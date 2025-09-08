Economía

Primera reunión del equipo económico post derrota electoral: Milei y Caputo reciben al presidente del BID

El jefe de Estado y el ministro de Economía mantienen un encuentro desde al mediodía con Ilan Goldfajn. El Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los organismos que apoyó el acuerdo con el FMI y que prometió desembolsos por USD 3.000 millones para este año

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

Guardar
Ilan Goldfajn, presidente del BID,
Ilan Goldfajn, presidente del BID, llega a la Casa Rosada para reunirse con Milei y Caputo. Fotografía: Adrián Escandar

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo reciben desde el mediodía al presidente del Banco Interamericano de Desarollo (BID) Ilan Goldfajn en la Casa Rosada. Es la primera reunión del equipo económico luego de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.

El BID es uno de los organismos internacionales que apoyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril pasado y prometió una serie de desembolsos hacia la Argentina, por unos USD 3.000 millones este año y de USD 10.000 millones hasta 2028. Un grupo de enviados del banco ya habían estado reunidos con el secretario de Finanzas Pablo Quirno a fines de agosto.

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó a mitad de año un plan de financiamiento de tres años hacia la Argentina por un total de USD 10.000 millones, de los cuales USD 3.000 millones se desembolsarán a lo largo de 2025. El organismo apoyó en términos generales el plan económico del Gobierno pero alertó sobre la fragilidad de las reservas y la falta de apoyo político para aprobar reformas en el Congreso.

En ese sentido, un comunicado de la entidad informó este miércoles que el directorio dio el visto bueno a “una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente”.

El destino de los fondos que envíe el BID fue dividido en tres pilares: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la “liberalización la economía para desbloquear la inversión privada”; y programas para acelerar la reducción de la pobreza.

Caputo y Quirno llegan a
Caputo y Quirno llegan a Casa Rosada esta mañana. Fotografía: Adrián Escandar

Más allá de las últimas mejoras, el BID advirtió que persisten dificultades estructurales: la tasa de indigencia se mantuvo elevada, con un pico de 18,1%, y “más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años se encuentran en situación de pobreza”. También señaló una tasa de informalidad laboral de 36,1 por ciento.

En relación con la política macroeconómica, el BID indicó que “la estabilidad macroeconómica es uno de los objetivos primordiales de los próximos años para el Gobierno”, que busca mantener el equilibrio fiscal. Finalmente, el BID describe como grandes desafíos de desarrollo del país la estabilidad económica, la equidad social y el impulso al sector privado.

El organismo multilateral anticipó que asistirá “los esfuerzos del Gobierno de Argentina para contribuir a la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia general del sistema tributario”, con énfasis en reducir la dependencia de “impuestos distorsivos de la actividad económica” y eliminar exenciones y deducciones que limitan la capacidad recaudadora.

El BID identificó riesgos relevantes para la economía argentina, de origen fiscal, externo y político. El informe alerta sobre la fragilidad de la posición de liquidez externa, es decir, la falta de reservas en el Banco Central y la falta de mayorías legislativas que podrían extender los tiempos de aprobación de reformas clave. Advierte también sobre la posibilidad de “fatiga social ante medidas de ajuste”.

El organismo apuntó como elemento relevante la vulnerabilidad frente a shocks externos que deterioren los términos de intercambio o las condiciones financieras internacionales, explicado por ese nivel inicial bajo de reservas internacionales. Estos factores pueden tener “implicancias sobre costos operativos y el espacio fiscal”.

Temas Relacionados

BIDBanco Interamericano de DesarrolloIlan GoldfajnLuis CaputoJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto y acumuló un alza del 37,4% en los últimos doce meses

El dato, oficializado por el Instituto de Estadísticas porteño, marca una desaceleración respecto de julio, cuando había trepado 2,5%. Los rubros que más subieron y el único que tuvo deflación

La inflación en la ciudad

Crecen las ambiciones de China sobre los minerales críticos en Brasil: aumentó sus inversiones más del 100% en un año

Las empresas respaldadas por el régimen de Xi Jinping ya controlan el 60 por ciento del níquel, tras una compra polémica que desató críticas internacionales

Crecen las ambiciones de China

Por el ruido electoral y la suba de tasas, en agosto cayó la venta de autos usados: el ranking de los más buscados

La inestabilidad por los cambios políticos y los costos para financiar impactaron sobre la demanda en las agencias del país

Por el ruido electoral y

Sube el dólar, las acciones se derrumban hasta 20% en Nueva York y los bonos caen 9% tras el resultado electoral

La apertura de la semana mostró bajas de dos dígitos en papeles financieros y energéticos, junto con fuertes retrocesos en la deuda y subas en los precios de la divisa

Sube el dólar, las acciones

Qué dijo hoy el gigante de Wall Street que había recomendado apostar por una victoria de LLA en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones bonaerenses hicieron recalibrar la estrategia de uno de los bancos más importantes del mundo

Qué dijo hoy el gigante
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Matanza: un adolescente intentó

La Matanza: un adolescente intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros por otro menor

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto y acumuló un alza del 37,4% en los últimos doce meses

Día clave para Milei: terminó la primera reunión de Gabinete en Casa Rosada y los ministros se preparan para un segundo encuentro a la tarde

Pablo Avelluto: “Hace dos años que dejó de existir el PRO”

Gabriel Katopodis: “Se terminaron los cuentos de las redes y los Tik Tok, ayer habló la calle y fue muy contundente”

INFOBAE AMÉRICA
Investigación en Brasil revela que

Investigación en Brasil revela que un capo del PCC vive en Santa Cruz de la Sierra con una identidad falsa

Si el crimen organizado sigue detentando Gobiernos y Estados, no hay futuro para la democracia

La dimisión del primer ministro Ishiba desató una carrera por la sucesión en Japón

Cervantes homoerótico en el cine: “Un buen termómetro para saber si realmente la diversidad está tan normalizada”

Qué pasará con el cuerpo de Carlo Acutis, el primer santo millennial: reliquias en disputa y el impactante destino de su corazón

TELESHOW
A los 43 años murió

A los 43 años murió Juan Ortelli, exdirector de Rolling Stone y referente del periodismo musical argentino

Sergio Lapegüe cumplió 61 años y lo celebró rodeado de sus seres queridos: “Soy feliz festejando la vida”

Wanda Nara contó un inesperado detalle de su economía familiar que sorprendió a todos

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con un video inédito a 13 años de su muerte: “Acá estoy, más viejo y fuerte”

Katy Perry llegó a Argentina y sus fanáticos la sorprendieron con un cuadro de Eva Perón: el video