento en la política de encajes”, explicó Eric Ritondale, economista Jefe de la correduría Puente.

Estos encajes bancarios promedian actualmente el 53%, lo que conspira contra los créditos ya que se trata de un fondeo inmovilizado por obligación en los bancos, coinciden analistas.

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC registró un alza del 1,9% en agosto, igual al mes anterior, para acumular un salto del 19,5% en ocho meses del 2025 y del 33,5% en los últimos doce meses.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinaacciones ArgentinaElecciones 2025últimas noticias

Últimas Noticias

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

En diálogo con Infobae, durante la Gastech 2025, Andrea Stegher, titular de la Unión Internacional de Gas (IGU), destacó el respaldo a nivel global que tienen las iniciativas del país para convertirse en proveedor de energía. Demanda mundial, IA, precios y tecnología

La industria global del gas

Las importaciones de carne aviar aumentaron casi 300% en lo que va del año, mientras que las exportaciones cayeron

El mercado aviar argentino atraviesa un récord de importaciones y un freno exportador, aunque la tendencia podría revertirse en los próximos meses

Las importaciones de carne aviar

El plan del Gobierno para financiar provincias con fondos del BID

Una herramienta prevista para proyectos fue reactivada en una reunión reciente, según revelaciones de fuentes vinculadas al diálogo con el organismo internacional

El plan del Gobierno para

Mercado automotor en alerta: qué pasará con los precios de los 0 km ante la suba del dólar

Las listas todavía no se modificaron. Hay marcas que pararon la facturación de autos y otras que habilitaron a los concesionarios a pasar unidades para octubre. El aumento es inevitable, dicen en el sector, pero no hay fecha definida

Mercado automotor en alerta: qué

Tasas en baja: cómo quedó el esquema monetario del Gobierno tras la derrota electoral en Buenos Aires

El BCRA busca contener la volatilidad cambiaria ajustando los instrumentos de absorción monetaria y promoviendo la baja de tasas de corto plazo tras una etapa de picos e incertidumbre

Tasas en baja: cómo quedó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria global del gas

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

Las importaciones de carne aviar aumentaron casi 300% en lo que va del año, mientras que las exportaciones cayeron

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

El plan del Gobierno para financiar provincias con fondos del BID

Misiones: el hijo de un asesor del exgobernador acordó la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual y trata de menores

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: con una ausencia, los

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

El esperado regreso de Daniel Day-Lewis: la película con su hijo, el miedo y el secreto detrás de su retiro

TELESHOW
La romántica noche de Wanda

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco

La divertida escapada de Daniela Christiansson con su hija Elle y amigas a las playas de Marbella

Sofía Gala contó cómo se prepara para interpretar a Moria Casán en la ficción: “Es algo surrealista”

La fascinación de Juan Minujín por China y la Gran Muralla: “Es tremenda y emotiva”