El Gobierno anunció que se facilitará la importación particular de autos 0 km y usados

Federico Sturzenegger adelantó los cambios para la compra de autos nuevos y usados en el exterior

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno habilitará la importación particular de vehículos nuevos y usados bajo un esquema simplificado. El anuncio se da en el marco de una flexibilización progresiva del comercio exterior de bienes de consumo, impulsada por el Ejecutivo bajo el argumento de reducir los costos para sectores productivos y consumidores.

“Le facilitamos a la gente la importación personal de vehículos. Te querés comprar un auto afuera, estoy hablando nuevo. Antes te pedían una cosa que se llama una licencia”, explicó el funcionario. Y agregó: “Si un auto en Estados Unidos anda, en Europa lo dejan andar, vamos a presumir que acá va a funcionar también. Entonces después tenés que hacer la VTV, porque por ahí te traés un auto de Inglaterra que el manubrio está del otro lado, pero hacés una suerte de VTV acá y se acabó la historia”.

Sturzenegger también indicó que el Gobierno analiza ampliar las condiciones para importar vehículos usados: “Estamos viendo la posibilidad bajo condiciones bastante más amplias de ahora, la de los usados”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación

En ese sentido, el ministro destacó: “El gobierno de Milei es un gobierno que siempre está pensando en la gente. Está centrado en la gente. No está pensando si le sirve la casta. No vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente”.

En el caso de los vehículos de trabajo, Sturzenegger se refirió a sectores estratégicos como el minero y el energético. “También habilitamos la importación de vehículos que sean vehículos especiales usados, que son por ejemplo los camiones que llevan las plataformas petroleras. La gente de la minería lo que me decía es: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’”, relató el ministro. “Lo mismo para la producción de petróleo en Vaca Muerta”, añadió.

Federico Sturzenegger encendió un sable de luz azul de la saga Star Wars durante la entrevista en Neura

Durante la entrevista, Sturzenegger hizo una pausa para encender un sable de luz azul de la saga Star Wars, en una escena que fue compartida en redes sociales por los anfitriones del programa Neura. El ministro, sonriente, sostuvo el sable encendido durante unos segundos al cierre de la entrevista y concluyó: “No necesito que las fuerzas me acompañen, necesito que me acompañe Javier. Con javier estamos”.

Cuánto costaría importar un auto de forma particular

Hace algunas semanas, desde una terminal automotriz explicaron a Infobae: “Hay personas que siguen pensando que los fabricantes nos llenamos de plata con cada auto que vendemos. No es cierto. El margen que se toma un importador varía entre el 15% y el 30%, porque de ahí se pagan todos sus costos, que van desde impuestos en adelante, pasando por salarios, consumos, logística, publicidad, etc. Eso varía entre una automotriz, que tiene mucha mayor envergadura como compañía o un importador, que suele tener una estructura más reducida”.

“El margen de ganancia pura que queda a la marca es entre el 6% y el 7% para los fabricantes, y probablemente sea algo más del 10% para un importador oficial”, agragaron.

En el caso de los autos importados de extra zona, que son los que una persona podría intentar traer de manera particular evitando el concesionario, el detalle de costos inicia tomando la base del precio FOB, el precio del vehículo puesto en el puerto de embarque en el país de origen.

Los importadores tienen que sumar unos USD 2.500 de flete y seguro como primer gasto. Luego, al llegar a Argentina, un 35% de arancel de importación, un 3% de tasa estadística, otros USD 1.000 de gastos de logística y traslado local, un 10% de impuestos entre Ingresos Brutos, impuesto a las Ganancias o anticipo, impuesto a los Débitos y Créditos, tasas provinciales y municipales, el IVA del 21% y el margen del concesionario de entre el 10 y el 15%.

Así, un auto con un precio de USD 15.000 FOB termina costando cerca de unos USD 45.000, y si ese auto es parte del cupo que el Gobierno habilitó sin arancel de importación, el valor bajaría a unos USD 36.000.

Pero si este mismo trámite lo quisiera hacer un particular, algunos costos se reducen, como el margen de ganancia de la marca y el del concesionario, pero otros se encarecen, como el precio al que lo compra en el país de origen. Sucede que las fábricas no venden los autos a los particulares, y se deben comprar en un concesionario, con lo cual se paga un precio mayor que incluye la ganancia del fabricante y la de la agencia en la que se compra la unidad.

También el flete y el seguro son más caros porque es una sola unidad y no un lote. En ese caso, un auto que el importador compra en Europa por USD 15.000 FOB, un particular lo pagará por lo menos USD 20.000 y traerlo tendría un precio aproximado entre los USD 40.000 y los USD 45.000.