Para el presidente de la Unión Industrial “es preocupante el nivel de actividad económica y del empleo”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini destacó que en un contexto de transformaciones de la macro para estabilizar las variables centrales de la economía, también es necesario que el Gobierno ponga su foco en la microeconomía.

En una entrevista con la señal Infobae en Vivo, Rappallini destacó que las principales preocupaciones de los industriales pasan por sostener el nivel de actividad económica y el empleo. Al mismo tiempo, señaló que la suba de tasas de interés surgida en las últimas semanas puede afectar el acceso al crédito para las empresas de su sector.

El dirigente consideró que la Argentina “está en un momento de gran transformación. Y entendemos que este es un momento para empezar a mirar fuerte la microeconomía. Los datos que nos preocupan son el empleo y también la actividad. Desde agosto del 2023 hubo una pérdida de 37.000 puestos de trabajo. Es bueno advertir que en un momento hay que tratar de dar la vuelta la página y empezar a generar empleo”.

Sobre la posibilidad de que haya cierres de empresas, Rappallini consideró que lo que se observa es una “reestructuración de compañías, está funcionando en el flujo empresario, hay creación y cierre de compañías. Eso es normal en cualquier economía. Pero ha habido reducciones, sí. Es muy doloroso, porque perder tejido industrial, perder empresas, después cuesta tiempo recuperarlo”.

El titular de la UIA apuntó a “tratar que este proceso, esta transición de ordenamiento macroeconómico, sea con el menor impacto en el término de cantidad de empresas y de empleo”.

Tras los sobresaltos del mercado financiero de las últimas semanas,las tasas de interés quedaron en un nivel más elevado que, según los analistas, encarecerá el financiamiento en el futuro. Rappallini consideró que esa suba de tasas “es preocupante” y que tendría que resolverse en forma rápida. “No podemos convivir mucho tiempo con este nivel de tasas”, aseguró.

“Hace un mes atrás teníamos tasas que ahora son muy bajas, pero en realidad ya eran altas en pesos para el nivel de inflación que se esperaba. Así que esperemos que este mes se resuelva porque es un tema realmente preocupante. Impacta la actividad en muchas empresas que están endeudándose muy por encima de sus posibilidades para repagar sus deudas”, enfatizó Rappallini.

La necesidad de no perder el acceso al financiamiento, explicó, apunta a “lo básico, que no se caiga más el empleo”. Al mismo tiempo, por fuera de la coyuntura de tasas elevadas, también destacó que el Gobierno no debe perder de vista las modificaciones de fondo: “En términos estructurales, hay que poner foco en la reforma fiscal y la modernización laboral. Estamos en un año electoral y sabemos que esto no se va a tratar este año. Pero estructuralmente son los dos temas que hay que resolver”.

Mirá la entrevista completa a Martín Rappallini en Infobae en Vivo

