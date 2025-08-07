Economía

Subastan seis propiedades sin herederos en CABA: cuáles son los inmuebles y cómo participar

El Banco Ciudad subastará casas y terrenos, unidades funcionales pequeñas y garajes de diversos barrios porteños. Plazos de inscripción, depósitos y valores mínimos definidos

Guardar
Seis propiedades figuran en el
Seis propiedades figuran en el listado y estarán disponibles para puja virtual el próximo 27 de agosto desde las 10

El Banco Ciudad anunció la apertura de inscripción para una subasta digital de bienes raíces ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con herencias vacantes, un evento que suele atraer el interés de potenciales compradores e inversores. Este proceso, impulsado por la Procuración General porteña, ofrece la oportunidad de adquirir viviendas, cocheras y lotes con precios base determinados y modalidades de participación específicas. Seis propiedades figuran en el listado y estarán disponibles para puja virtual el próximo 27 de agosto desde las 10, a través de la plataforma subastas.bancociudad.com.ar.

Las herencias vacantes contemplan aquellos patrimonios sin herederos reclamantes en donde el Estado asume el control y autoriza la liquidación dirigida al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires. Esta operatoria dota de recursos al sistema educativo, según lo establecido por la legislación vigente, y asigna al Banco Ciudad una función clave: la tasación inicial, la exhibición de los activos y la gestión íntegra de la venta pública online bajo un mecanismo que incrementa la transparencia y el acceso.

Propiedades seleccionadas para el remate

El lote de inmuebles publicados abarca cinco barrios: Devoto, Villa Urquiza, Palermo, Mataderos y Balvanera, con diversidad de tipologías y rangos de superficie. El listado lo integran una cochera, un lote de terreno, una casa, y varios departamentos en PH o unidades funcionales simples. El precio de base menor corresponde a una cochera en Perón al 2400 con 9,69 metros cuadrados, mientras que el monto máximo se ajusta a un terreno libre de construcciones en Av. Franklin D. Roosevelt en Villa Urquiza, de 10 metros de frente por 28 metros de fondo.

Este es uno de los
Este es uno de los departamentos a subastar en el barrio de Palermo

La inscripción previa constituye un requisito excluyente y debe realizarse hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de remate, mediante un proceso facilitado íntegramente online. El procedimiento exige también el depósito de una suma en garantía, proporcional al valor base de cada lote para el cual el interesado desea ofertar. Este dinero será reembolsado en su totalidad si el participante no ingresa oferta o no resulta adjudicatario. Tras la comunicación de la oferta ganadora, la persona adjudicataria puede solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio una vez formalizada la firma del boleto de compraventa.

El detalle de cada propiedad

  • La cochera situada en Pte. Perón 2425, en Balvanera, ostenta un precio de salida de 6.500 dólares y exige un depósito de 195 dólares. Su subasta inicia a las 10.
  • El lote de terreno en Av. Franklin D. Roosevelt 5434, en Villa Urquiza, corresponde al inmueble de mayor valor base: 422.000 dólares, con un depósito en garantía de 12.660 dólares y remate previsto a las 10:45.
  • En Mataderos, una casa sobre lote propio ubicada en Severo García Grande de Zequeira 5807 presenta una superficie de 108,60 metros cuadrados. El valor base es de 70.350 dólares y el depósito requerido asciende a 2.110 dólares. El horario dispuesto para la subasta es 11:30.
  • Dos departamentos figuran en la grilla con superficies idénticas de 25,09 metros cuadrados y valores mínimos iguales de 33.500 dólares. Uno se localiza en Gascón 1173, en Palermo, y el otro en Av. Triunvirato 4528, en Villa Urquiza. Ambos piden depósitos de 1.005 dólares, pero el remate se separa por espacio horario: 12:15 para el primero y 13:00 para el segundo.
  • La oferta se completa con un departamento de un ambiente y terraza propia en Devoto, sobre Pedro Morán 5277. Posee 31,32 metros cuadrados y un valor base de 53.600 dólares. Se requiere un depósito de 1.608 dólares. El remate está agendado para las 13:45.
La cochera situada en Pte. Perón
La cochera situada en Pte. Perón 2425, en Balvanera, ostenta un precio de salida de 6.500 dólares y exige un depósito de 195 dólares

Modalidad de la subasta

El mecanismo definido para la adjudicación se realiza exclusivamente a través de la web https://subastas.bancociudad.com.ar/, lo que proporciona un entorno con mayores niveles de acceso para usuarios de todo el país. Las ofertas y transacciones se efectúan en pesos argentinos, sujetos al tipo de cambio del dólar vendedor del Banco Nación vigente el día anterior a la fecha asignada para la subasta. Esta condición permite previsibilidad para los participantes en cuanto a los valores definitivos a abonar.

Las regulaciones establecen que, una vez confirmada la compra, el comprador tiene la opción de solicitar la tenencia temprana de la propiedad mientras tramita el saldo pendiente, una vez cumplida la firma del instrumento de compraventa. El plazo de anticipación para inscripción y el depósito de garantía representan controles que el Banco Ciudad utiliza para asegurar la seriedad de los oferentes y una mayor eficiencia en el proceso de asignación.

El lote de terreno en Av.
El lote de terreno en Av. Franklin D. Roosevelt 5434, en Villa Urquiza, corresponde al inmueble de mayor valor base: 422.000 dólares

A lo largo del año, el Banco Ciudad mostró alta eficacia en la liquidación de inmuebles por herencias vacantes. El 6 de agosto, en una remate similar, la entidad ofreció unidades habitacionales de uno, dos y tres ambientes, además de un lote, ubicados en distintos puntos de la ciudad. Los valores de cierre se posicionaron en 29.000, 52.000, 35.800 y 197.650 dólares, respectivamente. La recaudación total alcanzó los 360.000 dólares, con incrementos sobre los precios base de hasta el 97% y con una efectividad de ventas del 80% sobre los lotes publicados.

La modalidad 100% digital habilitó el acceso a participantes de fuera del Área Metropolitana, e incluso de otras provincias. La plataforma implementada por el Banco Ciudad incorpora medidas de seguridad y mecanismos de transparencia para el resguardo de la información y la trazabilidad de las operaciones. Además, el proceso de exhibición de los bienes se gestiona con antelación, de modo que los interesados pueden analizar presencialmente las condiciones de cada activo y, en función de ello, determinar su participación.

El procedimiento exige completar la inscripción y acreditar el depósito de garantía identificado según el reglamento de cada subasta. El banco notifica la admisión de los participantes por correo electrónico, y a partir de ello, los inscriptos acceden al portal de subastas en las franjas horarias establecidas para realizar sus ofertas.

Información, condiciones y acceso

El Banco Ciudad facilita suficiente material informativo en línea sobre cada propiedad: planos, descripciones, imágenes y normativa urbanística para que los interesados dispongan de mayores elementos de análisis antes de ofertar. Las bases y condiciones se encuentran publicadas en la misma plataforma digital, donde también se responde a consultas frecuentes. El monto del depósito de garantía varía según la tasación del lote, pero se reembolsa íntegramente a quienes no resulten adjudicatarios o no hayan hecho propuestas.

El depósito en garantía, la precalificación administrativa y la digitalización de la operatoria forman parte de un esquema orientado a reforzar la solvencia y la seriedad tanto del sistema como de los futuros compradores. El ciclo de inscripción, selección filtrada y acceso restringido mediante usuario y contraseña busca eliminar distorsiones y reducir los riesgos de postergación en la adjudicación.

El flujo de operaciones posterior a la subasta contempla la liquidación en pesos y la celebración formal del boleto de compraventa, luego de la cual el adjudicatario puede tramitar la entrega de tenencia y –si cuenta con los medios– cancelar de manera anticipada el total adeudado. Esta disposición otorga flexibilidad y facilita la ocupación temprana de los activos adquiridos.

Temas Relacionados

Banco Ciudadsubastaspropiedadesherencias vacantesúltimas noticias

Últimas Noticias

Uno de los países que el FMI señala como ejemplo para la Argentina anunció un plan para acumular reservas por tres años

El Banco Central de Chile comprará USD 25 millones por día hasta 2028. El Fondo Monetario aseguró que el BCRA necesita un programa similar con compras anunciadas y ejemplificó también con Colombia y México. Qué piensan en el equipo económico

Uno de los países que

La nafta y el gasoil podrán pagarse en dólares a través de la billetera virtual de YPF

Los clientes de la petrolera de bandea podrán utilizar la aplicación, en forma gradual, como medio de pago para servicios dentro del ecosistema de la movilidad

La nafta y el gasoil

Vuelos al Mundial 2026: American Airlines retomará su ruta Buenos Aires-Dallas

La aerolínea estadounidense busca conectar Dallas-Fort Worth y Buenos Aires en el marco de la próxima Copa del mundo

Vuelos al Mundial 2026: American

Entraron en vigor los aranceles de EEUU: cuáles son sus implicancias económicas, financieras y geopolíticas

Las tarifas que EEUU aplica las importaciones de bienes afectan a las principales economías del mundo por montos que van del 10% al 50% y reconfiguran el panorama del comercio global

Entraron en vigor los aranceles

Banco Nación vende 300 autos por día con sus créditos para 0 Km: como pedir el préstamo de hasta $100 millones

La propuesta de la entidad financiera ofrece hasta 72 meses para abonar en pesos y se orienta a personas humanas mayores de 18 años, incluso jubilados y pensionados

Banco Nación vende 300 autos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno de los países que

Uno de los países que el FMI señala como ejemplo para la Argentina anunció un plan para acumular reservas por tres años

La Cámara Nacional Electoral anuló el cambio masivo de locales de votación en La Matanza

Tras las duras derrotas en el Congreso, Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada y analiza los pasos a seguir

La nafta y el gasoil podrán pagarse en dólares a través de la billetera virtual de YPF

Vuelos al Mundial 2026: American Airlines retomará su ruta Buenos Aires-Dallas

INFOBAE AMÉRICA
La oposición brasileña reunió firmas

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

El Gobierno de Líbano aceptó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah

Monty Python inspira una colección de sellos del Servicio Postal británico

TELESHOW
El sentido mensaje de Carolina

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”