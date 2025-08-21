Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en CABA, en agosto 2025

El costo de construir una casa de 120 m² en la Ciudad superó los $172 millones en los modelos de mayor calidad

El costo de construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó nuevos máximos en julio de 2025, reflejando el impacto de la inflación y las variaciones del tipo de cambio sobre los presupuestos de obra. Con cifras publicadas por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), quienes buscan desarrollar viviendas familiares o emprendimientos inmobiliarios encuentran información precisa y actualizada para calcular el presupuesto necesario antes de iniciar la obra.

El precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad estableció un nuevo techo de 1.220.061,69 pesos en julio para el cálculo general sobre todos los modelos habitacionales relevados por el IDECBA. Este indicador incluye, entre otros, modelos de viviendas multivivienda sencilla, multivivienda sencilla con local, multivivienda confortable y multivivienda suntuosa, que agrupan las principales tipologías de construcción residencial en la capital argentina.

Las diferentes categorías habitacionales permiten analizar cómo varía el gasto de obra total, tanto para edificaciones de menor complejidad como para proyectos tipo torre con amenities y servicios sofisticados. Los precios discriminados por modelo en julio dan cuenta de la diversidad de situaciones, desde la multivivienda sencilla, donde el m² costó 1.183.380,60 pesos, hasta el segmento suntuoso, con un valor de 1.452.483,02 pesos por metro cuadrado.

Muestra de distintos modelos habitacionales relevados por el IDECBA, según tipo y escala de proyecto (EFE)

La información recabada por el IDECBA, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, detalla que el valor de referencia para una vivienda cómoda (modelo tipo III) alcanzó 1.280.939,34 pesos el m², evidenciando las diferencias al comparar alternativas constructivas en el tejido urbano porteño. El modelo tipo III corresponde a edificios de planta baja con estacionamiento, nueve pisos y salón de usos múltiples.

De acuerdo con los datos oficiales suministrados por el IDECBA, calcular el presupuesto para una casa de 120 metros cuadrados demanda multiplicar el precio del metro cuadrado por la superficie planeada. Así, en julio de 2025, una vivienda estándar de esas dimensiones requirió una inversión de 146.407.402,8 pesos en el caso del modelo tipo III (1.280.939,34 pesos x 120 m²). En el caso del modelo tipo II, orientado a multivivienda sencilla con local, el monto total estimado asciende a 135.878.704,8 pesos (1.132.322,54 pesos x 120 m²).

Al observar el costo para el modelo tipo I, la inversión necesaria suma 142.005.672 pesos (1.183.380,60 pesos x 120 m²), mientras que las obras clasificadas como multivivienda suntuosa (tipo IV) demandan 174.297.962,4 pesos (1.452.483,02 pesos x 120 m²). Estos valores se encuentran expresados en moneda local, según la clasificación elaborada por el organismo estadístico porteño.

La comparación internacional suele incluir el cambio de moneda para establecer equivalencias. Para ese fin, es clave el tipo de cambio promedio utilizado para la venta de la divisa estadounidense durante julio, que, según la serie suministrada en base a datos diarios, fue de 1.284,72 pesos por dólar. Esta referencia de cotización resulta determinante para quienes consideran ahorrar o presupuestar en dólares.

El presupuesto para construir una vivienda de 120 metros cuadrados, según el modelo tipo III, equivale a aproximadamente 114.184 dólares, tomando el costo total en pesos y dividiéndolo por el tipo de cambio promedio del mes. En el caso del modelo tipo II, la cifra se ubica en torno a 105.826 dólares. Mientras tanto, el gasto necesario para el modelo tipo I se aproxima a 110.565 dólares, y, en el extremo superior, el modelo suntuoso (tipo IV) requiere una cifra próxima a 135.730 dólares.

La tendencia de costos del metro cuadrado evidenció subas mensuales durante el primer semestre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. El costo promedio en enero resultó de 1.131.311,46 pesos, creciendo hasta 1.220.061,69 pesos en julio, según la base de datos oficial. El modelo tipo IV, vinculado con proyectos de alta categoría y servicios exclusivos, osciló entre 1.345.388,47 pesos en enero y el pico de 1.452.483,02 pesos que alcanzó en julio.

Tabla comparativa de precios del metro cuadrado publicados por el IDECBA en la Ciudad de Buenos Aires y su evolución durante 2025 (EFE)

El informe del IDECBA agrupa los modelos habitacionales de la siguiente manera:

Unidad tipo I: multivivienda sencilla compuesta por subsuelo, planta baja con estacionamiento no cubierto, trece pisos, azotea con sala de máquinas y ascensor.

Unidad tipo II: multivivienda sencilla con local, subsuelo, planta baja con estacionamiento no cubierto y local comercial, doce pisos, azotea con sala de máquinas y ascensor.

Unidad tipo III: multivivienda confortable, planta baja con estacionamiento, nueve pisos, azotea con sala de máquinas y salón de usos múltiples, ascensor.

Unidad tipo IV: multivivienda suntuosa, dos subsuelos con estacionamiento cubierto, planta baja con salón de usos múltiples y gimnasio, doce pisos, azotea con sala de máquinas y dos ascensores.

La elección del modelo suele responder al acceso presupuestario y al destino final del inmueble. Para desarrolladores, inversores y particulares, estas categorías permiten encuadrar la obra en una u otra tipología y anticipar el presupuesto fundamental a considerar.

El relevamiento oficial también posibilita observar el ritmo de evolución de los precios mes a mes: en junio de 2025, el costo del m² cerró en 1.206.819,98 pesos para el promedio general, mientras que el modelo tipo III sumó 1.265.160,83 pesos, evidenciando la tendencia alcista en el sector. El mayor nivel de incremento se registra en las obras de mayor sofisticación.

El informe elaborado por el IDECBA y compartido por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires incluye el promedio “Total Ciudad”, utilizado como referencia general para el panorama de la construcción porteña. Las series comparativas, tanto mensuales como interanuales, también reflejan el impacto de la inflación sobre los materiales y recursos del sector.

Profesionales, cámaras empresariales y asociaciones del rubro toman estos valores oficiales como guía para la actualización de presupuestos y contratos. La volatilidad del tipo de cambio y el efecto de los precios relativos imponen a los actores del mercado observar en detalle las actualizaciones mensuales para evitar sobrerestimación o subestimación de costos.

El valor del metro cuadrado de construcción difiere según ubicación, tipología y nivel de terminaciones, aunque la serie publicada por el IDECBA resulta el principal insumo técnico disponible para proyectar nuevas obras en la Ciudad de Buenos Aires al comenzar agosto de 2025.