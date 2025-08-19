Economía

La inflación mayorista fue de 2,8% en julio y acumuló un alza del 12,3% en lo que va del año

Los precios a los que los productores venden en el mercado interno avanzaron a mayor ritmo que el IPC general. Cuáles fueron los productos más volátiles

Los productos primarios aumentaron 2,1%
Los productos primarios aumentaron 2,1% en julio (Reuters)

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en julio un aumento del 2,8%, un valor que supera por 0,9 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo mes (1,9%). Dicho de otra forma, la inflación mayorista fue más alta que la inflación general.

Para llegar a esa conclusión, el Indec midió la variación de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. De acuerdo a la medición, en julio aumentaron 5,7% los productos importados y se incrementaron 2,6% los nacionales. Dentro de estos últimos, se destacó la suba de los productos manufacturados, que se encarecieron 2,8%. También aumentaron los productos primarios (2,1%) y la energía eléctrica (1,7%).

