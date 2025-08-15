Economía

Por la volatilidad de tasas, Economía interrumpirá la compra de dólares para evitar que haya más pesos en el mercado

El ministro de Economía Luis Caputo anticipó que durante el período pre electoral el Tesoro dejará de hacer “block trades” por los que sumó dólares para acercarse a las metas de acumulación de reservas con el FMI

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

Guardar
Gustavo Gavotti
Gustavo Gavotti

El ministro de Economía Luis Caputo anticipó que el Tesoro interrumpirá durante el período pre electoral las compras de dólares, una alternativa que había puesto en marcha en los últimos dos meses para sumar divisas, en un contexto en el que el Banco Central se mantiene fuera del mercado hasta que el tipo de cambio toque alguna de las dos bandas de flotación.

Se trata de los denominados block trades, una operación por la cual el Tesoro realiza una compra fuera de las pantallas del mercado abierto, sino de manera bilateral directa con otro jugador del mercado. Pueden ser, así, desde compañías que consiguen financiamiento en moneda extranjera por emisión de deuda o provincias que colocan bonos en el mercado internacional.

“No vamos a estar comprando dólares en esta situación porque también sería inyectar pesos”, dijo Caputo ayer en un programa de streaming.

El último dato consolidado que dio a conocer el equipo económico indicó que desde que se inició esta opción para sumar divisas es de unos USD 1.500 millones. Los dólares, al ser comprados por el Ministerio de Economía, alimentan la cuenta corriente en moneda extranjera que tiene el Tesoro en el BCRA, pero se computan como reservas brutas, no netas.

Para realizar esas compras, se utilizan algunos de los pesos que acumula en esa misma cuenta ya sea por superávit fiscal o por -como sucedió este año- por el giro de utilidades desde el BCRA. Hasta el martes pasado, la última información disponible, el Tesoro tenía acumulados $14,2 billones en el Central. Esa cuenta podría verse afectada por la liberación de la masa de pesos que no quedaron fuera de la licitación del miércoles y que deberían ser cubiertos con esas “reservas en pesos”. De todas formas, el anuncio de una nueva operación de deuda este lunes le evitaría ese paso al Gobierno.

El FMI planteó que el BCRA debería tener un rol más claro en la compra de divisas, algo que en el Gobierno relativizan. En su staff report, el FMI reiteró que “los objetivos de flexibilidad cambiaria y acumulación de reservas siguen siendo primordiales” para garantizar la estabilidad del esquema y preservar la sostenibilidad externa del país.

El documento ratificó que el tipo de cambio se moverá dentro de las bandas anunciadas por el Banco Central, con márgenes de fluctuación crecientes, y que dentro de ese corredor no se realizarán ventas de divisas, aunque sí se mantendrán compras con criterios considerados oportunos.

El organismo indicó que esas compras serán clave para fortalecer el balance del BCRA, facilitar la reducción de los diferenciales soberanos y sostener el proceso de recomposición de reservas en un entorno que sigue presentando “riesgos crecientes”. Las autoridades argentinas se comprometieron a avanzar con un “enfoque multifacético” que, según el Fondo, requerirá una implementación cuidadosamente calibrada para cumplir con las metas revisadas del programa.

En ese marco, el FMI destacó que “será crucial que el Banco Central desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible”. El staff del Fondo reiteró que esas condiciones son indispensables para consolidar la credibilidad del régimen cambiario, bajar el riesgo país y sostener el proceso de desinflación.

Según el análisis de la consultora Invecq, aunque el FMI redujo en USD 6.500 millones la meta anual de reservas netas, el Gobierno aún debería sumar USD 6.600 millones en lo que resta de 2025 para cumplir con el nuevo objetivo. “Es un número que luce muy desafiante y parecería solo ser viable si se reabre el financiamiento externo tras las elecciones”, señaló el informe.

Aunque otras consultoras calcularon números más bajos, un informe de 1816 también coincidió con esa cifra. “Dados los vencimientos de Bopreal, desembolsos y vencimientos de organismos internacionales (incluyendo pagos de intereses al mismo FMI), para que las reservas netas crezcan USD 3.500 millones y Argentina cumpla con la meta, será necesario que el Gobierno haga compras en el spot, se endeude o privatice por USD 6.000 millones”, aseveró.

La consultora Empiria, que dirige el economista Hernán Lacunza, señaló que las reservas netas del Banco Central se encuentran actualmente en USD 7.200 millones negativos. Para alcanzar la nueva meta fijada para diciembre de 2025 —que establece un piso de USD 3.400 millones negativos, tras eliminarse el objetivo intermedio de septiembre— será necesario acumular USD 5.900 millones adicionales, considerando los desembolsos programados y los compromisos de deuda en moneda extranjera.

En el informe se precisó que, con la meta anterior —que proyectaba un saldo neto de USD 3.100 millones negativos para fin de año— las compras necesarias hubieran ascendido a USD 12.400 millones. Este ajuste en el objetivo implica, según la consultora, una exigencia menor para la acumulación de reservas, aunque todavía representa un desafío considerable para la política cambiaria y monetaria en los próximos meses.

Empiria marcó como un elemento adicional que el incumplimiento de la meta de reservas “provocó el cambio de práctica en la estrategia oficial de intervención en el mercado de cambios", con el Tesoro asumiendo el rol de comprador y el BCRA al margen. “Si bien el Fondo aprueba las compras en bloque del Tesoro, agrega que el Banco Central debería tener un rol más activo a través de compras calendarizadas y predecibles como Chile, Colombia y México (todos con tipo de cambio flexible)”, concluyó Empiria.

Temas Relacionados

DólarTesoroBanco CentralReservasLuis CaputoÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Las acciones de los bancos cayeron más de 9% porque el BCRA endureció sus exigencias

El Banco Central duplicó las multas a las entidades financieras por incumplir su exposición en dólares y les aumentó los encajes. Sigue la tensión en las tasas

Las acciones de los bancos

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Las tasas nominales anuales para depósitos a 30 días varían entre el 25% y el 46%

Siguen subiendo las tasas de

Contrabando: la Aduana incautó 2.839 bultos con mercadería ingresada de forma irregular en todo el país

Entre el 4 y el 8 de agosto, la DGA reforzó controles en rutas nacionales y depósitos de nueve provincias, con la participación de fuerzas federales y el uso de tecnología de detección

Contrabando: la Aduana incautó 2.839

Martín Galdeano, presidente de Ford: “En la exportación, competimos con una mochila encima que otros países no tienen”

Aunque las ventas internas crecen todos los meses, la mitad del negocio de las automotrices son las ventas al exterior, en donde hay condiciones desventajosas. El ejecutivo habló del efecto del dólar en los precios y las elevadas tasas de interés en el crédito

Martín Galdeano, presidente de Ford:

El Gobierno eligió llegar a las elecciones de septiembre con tasas altas pero con el dólar planchado

Se tomaron nuevas medidas para controlar la liquidez del sistema, lo que augura que los rendimientos en pesos seguirán muy elevados. La expectativa es que un buen resultado electoral ayude a calmar al mercado

El Gobierno eligió llegar a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturaron a dos hermanos en

Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

INFOBAE AMÉRICA
Tobias Dirty, en las puertas

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”