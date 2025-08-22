Economía

El Gobierno se prepara para otra pulseada con los bancos por los encajes que están en su nivel más alto en 30 años

El Banco Central ya exige un mínimo de efectivo inmovilizado de cuentas corrientes del 50%, un nivel inédito en lo que va del siglo. Tras el apretón monetario, vencerán $13,7 billones la semana que viene

Mariano Boettner

Mariano Boettner

El BCRA aumentó fuertemente el nivel de encajes mínimos. Reuters

El apretón monetario que aplicó el Banco Central en las últimas semanas para restringir todo lo posible la liquidez y la cantidad de pesos “sueltos” en la economía ya es posible medirlo en términos de décadas. El nivel de encajes bancarios se encuentra en su máximo en más de 30 años, según reveló un informe privado, y los datos del BCRA muestran que ya hay más pesos inmovilizados que en circulación.

El último paso que dio la autoridad monetaria fue la de subir nuevamente los niveles de mínimos de efectivo que deben ser depositados en el Central, pero además reajustaron dos mecanismos que fueron incluso más desconcertantes para las entidades bancarias: desde ahora se contabilizarán los encajes de manera diaria y no como promedio mensual y además un endurecimiento muy fuerte de las multas.

En paralelo, sobre el cierre de la semana, en el mercado detectaron que el BCRA, para intentar aminorar el volatilidad de tasas (las cauciones variaron desde casi 0% de tasa casi 150% con un día de diferencia) y habrían ofrecido así una ventanilla de liquidez para que los bancos puedan pedir pesos en caso de que, sobre el cierre de la jornada, les faltara pesos para cumplir con el umbral.

En los próximos días tendrá lugar otra pulseada entre la Secretaría de Finanzas y los bancos, cuando tenga lugar otra licitación de deuda en pesos. Durante los últimos días funcionarios del BCRA mantuvieron reuniones con ejecutivos de bancos y, según aseguran desde el sector, aún no está explicitado con qué criterio el Gobierno considera que los pesos que no refinancian las letras o bonos del Tesoro son excedente que debe ser absorbido y no es demanda de dinero genuina.

Desde la consultora 1816 remarcaron, precisamente, que todavía no está claro cómo determina el equipo económico cuándo un rollover inferior al 100% responde a “Punto Anker” —el concepto con el que el equipo económico denomina a la demanda de dinero— o a “liquidez excesiva”. Según el análisis, “nos da la impresión de que lo que miran es el movimiento del tipo de cambio, dado que a fines de julio, con el spot (dólar oficial) a 6% del techo de la banda, el Central tomó varias medidas para endurecer la liquidez con subas de encajes”. En ese marco, la consultora consideró que se trata de “una política monetaria tan discrecional” que difícilmente “pueda sostenerse en el tiempo”.

De cara a las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos relevantes. “La semana que viene al Tesoro le vencen $13,7 billones, incluyendo $9,1 billones en manos privadas”, detalló 1816, que añadió que con la nueva exigencia de encajes diarios “será más difícil tener una idea de lo que ocurrirá con el rollover”. Además, no descartó que “puedan darse nuevas subas de encajes en los próximos dos meses” en un contexto en el que el efectivo mínimo exigido a los bancos es el más elevado en más de 30 años.

Bausili y Caputo, en una de sus presencias habituales en el canal de streaming Carajo

Para el caso de los encajes de cuentas corrientes está en torno del 50%, un nivel que los datos recopilados por 1816 vuelven a encontrar recién en 1993. Un dato adicional lo aportó el economista Amilcar Collante: hoy hay más pesos “encajados” ($24,6 billones) que en circulación ($23,9 billones).

El mismo informe de 1816 subrayó que, en medio de esa dinámica, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado. “Ayer el Central volvió a tomar pesos vía pases (y simultáneas) por primera vez desde el 1 de agosto para ponerle un piso a la tasa y la caución llegó a operar arriba de 140%”, explicaron. En solo un día, remarcaron, la tasa de caución pasó “de 0% a 140%”, lo que marcó otro hito del nuevo régimen de tasa endógena .

Por su parte, Equilibra puso el foco en el costo financiero de esta estrategia. “El Tesoro enfrenta mayores costos de financiamiento: la tasa de Lecap subió de 2,7% en junio a 3,9% en agosto, con un sobrecosto de hasta $2,6 billones hasta las elecciones”. La consultora señaló que el crédito privado también muestra señales de enfriamiento, en particular los préstamos en pesos de corto plazo a empresas, cuya tasa real alcanzó niveles récord. Aunque los créditos personales todavía se expanden, “preocupa a los bancos el fuerte incremento de la morosidad”.

Según sus estimaciones, la presión financiera se mantendrá en las próximas colocaciones. “En las próximas licitaciones seguramente se irá acrecentando, dado que esperamos que las tasas altas se mantengan hasta las Legislativas”, advirtió Equilibra. El cálculo de la consultora es que, hasta fin de octubre, vencen $32 billones de Lecaps en manos de bancos y privados, y que, con un rollover del 90% y un diferencial de tasas similar al de la última licitación, “el costo financiero de la suba de tasas treparía a 0,27% del PBI, monto similar al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.

El presidente Javier Milei habló respecto al tema de las tasas de interés este jueves en el Council of the Americas. El jefe de Estado arrancó su discurso centrado en la política, aunque dejó algunas definiciones económicas: dio por terminada la chance de traslado a precios de la suba del dólar a la inflación porque “no hay convalidación monetaria”. Los empresarios presentes en el Council le propinaron varias rondas de aplausos, algunos de ellos iniciados desde el sector donde se ubicaba la propia comitiva oficial. “Menos llanto por la volatilidad de tasas”, reclamó Milei a los empresarios.

Aumentó la cantidad de CUITs activos de personas jurídicas, subió el promedio de cuentas por firma y se consolidó el uso de canales electrónicos

El índice medido por la Universidad Torcuato Di Tella registró su peor valor desde septiembre de 2024, arrastrado por el temor a un enfriamiento de la economía y la caída de la percepción tanto personal como macroeconómica

En el cierre de las operaciones apareció un aluvión de demanda por las Lecap. El movimiento aceleró la suba del dólar

El banco con sede en Londres mantiene una visión constructiva sobre el plan económico del Gobierno de Javier Milei, aunque con reparos sobre el bajo nivel de reservas, a pesar de la volatilidad en las tasas y la reciente inestabilidad cambiaria. Las dudas están en el camino después de las elecciones

Desde los máximos de enero, el S&P Merval perdió un 33% en dólares y los títulos públicos cayeron 8%, lo que empinó al riesgo país. La visión de los analistas de cara a un fin de año con mucha incertidumbre

