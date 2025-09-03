Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

La resolución fijó un tope individual de ingresos de $2.359.258 para acceder a los beneficios (Bloomberg)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un incremento de 1,90% en los montos de las asignaciones familiares a partir de septiembre de 2025. La medida también alcanzó a los topes de ingresos que se utilizan para determinar el acceso a estas prestaciones, lo que impactó en trabajadores registrados, monotributistas y titulares de programas sociales.

El nuevo límite máximo individual de ingresos quedó establecido en $2.359.258. Quienes superaron ese monto quedaron excluidos del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos del grupo no rebasó el máximo fijado.

El esquema de actualizaciones incluyó a todas las asignaciones previstas en la Ley 24.714, con excepción de la Ayuda Escolar Anual, que se ajusta en marzo de cada año. De esta forma, los valores se adaptaron tanto en el nivel general como en las distintas zonas geográficas con beneficios diferenciales.

La medida alcanzó a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de todas las categorías, beneficiarios del sistema previsional, titulares de pensiones contributivas y no contributivas, perceptores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Rangos y montos actualizados

La resolución publicada fijó los nuevos valores por tipo de prestación. En el caso de Nacimiento, el monto general ascendió a $67.079, cifra que se replicó en las cuatro zonas definidas por la normativa. Para Adopción, el importe se estableció en $401.075, mientras que para Matrimonio el valor pasó a $100.441.

Las asignaciones Prenatal y por Hijo se segmentaron según el nivel de ingresos familiares. En el primer rango, para ingresos hasta $891.041, la asignación por Prenatal se fijó en $57.549 y la de Hijo en $28.574. En el segundo rango, entre $891.041,01 y $1.306.800, los montos quedaron en $38.749 y $25.809 respectivamente.

Para el tercer rango, de $1.306.800,01 a $1.508.746, las cifras fueron $23.452 para Prenatal y $15.458 para Hijo. Finalmente, en el cuarto rango, hasta $4.718.516, se pagaron $12.112 por Prenatal y $7.750 por Hijo.

El incremento del 1,90% alcanzó a trabajadores en relación de dependencia y a monotributistas

La asignación por Hijo con Discapacidad también se dividió en escalas. Para ingresos de hasta $891.041, se asignaron $187.375. En el rango de $891.041,01 a $1.306.800, el monto quedó en $132.478, y para ingresos de $1.306.800,01 o más, la cifra fue $83.697.

Ayuda Escolar Anual

La prestación por Ayuda Escolar Anual mantuvo un criterio diferenciado. Según lo dispuesto, se actualiza una vez al año en marzo, por lo que en septiembre no sufrió modificaciones adicionales. El valor general fue de $42.039, mientras que en las distintas zonas alcanzó $56.075 (Zona 1), $70.135 (Zona 2), $83.797 (Zona 3) y $83.797 (Zona 4).

Diferencias por zonas

El esquema de asignaciones contempló variaciones para provincias y departamentos con características económicas o geográficas particulares.

Zona 1 comprendió a las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y a determinados departamentos de Mendoza, Salta y Formosa.

Zona 2 incluyó a la provincia de Chubut.

Zona 3 abarcó regiones de Catamarca, Jujuy y Salta, con foco en actividades mineras y áreas de menor densidad poblacional.

Zona 4 alcanzó a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Estas diferenciaciones impactaron en los valores de las asignaciones de Prenatal, Hijo y Hijo con Discapacidad, que resultaron más elevados en las zonas especiales.

Beneficiarios alcanzados

El ajuste abarcó a un universo amplio: trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, titulares de jubilaciones y pensiones, perceptores de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. También se incluyeron las pensiones no contributivas por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

En este marco, se ratificó que los trabajadores bajo modalidades temporarias, permanentes discontinuas o vinculados a actividades agropecuarias percibieron montos equivalentes al 100% del valor de la AUH, como mínimo.

Marco normativo

La Resolución 297/2025 de ANSES, difundida en el Boletín Oficial, estableció que el aumento de 1,90% se aplicó sobre los valores fijados en la Resolución 279/2025 y que, en caso de resultar cifras con decimales, se aplicó redondeo al número entero siguiente. Además, definió que el ingreso individual superior a $2.359.258 dejó a todo el grupo familiar excluido del sistema, sin importar la suma total de ingresos.

Actualización y movilidad

El cálculo de la movilidad se basó en la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, tal como establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024. De esa manera, los haberes y asignaciones se actualizaron en línea con la inflación medida a nivel nacional.

El portal especializado IgnacioOnline detalló que el aumento se aplicó a partir de septiembre de 2025 e incluyó tanto a los montos como a los topes de ingresos, lo que aseguró la vigencia del régimen de movilidad en todo el esquema de asignaciones familiares.