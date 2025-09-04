Una aerolínea internacional sumará a sus vuelos el servicio de internet satelital que compite con Starlink

JetBlue apuesta por la tecnología de Kuiper para ofrecer una conexión de banda ancha más rápida. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

La aerolínea estadounidense JetBlue Airways firmó un acuerdo con Project Kuiper, la filial de Amazon dedicada a desarrollar una constelación de satélites de órbita baja, para renovar su servicio de Wi-Fi a bordo a partir de 2027. La línea aérea lowcost tomó la decisión en busca de consolidar su posición competitiva en el mercado.

La compañía destacó que fue la primera y sigue siendo la única gran aerolínea estadounidense en ofrecer Wi-Fi gratuito en toda su flota de aviones. Desde sus inicios la firma se destacó por ofrecer entretenimiento en vuelo con TV individual, radio por satélite y un estilo de servicio menos rígido.

Ahora, JetBlue apuesta por la tecnología de Kuiper para ofrecer una conexión de banda ancha más rápida y confiable y con menos demoras, de acuerdo con declaraciones de Marty St. George, presidente de la aerolínea, según consignó Reuters.

“Muchos de nuestros competidores intentan subirse al mismo tren”, afirmó el ejecutivo. Amazon identificó una tecnología que “sin duda nos mantendrá adelante” y agregó que el nuevo servicio será más confiable, con mayor velocidad y menos demoras.

El proyecto de Kuiper tiene previsto desplegar más de 3.200 satélites en órbita baja terrestre, con una inversión estimada en 10.000 millones de dólares. Su objetivo es brindar acceso a internet de banda ancha a escala global para usuarios particulares, empresas y gobiernos.

Desde el lanzamiento de sus primeros satélites de producción en abril, Kuiper ya cuenta con más de 100 unidades en órbita.

La nueva alianza representa un movimiento estratégico frente a la competencia presentada por Starlink, la unidad de SpaceX de Elon Musk, que en los últimos años concretó acuerdos con Hawaiian Airlines y United Airlines para dotar de conectividad a bordo a sus aviones.

En el último caso, la compañía planea que para fin de año toda su flota regional de dos cabinas esté equipada con el servicio, y que los aviones con capacidad para conectarse estén operativos en sus rutas principales. El acceso gratuito a Internet solo estará disponible para los miembros de su programa de fidelización MileagePlus.

En la actualidad, JetBlue utiliza tecnología satelital geoestacionaria para su red de Wi-Fi. Sin embargo, la empresa anticipó que evaluará una solución mixta, que integre su plataforma con la red de satélites de órbita baja (LEO) de Project Kuiper junto a satélites geoestacionarios (GEO).

Los sistemas LEO se distinguen por operar a altitudes máximas de 2.000 kilómetros (1.200 millas), lo que permite una reducción de costos en comparación con los satélites GEO, ubicados a distancias mucho mayores y cuyos movimientos coinciden con la rotación terrestre.

JetBlue opera principalmente en Estados Unidos, con hubs clave en la costa este y una red que se extiende hacia el Caribe, América Latina, Canadá y Europa. Aunque no tiene presencia en Argentina, puede resultar una opción para aquellos turistas locales que necesiten hacer conexiones al viajar a otros países.

En un sector con márgenes ajustados y servicios básicos cada vez más similares, la conectividad sin costo funciona como un valor agregado para fidelizar clientes. A su vez, los viajeros esperan mantenerse online de la misma forma que en aeropuertos, hoteles o trenes. También hay una demanda corporativa: los pasajeros de negocios necesitan trabajar en vuelo y contar con internet gratis aumenta la preferencia por determinadas aerolíneas.

Por caso, Latam Airlines anunció una inversión de 60 millones de dólares para implementar WiFi a bordo en los vuelos de larga distancia a partir de 2026. El servicio ya funciona en los aviones que cubren rutas de corta y media distancia.

La compañía prevé que toda su flota de pasillo único (narrow body) en las distintas filiales cuente con acceso a WiFi. La implementación se realiza a partir de un acuerdo con el proveedor de conectividad satelital Viasat.