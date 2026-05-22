La venta callejera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires aumentó casi 12% mensual en abril

Hubo una baja de 50% en los casos de piratería respecto de marzo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que en abril la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 11,8% mensual, al tiempo que se redujo 10,9% respecto a igual mes de 2025. En los últimos meses, no se identifica una tendencia clara, sino que hay subas y bajas de estas actividades según el mes.

De acuerdo al relevamiento de la entidad, se detectaron 114 puestos de venta ilegal. Las diez cuadras más afectadas concentraron el 93,3% de los puestos instalados en calles, avenidas y peatonales. A su vez, estas cuadras equivalieron al 3% del total de las que registraron presencia de venta ilegal.

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En el Top 10, la calle Perú obtuvo el primer y segundo lugar con una participación de 73,2%, mientras que la avenida Corrientes contó con 3 de las 10 cuadras más golpeadas, con un 6,7% en el total detectado en avenidas y calles. Se destaca que las cuadras más perjudicadas de toda la ciudad fueron la calle Perú al 100 y al 0, donde se relevaron 22 y 11 stands respectivamente.

El rubro con mayor presencia fue Alimentos y bebidas, con un 63,9%, seguido por Artesanías, que alcanzó el 23,5% del total. La avenida Corrientes concentró la mayor cantidad de puestos ilegales de Alimentos y bebidas, mientras que la calle Perú lo hizo en el caso de Artesanías, dentro del grupo de avenidas y calles. Entre estaciones y plazas, la estación Once de Septiembre registró la mayor proporción de venta de Alimentos y bebidas, y la estación Constitución la de Indumentaria y calzado.

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El rubro con mayor presencia fue Alimentos y bebidas, con un 63,9%, seguido por Artesanías, que alcanzó el 23,5% del total

En paralelo, según la CAC, hubo una baja de 50% en los casos de piratería respecto al mes pasado, al detectarse apenas 1 caso. En la Estación Constitución se encontró el único puesto que falsificaba Indumentaria y calzado.

En el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

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En la ciudad de La Plata se registraron 28 puestos de venta callejera ilegal en avenidas, calles y peatonales, una cifra idéntica a la de marzo. En comparación con abril de 2025, esto significó una disminución de 45,1%. La Galería Apolo y el Pasaje 8 bis encabezaron el listado de cuadras más afectadas, concentrando 10 puestos, equivalentes al 35,7% del total relevado en la vía pública. En segundo lugar, la Galería Malvinas concentró 8 puestos, lo que representó el 28,6%.

El rubro predominante fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 75% de los casos observados. Óptica, relojería, fotografía y joyería ocupó el segundo lugar con el 21,4%, y Artículos domésticos el tercero, con el 3,6%.

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Se detectaron 114 puestos de venta ilegal en CABA

Al mismo tiempo, también de acuerdo a la CAC, la cantidad de locales vacíos en las principales áreas comerciales porteñas aumentó 30,7% en el bimestre marzo-abril frente al mismo período de 2025.

En las zonas relevadas de la CABA se contabilizaron 277 locales en venta, alquiler o cerrados durante el segundo bimestre de 2026. Respecto de enero-febrero, el informe señaló una reducción de 2,5%, ya que en ese lapso se habían registrado 284 locales. Sin embargo, en la comparación interanual, la vacancia mostró un incremento relevante.

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Este aumento se vincula a las dificultades en las ventas que enfrentan numerosos comerciantes, lo que los lleva a cerrar sus locales o a continuar con la actividad únicamente de manera online. Además, frente al primer bimestre de 2026, se observó un alza de 28,6% en los espacios sin actividad comercial. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, se detectaron 18 espacios sin actividad en las áreas analizadas.