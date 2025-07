Cuáles son las principales empresas de internet satelital que compiten en Argentina con Starlink de Elon Musk

La llegada de nuevas empresas de internet satelital al mercado argentino introdujo competencia directa para Starlink, el servicio de banda ancha desarrollado por Elon Musk. En un país con extensas áreas rurales y baja densidad poblacional en muchas regiones, el acceso a internet de calidad continúa siendo un desafío. Este panorama impulsó a nuevos jugadores a posicionarse en el sector, apuntando a ofrecer conectividad en lugares donde las redes tradicionales no alcanzan.

Una de las compañías que desembarcó recientemente es Gallus Comunicaciones, una empresa con base en Uruguay que comenzó a operar en Argentina como proveedora de servicios satelitales de banda ancha. La firma realizó una inversión inicial de USD 5 millones y estableció su base logística en la provincia de Mendoza. Desde allí, coordinó la distribución del servicio a distintos puntos del país.

Según sus creadores Gallus llegó para cubrir un nicho de mercado que no estaba siendo atendido por las tecnologías existentes, ya que el 60% del territorio nacional no tiene acceso a una conectividad estable o directamente no tiene conectividad. El objetivo de la firma es abastecer zonas rurales, áreas remotas, instalaciones mineras, petroleras, agrícolas y pymes de baja densidad.

Gallus ofrece un servicio que se apoya en tecnología satelital HTS (High Throughput Satellite), a través del satélite Amazonas 5, que fue lanzado por Hispasat. Este satélite brinda cobertura a todo el territorio argentino. La compañía asegura que puede garantizar una velocidad promedio de 100 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida, dependiendo del plan contratado y de la zona geográfica.

En el proceso de expansión, Gallus estructuró un modelo de distribución indirecto, basado en acuerdos con cooperativas, empresas locales y pymes regionales que ya prestan servicios de internet o tecnología. Esto les permitió avanzar rápidamente con las instalaciones, sin necesidad de desplegar infraestructura propia en cada localidad.

La firma Orbith ya opera en varias provincias con servicios adaptados a hogares y pymes rurales (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía también se diferenció de su principal competidor, Starlink, en términos de precios. Mientras el servicio de Elon Musk propone un modelo de autogestión directa con costos elevados y compra en línea, Gallus adoptó un enfoque más local: ofrece planes que arrancan en los 40 mil pesos mensuales, con promociones y asistencia técnica incluida.

Además de Gallus y Starlink, existen otras empresas que también compiten en el segmento de internet satelital en Argentina. Entre ellas, se encuentra Orbith, una compañía nacional que lleva varios años operando en el país y que utiliza tecnología satelital KA para brindar servicios en zonas donde no llegan las redes terrestres. Orbith también apunta al segmento rural, con presencia en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Pampa.

A diferencia de Starlink, que utiliza una constelación de satélites de órbita baja (LEO), los competidores como Gallus y Orbith se apoyan en satélites geoestacionarios, que si bien tienen una latencia mayor, ofrecen una cobertura amplia y estable, ideal para áreas rurales o suburbanas.

El modelo comercial también marca diferencias. Starlink opera bajo un esquema de venta directa al consumidor final, con gestión online, pago en dólares y sin intermediarios locales. En cambio, las otras compañías ofrecen opciones de pago en pesos, soporte técnico personalizado y facturación adaptada al mercado argentino.

La disponibilidad inmediata de los equipos es otro factor clave. Mientras Starlink enfrenta demoras en la entrega de sus kits en algunas regiones, Gallus aseguró stock constante y una red de instaladores certificados que permite poner en funcionamiento el servicio en menos de 72 horas.

Además de atender usuarios residenciales, las nuevas empresas también comenzaron a cerrar acuerdos con sectores productivos, como el agro, la minería, la industria petrolera y los organismos públicos. En estos casos, el servicio satelital permite no solo conexión a internet, sino también monitoreo remoto, control de procesos, gestión de maquinaria y transmisión de datos en tiempo real.

El caso de Gallus muestra cómo el ecosistema satelital se está transformando en una alternativa viable frente a la fibra óptica o las redes móviles. La empresa firmó convenios con municipios y gobiernos provinciales para abastecer escuelas rurales, centros de salud y puestos policiales en lugares aislados.

La posibilidad de conectar a comunidades rurales con servicios digitales también generó interés en organizaciones no gubernamentales y cooperativas, que vieron en el servicio satelital una herramienta para promover el acceso a la educación y la inclusión digital.

El mercado argentino representa una oportunidad de expansión regional, ya que comparten desafíos similares con países vecinos como Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. Gallus ha dado a conocer que tiene previsto instalar al menos 2.500 kits antes de fin de año, y ampliar su equipo técnico a más provincias del norte y sur argentino.

Aunque el servicio de Starlink se lanzó con fuerte expectativa en el país, algunos usuarios reportaron dificultades para acceder a los kits, costos elevados y falta de atención en castellano. Esta situación abrió espacio para proveedores que priorizan el contacto local, los precios en moneda nacional y el soporte técnico presencial.

En cuanto a la infraestructura satelital, Gallus trabaja con un centro de control en Mendoza, donde opera su base logística y gestiona las conexiones con el satélite. Desde esa sede, el equipo de ingenieros y técnicos monitorea en tiempo real el funcionamiento de los enlaces y la calidad del servicio.

Con tarifas adaptadas al bolsillo argentino, disponibilidad inmediata de equipos y foco en zonas desatendidas, Gallus se posicionó como uno de los jugadores que desafían la hegemonía de Starlink en el país. La empresa también evaluó sumar servicios complementarios, como telefonía IP, enlaces dedicados para empresas y soluciones de conectividad para eventos masivos.