Economía

Inflación: cómo respondieron los precios a la caída del dólar en lo que va de agosto

El tipo de cambio retrocedió hasta cerca de $1.300 pero según las consultoras los precios de alimentos aceleraron en la primera quincena del mes. Cuál es el índice de inflación proyectado

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

Guardar
Las frutas y verduras son
Las frutas y verduras son algunos de los rubros con mayores aumentos en lo que va del mes. Reuters

Los precios reaccionaron en las primeras dos semanas del año con una aceleración como consecuencia de la suba del tipo de cambio de los últimos días de julio. Los mayoristas tuvieron, según informó el Indec este martes, un avance de 2,8%, muy influido por los insumos importados.

A pesar de que el dólar en lo que va de agosto retrocedió buena parte de esa escalada, las mediciones semanales que hacen las consultoras exhiben aumentos más rápidos, en especial en alimentos. Durante la segunda semana de agosto, el relevamiento de precios de alimentos y bebidas de LCG mostró un aumento de 1,1% semanal.

Con este registro, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró a 1,2%, mientras que la medición contra puntas trepó a 2,5% mensual. Según la consultora, “tres cuartos de la canasta relevada no presentaron variación en sus precios, pero el porcentaje de productos con caídas pasó de 12% a 9% en una semana”. Como contexto, la primera semana del mes había tenido un incremento de precios de alimentos y bebidas del 2 por ciento.

En el caso de Analytica, el seguimiento realizado en el Gran Buenos Aires indicó una variación de 1,2% semanal en alimentos y bebidas durante la segunda semana de agosto, con un promedio móvil de cuatro semanas de 1,4 por ciento. El informe señaló que el incremento se explicó principalmente por verduras, que subieron 8,9% en la semana, aunque el promedio mensual todavía refleja una caída de 0,6% por bajas anteriores. En la primera semana del mes había sido de 0,28 por ciento.

La consultora puntualizó además que “el mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (2,8%) y aguas, gaseosas y jugos (2,3%)”, mientras que otros alimentos y panificados se ubicaron en torno al 1,1%. Entre los rubros con menores subas se destacaron aceites, grasas y mantecas (0,8%) y se registró incluso una caída en pescados y mariscos (-2,3%). Para el nivel general de precios, la proyección de Analytica marca un incremento de 1,8% en agosto.

Por su parte, un informe de Analytica señaló que “durante la segunda semana de agosto registramos una variación semanal de 1,2% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires”. La consultora atribuyó la aceleración a los aumentos en verduras, lo que llevó el promedio de cuatro semanas a 1,4%. Con ese registro, proyectó para agosto una inflación general de 1,8% mensual.

Inflación en alimentos y bebidas,
Inflación en alimentos y bebidas, medido de manera semanal, según la consultora LCG

Otros alimentos como snacks y salsas, junto con pan y cereales, tuvieron subas moderadas (1,1%), mientras que aceites, grasas y mantecas aumentaron apenas 0,8%. “Se destacó una caída en el precio de pescados y mariscos, de -2,3%”, añadió el informe. El rubro verduras mostró un incremento semanal de 8,9%, aunque esa suba todavía no se reflejó plenamente en el promedio móvil de cuatro semanas, que marcó una baja de 0,6% producto de caídas en las semanas previas.

Con números más leves, Econviews, la consultora fundada por Miguel Kiguel, también detectó una aceleración de precios en las primeras dos semanas del mes. En la primera fue de 0,2% y en la segunda, de 0,7 por ciento. “Esta semana destacan Verdulería (3,5%) y Carnes (0,8 por ciento). Las últimas 4 semanas acumulan una suba del 1,7%”, mencionaron desde esa consultora.

En la primera semana de agosto, el relevamiento de Equilibra marcó una inflación del 1,0% semanal, lo que implicó una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto de la primera semana de julio. El incremento estuvo liderado por los precios regulados, que avanzaron 2,0%, con una aceleración de 0,3 puntos frente al mes anterior. Según la consultora, “esta suba es la mayor para una primera semana del mes desde marzo, lo que evidencia una leve aceleración”.

La inflación núcleo mostró un alza de 0,9% en la semana, con mayor incidencia del componente distinto de alimentos y bebidas, que trepó 1,3% (+0,3 puntos porcentuales en comparación con un mes atrás).

Equilibra, hace algunos días, analizó además el efecto del salto cambiario. “Si comparamos la variación punta a punta entre la primera semana de agosto y la primera de julio de los diferentes rubros afectados por el alza del tipo de cambio oficial (+12,4% en dicho período), se ve un traslado a precios acotado y heterogéneo”, señaló. El impacto fue menor en alimentos y bebidas y más marcado en bienes con alto componente importado o en combustibles.

El informe destacó que entre los rubros con mayor traspaso figuran autos, productos de limpieza, artículos de cuidado personal, libros y medicamentos. En cambio, en alimentos y bebidas todavía no se verificó un traslado significativo: solo azúcar, golosinas y aceites superaron el 2% semanal.

Temas Relacionados

InflaciónInflación mayoristaIPCPreciosTipo de cambioDólarÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Preocupación en el mercado: cuánto durará el impacto de la suba de tasas en la actividad económica

El Gobierno sugiere que la situación se normalizará con un resultado favorable en las elecciones bonaerenses. Pero persiste el peligro que la situación se prolongue por riesgos políticos y también por los problemas de diseño del plan monetario

Preocupación en el mercado: cuánto

El gasto en subsidios a las tarifas de energía cayó USD 2.100 millones este año y sostuvo el superávit fiscal

El recorte de las subvenciones en los servicios públicos compensó en lo que va del 2025 el aumento de las erogaciones en otras partidas

El gasto en subsidios a

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

El recorte se concentró en energía y transporte, con menores transferencias a Enarsa por la compra de gas importado y la eliminación de compensaciones tarifarias en el AMBA

En los últimos doce meses,

Antes de la publicación del nuevo índice de precios, el Indec anunció dos cambios en su equipo técnico

El organismo estadístico anunció que reemplazará a los dos funcionarios que supervisan el trabajo del IPC y de Condiciones de Vida que miden el nivel de pobreza e indigencia

Antes de la publicación del

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable, cayeron las acciones y siguió la volatilidad de las tasas

El dólar bajó a $1.310 en el Banco Nación. El S&P Merval cayó 4,8% y los ADR en Wall Street se desplomaron hasta 7%. Las tasas de caución operaron en torno al 40%, pero cayeron a casi 0% al cierre por el nuevo esquema de encajes que libera liquidez en la última hora de negocios

Jornada financiera: el dólar se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial del Mosquito: cómo

Día Mundial del Mosquito: cómo la ciencia redefine la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores

La UCR bonaerense busca contener la interna y replegarse para el desafío de Somos Buenos Aires

Qué espera el PJ para CABA y PBA: la clave del 7 de septiembre y la apuesta a consolidar el segundo lugar

PRO liberal: el macrismo habla de volver a sus orígenes y relanzar el espacio para después de las elecciones

Milei hablará ante empresarios para defender el rumbo económico, en medio de los debates clave del Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en el Malba, entre

Polémica en el Malba, entre dragones, acusaciones de plagio y discursos de odio

Joan Didion y el misterio de Linda Kasabian: el libro sobre la “Familia Manson” que nunca vio la luz

Spike Lee reúne a Denzel Washington y A$AP Rocky en una película sobre música, dinero y cultura urbana

La fascinante historia de los árboles y cómo su evolución modeló la vida humana

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”