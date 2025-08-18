En medio de la tensión por los proyectos en el Congreso, el Gobierno se aferra a un número fundamental del plan económico

El Gobierno necesitará un superávit de 10,8 billones de pesos este año para cumplir con la meta que se autoimpuso de 1,6% del PBI de excedente primario

Una de las anclas del plan económico del Gobierno, seguramente la principal, tendrá este lunes una “actualización”: la última foto fiscal de julio mostraría un nuevo superávit en las cuentas públicas, con una tendencia marcada según los análisis privados, que implica una ronda de ajustes más pronunciado sobre áreas presupuestarias clave.

La Secretaría de Hacienda, que conduce Carlos Guberman, dará a conocer este lunes el resultado de las cuentas públicas del séptimo mes del año. El Gobierno consiguió mostrar excedente fiscal en todos los meses desde que comenzó el año salvo en julio del 2024. Para este año el Poder Ejecutivo se comprometió a un superávit más alto de lo anticipado a principio de año, un número decisivo -1,6% del PBI- que ya fue “oficializado” en el último examen de metas realizado con el FMI.

En lo que va del año, el sendero fiscal es “tironeado” por fuerzas contrapuestas. El gasto en jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo, que explica algo menos de la mitad de todas las erogaciones, crecen desde hace meses con fuerza por la indexación que estableció el Poder Ejecutivo por decreto desde abril del año pasado.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman

Ese gasto, así, es inflexible a la baja y además cobra mayor peso en la medida en que desacelera la inflación, ya que el Gobierno paga aumentos según el IPC de dos meses antes. Por ejemplo, en agosto pagará aumentos de 1,6%, que corresponde a la inflación de junio. En procesos en que el ritmo de precios baja de manera sostenida, ese desfasaje hace crecer en términos reales el costo presupuestario.

El acuerdo con el FMI, tras la primera revisión de metas versó sobre el programa fiscal del Gobierno, algo que el staff técnico del organismo reconoció como una de las principales anclas del plan económico. En ese sentido, siendo el superávit primario uno de los objetivos centrales, eliminó la meta trimestral de fines de septiembre y dejó firme un umbral de 10,8 billones de pesos de excedente mínimo.

Cómo variaron los ingresos y los gastos en julio. (Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso)

A lo largo de su informe, el organismo internacional sostuvo que alcanzar un superávit primario equivalente al 1,6% del PBI “es necesario para preservar la estabilidad financiera”. En ese marco, mencionaron que el Presupuesto 2026 “incluirá un marco fiscal de mediano plazo y una evaluación integral de riesgos”.

Ajuste fiscal: las proyecciones antes del dato oficial

Durante julio, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional mostraron una baja en términos reales, aunque con matices según la composición tributaria. De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “los ingresos totales de la APN cayeron un 1,1% interanual ajustados por inflación”. Sin embargo, si se excluye lo recaudado en julio de 2024 por el Impuesto PAIS —eliminado a fines del año pasado— el conjunto de tributos actualmente vigentes mostró “un incremento interanual del 6,4% ajustado por IPC”.

El informe también remarcó que, en los primeros siete meses de 2025, los ingresos acumulados crecieron 16,1% interanual ajustados por inflación. Pero esa suba se explica principalmente por el giro de utilidades del Banco Central en abril, por $11,9 billones. Sin ese factor, la variación “es cercana a cero (-0,6% interanual ajustado por IPC)”.

El gasto en jubilaciones, pensiones y AUH, que explica algo menos de la mitad de todas las erogaciones, crecen desde hace meses con fuerza por la indexación que estableció el Ejecutivo

Respecto al gasto, según la consultora Analytica, en julio el gasto en jubilaciones y haberes creció 13% interanual en julio y 16,3% acumulado entre enero y julio, en relación con ese mismo lapso de 2024.

En contraposición, el Gobierno necesitó reforzar el ajuste sobre otras áreas para compensarlo. Los números de Analytica dan cuenta de cuáles son esos sectores que experimentaron una poda más pronunciada en los últimos meses. En julio, con las cifras recién procesadas, exhiben una caída de 26,6% interanual en el gasto de subsidios económicos; un 11,4% en salarios públicos; un 42% en obra pública -que compara con un año en que ya ese presupuesto había sido bajo-; y una contracción de 35,5% en otros programas sociales por fuera de la AUH, como las Becas Progresar, entre otros.

Al mirar el panorama completo del año, esa consultora midió que los subsidios cayeron casi 52% entre enero y julio para poder sostener el superávit en las cuentas públicas. La obra pública se contrajo 47% y el gasto en personal casi 10 por ciento.