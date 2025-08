Últimas horas para recategorizarse en el Monotributo: cómo hacerlo y hasta cuándo hay tiempo

El proceso es parte de las obligaciones regulares previstas en el Régimen Simplificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrió hace algunas semanas el plazo para realizar la recategorización del monotributo a fin de que los contribuyentes actualicen su situación de acuerdo a su facturación y parámetros vigentes. Pero queda poco para que venza el plazo para hacer el trámite.

El proceso es parte de las obligaciones regulares previstas en el Régimen Simplificado, establecido por la ley 24.977 y sus modificaciones. El sistema utiliza las escalas que se actualizaron conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Indec.

Sin embargo, no todos los monotributistas están obligados a recategorizarse. Esto sucede en dos casos: cuando el contribuyente debe permanecer en la misma categoría, es decir, cuando no se modificaron los parámetros que la determinan, o cuando se trata de un inicio de actividades y no han transcurrido más de seis meses calendario desde el alta.

Caso contrario, los contribuyentes tienen tiempo hasta este martes 5 de agosto para inscribirse en la segunda recategorización anual y evitar así sanciones por parte del organismo tributario, el cual recategorizará de oficio. Esto, según detalló el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene consecuencias:

Una multa del 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que les hubiera correspondido abonar.

Liquidación de la deuda resultante por la falta de recategorización en concepto de diferencias de impuesto integrado y cotización previsional

Vale resaltar que ARCA implementó la recategorización simplificada. Desde ahora, al iniciar el proceso en el portal Monotributo del sitio web del organismo, el sistema exhibe de forma automática el monto de facturación anual.

Si el valor es correcto, el contribuyente puede confirmar la nueva categoría. En caso de requerir ajustes, el monto puede modificarse manualmente.

Paso a paso para la recategorización del Monotributo

Accedé al Portal Monotributo de ARCA y presioná el botón “INGRESAR AL PORTAL CON CLAVE FISCAL” Ingresá tu CUIT y la clave fiscal Una vez dentro del Portal de Monotributo, ingresá a la opción “Recategorización” presionando sobre el botón “RECATEGORIZARME”. El sistema te va a mostrar tu categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría. Para recategorizarte presioná el botón “CONTINUAR RECATEGORIZACIÓN” Deberás informar el monto facturado en los últimos 12 meses El sistema te preguntará si tenés o usás un local para el desarrollo de tu actividad, seleccioná la opción que corresponda. De ser “NO”, clickeá en “CONTINUAR” Si tenés o utilizás un local para el desarrollo de tu actividad, presioná “SÍ”. El sistema te solicitará cargar la información correspondiente al establecimiento Una vez que hayas brindado todos los datos, presioná sobre “CONTINUAR” En el último paso, el sistema te mostrará la categoría que te corresponde de acuerdo a los datos que aportaste Si los datos no son correctos, presioná en el botón“VOLVER”para corregir los errores Si por el contrario los datos están bien, clickeá en “CONFIRMAR CATEGORÍA”

Antes es importante revisar las escalas vigentes para topes de facturación que son las siguientes:

Cómo se paga el Monotributo

El pago mensual del monotributo puede efectuarse hasta el día 20 del mes correspondiente. En esta ocasión, el 20 de agosto regirán los nuevos valores actualizados.

Todos los monotributistas, sin excepción, deben abonar sus obligaciones exclusivamente mediante medios electrónicos. A través del portal Monotributo es posible consultar tanto la fecha de vencimiento de cada cuota como el importe a pagar.

Entre las opciones habilitadas para efectuar el pago figuran el Volante Electrónico de Pago (VEP), homebanking, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito automático en cuenta bancaria y la plataforma Mercado Pago.

Paso a paso

Ingresar a la app de ARCA y presionar “Ingresar con clave fiscal” En la opción “Monotributo” presionar “Pagar” La aplicación ofrecerá la opción de generar un volante electrónico o abonar la deuda con tarjeta de crédito Si se generó un volante electrónico, ingresar a la página web de la entidad elegida para finalizar con el pago

Qué pasa con las deudas

La nueva etapa incorpora más opciones para regularizar deudas. Entre el 1° de julio y el 30 de diciembre está vigente un plan que permite saldar obligaciones vencidas del Monotributo hasta el 30 de abril de 2025.

El esquema contempla el pago en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un monto mínimo de $2.000 por cuota. Además, exige un anticipo equivalente al 20% del total adeudado.