Empezó el Travel Sale: las agencias de viaje ofrecen hasta 60% off, 2x1 y cuotas sin interés

Las agencias de viaje y operadores turísticos buscan recuperarse de unas vacaciones de invierno y feriados con baja demanda para el interior del país. Este lunes comienza el principal evento de descuentos del año y la expectativa es que la actividad repunte de cara a la temporada baja y el verano.

En las vacaciones de invierno viajaron 4,3 millones de personas por el país, 10,9% menos que el año pasado, y gastaron $1,5 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El impacto económico fue un 11,2% menor a 2024, medido a precios constantes. Estos datos se suman a las caídas observadas durante los feriados de los meses previos.

Por ello, el Travel Sale, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), aparece como una oportunidad para incentivar las ventas. Este año participarán del evento de descuentos más de 140 agencias de viajes.

Durante una semana, del 25 al 31 de agosto, los consumidores tendrán acceso a rebajas de hasta el 60% en paquetes, hospedaje, pasajes y actividades turísticas. La iniciativa contempla ofertas especiales y opciones de pago que apuntan a facilitar la organización de viajes en un escenario donde la financiación pasó a ser un factor clave en la elección de compra.

Las alternativas de pago incluyen planes en cuotas bancarias, disponibles con o sin interés, mediante tarjetas de crédito. También, hay paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Además, se ofrecen promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

En este Travel Sale participan las provincias Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, aseguró que el Travel Sale se convirtió en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, dijo.

En un escenario de incremento de tasas, la financiación será uno de los ejes centrales de la nueva edición. El evento incluye acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, además de alternativas de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hospedajes y servicios adicionales.

Dentro de las promociones destacadas figuran planes en cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades del país y a capitales internacionales, acompañados de descuentos en hoteles y excursiones.

Las aerolíneas participantes sumarán beneficios en la compra de pasajes, como mejoras de categoría y franquicia de equipaje sin costo, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas propuestas.

El objetivo de esta edición es fomentar la anticipación de reservas para la temporada alta de verano. Las agencias buscan que los viajeros organicen sus vacaciones con antelación, aprovechando tarifas promocionales y planes de pago sin interés.

Al ofrecer condiciones de pago más flexibles y beneficios adicionales, el Travel Sale se plantea como una instancia para concretar compras antes de futuros incrementos en alojamiento, transporte y actividades.

Aunque los números finales de ventas y participación se difundirán al cierre de la edición, desde la organización expresan confianza en que el Travel Sale 2025 supere los registros anteriores, tanto en operaciones concretadas como en cantidad de clientes alcanzados.