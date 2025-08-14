Economía

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

El equipo económico anticipó que para evitar que queden liberados 5,7 billones de pesos luego de la operación de este miércoles, el Ministerio de Economía realizará otra subasta de Letras el próximo lunes

Guardar
El Gobierno anunció una nueva
El Gobierno anunció una nueva operación de deuda el lunes próximo. Reuters

El Gobierno anunció una nueva y sorpresiva operación de deuda en pesos para el próximo lunes tras conocerse el resultado de la megalicitación que sólo cubrió el 61% de los casi 15 billones de pesos de vencimientos en moneda local.

Así lo anticipó en su cuenta de X Federico Furiase, director del Banco Central y asesor de Luis Caputo, en un posteo que luego fue replicado por el secretario de Finanzas Pablo Quirno. “Los pesos excedentes de la licitación de hoy serán absorbidos de manera inmediata. En este caso, serán absorbidos mayoritariamente vía aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscriptos el lunes próximo (día de la liquidación de la licitación de hoy), a través de una nueva licitación del Tesoro", mencionó Furiase en su posteo.

La elección de encajes remunerados, en principio, pareciera ir en contra de otra decisión reciente del Banco Central, cuando dispuso que a partir de agosto sean reducidos. El BCRA había determinado aumentar en un 4% la porción de los encajes hechos en efectivo (sin remuneración alguna) y reducir la parte encajada con títulos públicos.

Sin detalles oficiales y únicamente informada a través de las redes sociales de los funcionarios, esta decisión se conoció tras la megalicitación de deuda realizada este miércoles. En esa operación, el Ministerio de Economía convalidó otra suba de interés de sus bonos de corto plazo en pesos pero aún así tuvo una renovación del 61% de los vencimientos de esta semana, por 9,1 billones de pesos.

De esta manera, en la licitación de hoy quedaron “liberados” unos $5,7 billones que el equipo económico busca aspirar con la nueva licitación del lunes próximo.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas
Pablo Quirno, secretario de Finanzas

Según se informó, las dos letras de más corto plazo tuvieron una adjudicación de 2 billones de pesos a una tasa de 4,48% mensual, bien por encima de la expectativa inflacionaria, para el caso de la Letra con vencimiento el 12 de septiembre próximo. También habilitó una tasa mayor para la Letra que finaliza sobre el cierre de septiembre, con 4,20% mensual.

Esta “mega licitación” de deuda en moneda local tuvo lugar en un contexto de sostenida volatilidad en las tasas de interés en pesos del sistema financiero, un fenómeno que se intensificó tras el desarme de las Lefi que liberaron al mercado unos 10 billones de pesos, y sobre los que el Gobierno necesitó tomar una serie de medidas, algunas de mayor urgencia, para recomponer la estabilidad monetaria.

Con el frente cambiario más calmado, las tensiones con el dólar durante julio dejaron tasas de interés en pesos más altas y más volátiles, algo que representa un desafío para el funcionamiento del día a día de muchas empresas y que según analistas del mercado podría tener un impacto en la dinámica de la actividad económica.

Los vencimientos de deuda en pesos fueron en aumento en las últimas semanas porque el Gobierno necesitó convalidar rendimientos más elevados tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez. Eso “liberó” unos $10 billones al mercado y generó fuerte volatilidad en las tasas en pesos y en el tipo de cambio. Para buscar estabilidad, el Tesoro habilitó un interés más alto en las licitaciones de Lecap.

Temas Relacionados

DeudaPesosMega licitaciónLecapDólarTasa de interésÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nueva suba de tasas de plazos fijos: hay bancos que pagan un 44% anual a los ahorristas

La reciente actualización de los rendimientos muestra una amplia dispersión entre entidades financieras. Los depositantes pueden encontrar diferencias de hasta 15 puntos porcentuales

Nueva suba de tasas de

Jornada financiera: el dólar acentuó su baja con el dato de inflación, pero las acciones padecieron las altas tasas

El dólar cedió a $1.325 en el Banco Nación y el mayorista quedó a $1.313 tras nueve bajas consecutivas. Las tasas en pesos siguieron cerca del 60%. El S&P Merval cayó 1,8% y los ADR recortaron hasta 5% en Wall Street

Jornada financiera: el dólar acentuó

El Gobierno renovó el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos y convalidó otra suba en la tasa de interés

El Ministerio de Economía afronta $14,8 billones de vencimientos esta semana en títulos en moneda local. Las Lecap más cortas fueron adjudicadas a tasas mensuales muy por encima del 4% mensual

El Gobierno renovó el 60%

Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

El Indec informó que la Canasta Básica Total tuvo en julio una variación del 1,9%, en línea con la inflación del mes pasado. Ese mismo hogar requirió $515.405 para quedar debajo de la línea de indigencia

Una familia tipo necesita ingresos

Los salarios se ajustaron 3% en junio, pero no todos los trabajadores le ganaron a la inflación

Los incrementos fueron dispares según la categoría de los empleados. Cómo le fue a cada uno y cómo cerró el primer semestre

Los salarios se ajustaron 3%
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muertes por fentanilo: “Se aplicaron

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

El cambio climático podría provocar una reducción del 80% en las poblaciones de renos del Ártico

Incendio en La Plata: por qué está detenida la demolición y cuándo se reanudaría

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Jimena Barón celebró los 2

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”