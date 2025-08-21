Pettovello anunció un nuevo programa de beneficios Anses con descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros

El Council of the Americas convocó este miércoles en el Hotel Alvear de Recoleta a referentes del Gobierno nacional, la política y el sector privado. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participó del evento y dio detalles sobre los principales lineamientos de su cartera y los datos que, según señaló, impactan en la situación social de Argentina.

Entre los anuncios, Pettovello confirmó el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros. La noticia se conoció después de la ratificación en e Diputados al veto del Ejecutivo a la ley que aumentaba los haberes jubilatorios.

Según explicó la ministra durante su intervención, el nuevo beneficio se instrumentará a través de acuerdos entre ANSES, supermercados, cámaras comerciales y otros actores del consumo masivo. La funcionaria enfatizó que el objetivo es fortalecer el poder de compra de quienes reciben jubilaciones y pensiones, sin que sea necesario realizar trámites ni intermediaciones. Las devoluciones se acreditarán directamente en las cuentas de los beneficiarios.

Sandra Pettovello y Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio (Adrián Escandar)

Pettovello contextualizó las medidas mencionando las cifras de pobreza y pobreza infantil que prevalecían en diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo. “En ese momento, la pobreza saltó al 52 por ciento y, según INDEC y UNICEF, la infantil alcanzó el 70 por ciento. Es decir, siete de cada diez niños eran pobres”, afirmó. En ese marco, remarcó que la primera acción del Gobierno fue la desintermediación de los programas sociales, con la meta de “devolver la libertad y la dignidad a la gente”.

La ministra sostuvo que el Ministerio de Capital Humano se propuso tres grandes objetivos: contacto directo con los sectores más vulnerables, superar la crisis educativa y favorecer la generación de empleo de calidad. Pettovello resaltó, en primer lugar, la reestructuración de los organismos para lograr un “uso más eficiente de los recursos”. La ministra subrayó: “Hoy, el 93,5 por ciento de los recursos va directo al bolsillo de las familias”. Sostuvo que tras dieciocho meses de gestión, salieron de la pobreza “más de once millones de personas” y que “2,4 millones de niños dejaron de ser pobres, según UNICEF”. Aseguró que la tendencia marca una baja sostenida de esos indicadores.

En materia social, Pettovello señaló el incremento de la Tarjeta Alimentar en un 137 por ciento y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en un 450 por ciento “entre diciembre de 2023 y agosto de 2025”. Sobre el Plan Mil Días, informó un aumento del 1.540 por ciento y su respaldo al “cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia”. En cuanto a la universalidad de los programas, subrayó: “Por primera vez, la AUH más la Tarjeta Alimentar cubrieron el diez por ciento de la canasta básica alimentaria para todos los menores de diecisiete años, ya que cuando llegamos apenas cubría el cincuenta por ciento y solo alcanzaba a los niños hasta catorce años”.

En educación, la funcionaria hizo hincapié en el Compromiso Federal de Alfabetización, acuerdo firmado entre el Gobierno y las veinticuatro jurisdicciones del país. “Cuatrocientos ochenta mil estudiantes accedieron a vouchers educativos que ayudaron a familias con dificultades a abonar la escuela elegida”, sostuvo, y agregó que “más de setecientos mil jóvenes acceden a las becas Progresar”.

Pettovello y Susan Segal, Presidente & CEO, Americas Society/Council of the Americas (Adrián Escandar)

Pettovello analizó también las políticas laborales. Informó que el plan Potenciar Trabajo se transformó en programas de empleabilidad y acompañamiento social, y que actualmente “más de un millón doscientas mil personas se están formando sin intermediarios, sin los gerentes de la pobreza que le robaban la plata a la gente”. De acuerdo con la ministra, se habilitó un régimen de regularización que “formalizó a más de dieciséis mil setecientos empleadores y empleos” y se creó la figura del trabajador independiente para agilizar la contratación en las pymes.

En relación al sistema previsional, Pettovello afirmó que el país otorga siete millones de jubilaciones, de las que cuatro millones corresponden a moratorias, y existe un millón y medio de pensiones no contributivas. Habló también de sospechas de fraude en estos procesos y subrayó la importancia de fomentar empleos de calidad a través de “formación para el trabajo”.

La ministra mencionó la transformación del Centro Garrigós en un espacio de formación en oficios con aprendizajes orientados a la demanda real del mercado laboral. Agradeció la colaboración de privados y anunció la implementación del programa Beneficios ANSES en los próximos días.

La titular de Capital Humano informó sobre iniciativas de inclusión y desarrollo infantojuvenil, como un centro cultural que funcionará en el edificio del ex Instituto Perón, destinado a la lectura y la inclusión, y que llevará el nombre de Leonor Acevedo de Borges. Añadió la creación de una red de Centros de Familia dentro de las zonas más vulnerables, que ofrecerán a familias con niños de 6 a 17 años actividades y vouchers para instituciones adheridas. Los padres participarán en la capacitación Criar en Libertad, basada en educación alimentaria y promoción de buenos tratos.

En otro tramo, Pettovello anticipó que se sostendrán programas como Ver para ser Libres, enfocado en el acceso a anteojos para niños mediante controles visuales, y el Tren de Capital Humano, orientado a la descentralización de los servicios públicos. La ministra definió que este conjunto de políticas apunta a un círculo virtuoso a partir de “niños bien nutridos, familias fuertes, educación de calidad, formación laboral moderna y empleos formales”. Subrayó la continuidad del trabajo en ese sentido y agradeció a los asistentes del evento por el apoyo y el interés.