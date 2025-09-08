Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

Crédito: AP

El Gobierno afrontará desde este lunes una nueva semana de tensiones cambiarias tras las elecciones bonaerenses que resultaron en una derrota para La Libertad Avanza, un desenlace que podría agregar una nueva cuota de incertidumbre entre los inversores en un mercado ya alterado en las últimas semanas.

El equipo económico habría necesitado en la primera semana de operaciones cambiarias tras el anuncio de intervenciones directas del Tesoro en el mercado de más de USD 500 millones -de acuerdo a cálculos del mercado- para abastecer la demanda de divisas. El Gobierno evitó informar de manera oficial cuál fue el volumen de ventas en el mercado aunque datos oficiales del BCRA, con algún rezago, dan cuenta de los movimientos de la cuenta oficial de dólares del Ministerio de Economía.

Siempre según esas estimaciones extraoficiales, el poder de fuego del Tesoro al iniciar la semana era de USD 1.700 millones y habría bajado a menos de USD 1.200 millones tras el transcurrir de cuatro ruedas cambiarias. La información oficial de lo sucedido en el cierre de la semana pasada se conocerá entre lunes y martes. Pero ya a esa altura el Gobierno habrá tenido que librar otras pulseadas en el mercado de cambios.

Cuántos depósitos en dólares le quedan al Tesoro para intervenir en el tipo de cambio. Fuente: Amilcar Collante

La pregunta que sobrevuela en el mercado es cuál es el poder de fuego concreto con el que cuenta el Palacio de Hacienda para intervenir dentro de la banda. Por un lado, restan estos cerca de USD 1.200 millones que están actualmente en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Una opción a la que podría acudir Economía para ensanchar ese margen de intervención es, con sus depósitos en pesos, comprarle divisas al Central. De acuerdo a los últimos datos oficiales, Economía cuenta con “reservas en pesos” por 12,4 billones de pesos. Solo a manera comparativa, con esos pesos podría comprarle al BCRA hasta USD 9.100 millones más.

Cálculos y expectativas

Ahora bien, ¿cuál sería la motivación del Ministerio de Economía para comprar dólares y ganar poder de fuego? Aunque no significa que lo vaya a hacer, sería una forma de evitar que el Banco Central tenga que dar un paso al frente en el mercado y vender reservas, algo que está habilitado a hacer en el caso de que el tipo de cambio oficial toque el techo de la banda. Claro que solo sería un pase de manos, porque los dólares que el Tesoro pueda sumar para ganar poder de fuego serían divisas que le faltarían el día de mañana al BCRA en un escenario de intervención.

Una cuenta adicional que pone presión sobre esas tenencias del Tesoro en dólares. Según estimaciones del economista Amílcar Collante, en lo que resta de septiembre hay en el calendario pagos de vencimientos de deuda con organismos internacionales por unos USD 700 millones, lo cual haría caer sensiblemente el poder de fuego del Palacio de Hacienda. Según información de la Secretaría de Finanzas, esos pagos se concentran en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, perteneciente al Banco Mundial.

Ante un escenario en que el tipo de cambio toque el techo de la banda de flotación el margen de intervención aumentaría notoriamente porque sería el Banco Central el que saldría a abastecer la demanda, de acuerdo al esquema acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), las reservas líquidas a las que podría echar mano el Central ascenderían a USD 17.750 millones, contando tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEGs), la “moneda” del FMI, que son convertibles a divisas por medio de una operación autorizada desde el organismo.

Esos USD 17.750 millones actuarían, así, como una suerte de “pared” con la que el Gobierno podría intentar contener presiones cambiarias. Habrá esta semana, también, una nueva pulseada con los bancos. Vencerán 17,2 billones de pesos de una Lecap, que de acuerdo a estimaciones de LCG, unos 10 billones de pesos están en manos del Banco Central, por lo que podría realizarse una operación de canje como en la previa de las últimas dos licitaciones.

Otra pregunta clave, en este contexto, tiene que ver con cuántos pesos podría ir a presionar al tipo de cambio. De acuerdo a cálculos de Aurum Valores, un indicador conocido en la jerga monetaria como el m3, una cuenta que incluye circulante en poder del público más total de depósitos en pesos suma unos USD 86.000 millones, más del doble de las reservas brutas totales en poder del Central.