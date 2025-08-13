Autorizaron a una aerolínea a operar más rutas al Caribe desde aeropuertos del interior del país

Las nuevas conexiones directas se enmarcan en el acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 entre las autoridades de aviación civil de Argentina y República Dominicana. REUTERS/Edgard Garrido

El Gobierno autorizó a la línea aérea lowcost Arajet S.A. a operar tres nuevas rutas internacionales para vuelos de pasajeros y carga que unirán ciudades del interior del país con Punta Cana, en República Dominicana, sin pasar por Buenos Aires.

La medida se formalizó mediante la Disposición N° 21/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial. La aerolínea había recibido luz verde el año pasado, en el marco de la desregulación, para operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas en la ruta que une Punta Cana con Buenos Aires, y regreso.

Las rutas aprobadas ahora, que buscan satisfacer la alta demanda y mejorar la conectividad, son:

Punta Cana – Córdoba

Punta Cana – Mendoza

Punta Cana – Rosario

Estas conexiones directas se enmarcan en el acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 entre las autoridades de aviación civil de Argentina y República Dominicana. El entendimiento habilitó una mayor conectividad regional y reforzó el federalismo, facilitando la apertura de nuevas operaciones que no requieren conexión en la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina es ya el tercer país emisor de turistas hacia República Dominicana, con un crecimiento del 100% durante 2025. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Hasta ahora, la aerolínea ofrecía vuelos al país caribeño mediante la ruta Punta Cana – Buenos Aires, con diez frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A su vez, Arajet anunció recientemente que retomará la ruta Buenos Aires–Santo Domingo a partir del 12 de diciembre, con dos vuelos semanales, y que incrementará la operación entre Buenos Aires y Punta Cana, que pasará a contar con 13 frecuencias por semana.

“El crecimiento sostenido de nuestras operaciones en Argentina responde a una estrategia conjunta con el Ministerio de Turismo, que ha apostado con firmeza por abrir nuevos mercados”, afirmó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Por su parte, el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, celebró la apertura de la nueva ruta destacando que “Argentina es ya el tercer país emisor de turistas hacia ese destino, con un crecimiento del 100% durante 2025”.

Con dicha autorización oficial de nuevas rutas, la oferta se amplía a otros puntos estratégicos del territorio argentino, brindando alternativas para el transporte de pasajeros y carga.

Playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El anuncio se suma a una política más amplia de apertura y expansión del sector aerocomercial. Argentina ya firmó un total de 26 Memorandos de Entendimiento con países de cuatro continentes: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Ruanda, República Dominicana, Etiopía, Qatar, Islandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Letonia, Luxemburgo, República Checa, Serbia, Guyana, Alemania, Honduras y Rumania.

Estos acuerdos establecen frecuencias ilimitadas y permiten ampliar el cuadro de rutas internacionales. Según la Secretaría de Transporte, este esquema genera más vuelos, incrementa la conectividad y crea mejores oportunidades para los pasajeros, además de fomentar un entorno de libre mercado.

Desde el inicio de la nueva gestión, se habilitaron 39 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas. El objetivo oficial es fortalecer la competencia, impulsar el desarrollo del turismo y ofrecer mayores opciones para empresas y viajeros.

Con la incorporación de las tres rutas de Arajet, el país suma conexiones directas desde el interior hacia un destino turístico clave del Caribe, evitando el paso por la capital y consolidando un esquema de transporte más diversificado y descentralizado.

Se trata de un destino muy elegido por los turistas argentinos, y en los últimos meses varias compañías sumaron alternativas para viajar a Punta Cana con el objetivo de captar una demanda en crecimiento. Por caso, Aerolíneas Argentinas anunció un 20% de descuento en pasajes como parte de sus promociones para la temporada.

Según datos oficiales de la empresa estatal, en el último receso invernal Punta Cana registró un incremento del 77% en la cantidad de pasajeros transportados respecto de igual período del año anterior, lo que la posicionó entre las rutas internacionales con mayor expansión.