El Gobierno actualizó el régimen de importación de vehículos usados: cuáles son los requisitos que deberán cumplir

Se conocieron las condiciones que deberán cumplir los vehículos importados (AP)

Luego de que el Gobierno nacional anunciara una flexibilización en la importación de vehículos 0 km y usados, la Secretaría de Industria y Comercio oficializó una serie de cambios en el marco regulatorio para la importación de bienes industriales y automotores usados.

La medida entró en vigencia esta madrugada luego de que se publicara la Resolución 293/2025 en el Boletín Oficial. Con el aval del secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, se dispuso una actualización del listado de bienes que pueden ser ingresados al país.

“Apruébase el universo de bienes que podrán ser importados al amparo del inciso f) del Artículo 7º del Decreto Nº 110/99 y sus modificatorios, el que como Anexo I (IF-2025-77318016-APN-SSGP#MEC) forma parte integrante de la presente medida”, establecieron en el documento.

De esta manera, los vehículos usados que deseen ser importados a la Argentina deberán contar con cuatro o más ejes o deberán disponer de tracción 4x4 o 6x6. En el caso de los tractores, únicamente podrán importarse los que hayan sido diseñados para operar fuera de la red de carreteras y destinados al uso con semirremolques.

La medida también incluyó vehículos utilizados en la industria (REUTERS)

Al mismo tiempo que se aprobó el ingreso de vehículos destinados a vivienda o acampar, solo será permitido el ingreso de grúas que posean una capacidad mínima de izaje de diez o más toneladas. Para esto, se deberá comprobar que sus medidas deberán ser de al menos tres metros del centro de rotación y que pueda formar un ángulo comprendido entre cero y ciento ochenta grados.

También cumplen con los requisitos las máquinas autopropulsadas y articuladas concebidas para trabajos forestales, como cortar árboles, retirar ramas y seccionar troncos, siempre que estén equipadas con mandíbulas de transporte, cabezal de corte circular, cabina y pinza agarra troncos, y montadas sobre neumáticos.

La normativa incluyó la importación de vehículos quitanieves, unidades con escalera mecánica con o sin barquilla para bomberos, y vehículos pisapistas especialmente diseñados para el mantenimiento y preparación de terrenos de nieve en pistas de esquí. Además, se permitirá el ingreso de camiones con bombas de hormigón montadas sobre chasis de cuatro o más ejes, así como de aquellos con equipos instalados para prestar servicios en pozos petrolíferos.

Finalmente, pueden importarse vehículos destinados a la limpieza de fondos de tanques de petróleo y la aspiración de lodos en redes cloacales, pluviales o industriales. Aunque deberán tener el equipamiento incorporado de manera permanente, que incluya una pluma de accionamiento hidráulico, columna y manguera de aspiración en carretel, boquillas de limpieza, bomba de vacío y bomba de presión.

Anteriormente, el Gobierno había habilitado la importación de autopartes

Previo a esto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la medida fue pensada para contribuir en la reducción de costos para sectores productivos y consumidores.

“Le facilitamos a la gente la importación personal de vehículos. Te querés comprar un auto afuera, estoy hablando nuevo. Antes te pedían una cosa que se llama una licencia”, explicó el titular de la cartera durante una entrevista para Neura.

Al ser consultado sobre la garantía de que se trataran de automotores seguros para los usuarios, Sturzenegger planteó que si se trataba de un vehículo habilitado en Estados Unidos o Europa, entonces solo restaría hacerle la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por otro lado, el ministro puntualizó en el impacto que estas medidas tendrían en sectores estratégicos, como el minero y el energético.“La gente de la minería lo que me decía es: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’”, ejemplificó.

La autorización para comprar autopartes usadas entró en vigencia a mediados de junio, cuando se publicó la Resolución 222/2025 en el Boletín Oficial. Asimismo, se creó un nuevo sistema de control, para establecer si estos elementos cumplían con los estándares de seguridad vial, sobre todo, en lo que respecta a frenos, neumáticos, cinturones y sistemas de iluminación.

En este sentido, los productos deberán contar con una Licencia de Certificación emitida por organismos acreditados, que incluyen al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) y otros reconocidos internacionalmente bajo estándares como la Norma ISO 17025.