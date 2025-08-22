Empezó el paro de controladores aéreos: las empresas advierten que miles de pasajeros se verán afectados

Más de 8.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas esperan reubicación y respuestas en medio del paro de controladores aéreos dispuesto por Atepsa

El inicio del primer tramo del paro convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) llevó a Aerolíneas Argentinas a reprogramar y cancelar vuelos, con una afectación directa a 8.000 pasajeros solo entre las 13 y las 16 de este viernes.

El conflicto sindical en el sector de los controladores aéreos traspasó la discusión gremial y se convirtió en una emergencia logística que impacta en familias, trabajadores, turistas y usuarios de todo el país.

En su comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas informó que como resultado directo de las medidas de fuerza adoptadas por Atepsa, más de 8.000 pasajeros verán alterados sus itinerarios de viaje este viernes 22 de agosto debido a la restricción de operaciones dispuesta para la jornada. Según el texto, los vuelos reprogramados o cancelados incluyen trayectos de cabotaje y regionales, lo que obliga a modificar reservas, conexiones y planes de traslado.

“En total, más de 8.000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida que se desarrolla entre las 13 y las 16 hs de hoy. En paralelo, se trabaja para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, señaló el parte de prensa de la línea aérea de bandera.

Qué deben hacer los viajeros

La empresa detalló que se emitió información “por canales oficiales y medios de contacto” a cada usuario con reservas activas. Las personas que tienen pasajes dentro de las franjas afectadas reciben instrucciones específicas sobre sus alternativas: opciones de cambio de fecha, devolución de pasajes o reprogramación sin costos adicionales.

“Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de que la compra se haya realizado en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, aclaró la empresa, al tiempo que remarcó que la prioridad reside en minimizar el impacto para quienes no pueden modificar sus compromisos ni reprogramar sus actividades sin daño significativo.

El paro de controladores afecta la operatividad en franjas horarias determinadas: el viernes 22 de agosto, entre las 13 y las 16, y de 19 a 22, no despegan vuelos comerciales bajo supervisión de Atepsa. Este esquema se repetirá el domingo 24 en los mismos horarios y se aplicará en otras jornadas alternadas, dificultando la previsibilidad para los pasajeros. Quedaron exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, estatales y de búsqueda y rescate, preservando la atención de situaciones críticas, como ratificó la dirigencia sindical.

En función de la escala operativa de Aerolíneas Argentinas, las alteraciones de hoy corresponden al 25% del total de su programación diaria habitual. Se suspendieron frecuencias desde y hacia destinos clave como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú, Salta, Ushuaia y Neuquén, entre otros. Este rango de afectación multiplica las complicaciones sobre reservas hoteleras, conexiones terrestres y planes pactados.

LATAM también comunicó que “debido al inicio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se registrarán demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto”.

“Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM habilita alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa”, agregó la empresa, que a su vez recomendó a los pasajeros revisar el estado de su vuelo periódicamente en https://www.latamairlines.com/ar/es/flight-status.

Personal de Aerolíneas Argentinas notifica en mostradores la cancelación de vuelos y gestiona alternativas ante la suspensión de servicios REUTERS/Agustin Marcarian

En el caso de JetSmart, la firma comunicó que implementó todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de “Administra tu vuelo” en el sitio web.

El origen del reclamo gremial

El reclamo gremial se centra en la demanda de una recomposición salarial “digna”, tras el rechazo a una oferta gubernamental de incremento aproximado del 1% mensual. Además, detalla la finalización de dos conciliaciones obligatorias y la decisión de avanzar con un plan de lucha validado en plenario de delegados. “Persistimos en la defensa de derechos laborales y avanzamos con la agenda de acción sindical para lograr recomposición salarial”, sostuvo el comunicado difundido ayer.

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se llevan adelante reuniones técnicas con los sindicatos y las líneas aéreas. El objetivo, según voceros oficiales, es “mitigar el impacto operativo mientras se negocian alternativas que permitan mantener los servicios esenciales de transporte público”. Las negociaciones involucran además a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que advirtió sobre una posible convocatoria a paro nacional de pilotos si no encuentra una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Dentro del sistema aeroportuario ya son visibles las consecuencias: largas filas en los mostradores, acumulación de equipaje, consultas por nuevas reservas y reubicaciones, además del malestar de quienes organizaron viajes por motivos personales, laborales o de salud. Las áreas de atención al cliente reforzaron plantillas y extendieron horarios para acompañar el flujo de pedidos.

El conflicto gremial se profundiza en un contexto en el que la función de control de tráfico aéreo forma parte de las denominadas prestaciones esenciales. Por ello, el cronograma elaborado por el sindicato priorizó franjas de alto impacto pero no paralizó del todo la actividad, alternando jornadas y horarios de retención. El nivel de adhesión y la magnitud de la alteración determinan que decenas de vuelos nacionales y regionales permanezcan bajo alerta ante eventuales suspensiones adicionales según avance la negociación.

El impacto no se limita a una fecha. La sucesión de interrupciones en los días señalados por Atepsa se extiende a la recta final del mes e involucra a otras compañías aéreas que también participan del mercado doméstico y regional. El conflicto genera preocupación entre operadores turísticos, agencias de viaje, sectores hoteleros, actividades recreativas y proveedores de traslados contratados para cubrir viajes inicialmente programados.

En la perspectiva de los impulsores gremiales, la continuidad del plan de lucha depende de que el Gobierno revise la pauta salarial y habilite disposiciones para recomponer los ingresos de los controladores aéreos. “Consolidamos todos los pasos administrativos y legales previstos en el Decreto 272/06 y asumimos la defensa de nuestros derechos”, expresaron desde la conducción de Atepsa.