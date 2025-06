A cuatro años de la prohibición de la salmonicultura: ¿grave error económico o una decisión empujada por ONGs extranjeras?

Producción de salmón en Punta Arenas, Chile

Hace exactamente cuatro años la Legislatura de Tierra del Fuego prohibió la salmonicultura en la provincia. Quedó abierta la posibilidad de utilizar instalaciones tierra adentro, pero el resto de los cursos de agua y el Beagle permanecieron fuera de toda posibilidad para el sector.

El proyecto fue presentando por el Movimiento Popular Neuquino y tuvo el fuerte apoyo de ONGs ambientalistas extranjeras como Greenpeace y Rewilding que lidera Kristine Tompkins, esposa del fallecido millonario Douglas Tompkins, creador de la marca North Face. También festejó Ivon Chouinard, dueño de Patagonia INC. otro feroz opositor de la actividad. Y junto a ellos gente como Narda Lepes y Germán Martitegui, entre otros chefs argentinos de renombre.

Greenpeace festeja un “grave error estratégico”

Pero lo que Greenpeace festejó como un “suceso que sienta un precedente histórico para el resto del país y el mundo”, fue considerado por otros especialistas en economía y desarrollo regional como un “grave error estratégico”.

“Respecto a lo de Tierra del Fuego, no creo que esté bueno festejar una prohibición a una actividad productiva. Me parece bien discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción, pero no prohibir de cuajo. Mucho menos me parece atinado cuando la pobreza subió dieciséis puntos en tres años, la economía se achicó y cuando nos cuesta muchísimo desarrollar actividades productivas nuevas y hacer crecer las existentes. Discutamos estándares, controles estatales, regulaciones, zonificaciones, rentas. Las prohibiciones que se festejan son las que prohíben el trabajo infantil y la trata de personas, no la de actividades productivas”, escribió Daniel Schteingart, Doctor en Sociología y director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), yendo en contra de la corriente ambientalista del momento.

“Argentina tiene un enorme potencial acuícola que implica la cría de peces, lo que la diferencia de la tradicional pesca de captura, en múltiples provincias. La salmonicultura es una de las formas de la acuicultura. Un trabajo de 2018 del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciecti) le pone números a ese potencial con montos que van desde más de 60.000 millones a 600.000 millones de dólares de exportación. Cito: “El potencial económico de la acuicultura marina va desde el 12 por ciento a más del 100 por ciento del PBI argentino (...) La actividad podría tener lugar en un horizonte de tiempo no muy lejano un importantísimo impacto sobre el PBI, el empleo y la generación de divisas”, escribió en otro párrafo.

Irónicamente el proceso de incubación, esmoltificación y engorde en aguas saladas lleva un periodo total de unos 3 a 4 años, el tiempo transcurrido desde la prohibición en el sur.

Hoy la provincia atraviesa una crisis de empleo y se estima que tiene alrededor de de 90 mil pobres. El régimen de promoción industrial no ha logrado su propósito de poblar y enriquecer, según marcan las estadísticas.

“Las arcas públicas renuncian a 1.070 millones de dólares anuales en materia fiscal para sostener un régimen de promoción industrial con bajo valor agregado y que no aporta divisas. La política es responsable de continuar cediendo ante el lobby empresarial”, explica Martin Reydó en un artículo publicado por Fundar.

50 centros y una producción similar a Magallanes

Expertos chilenos consultados por este medio opinan que Tierra del Fuego podría albergar 50 centros de producción en el Beagle, tal como Magallanes, región de Chile que queda casi enfrente y tiene similar número de habitantes.

Magallanes, Chile

La producción de Magallanes alcanza hoy las 180 mil toneladas y exporta por USD 650 millones a países como Estados Unidos, Brasil, Japón y China. Para generar esta producción la sureña región de Chile requiere el empleo de entre 7000 y 8000 personas. Las remuneraciones promedio con horas extras rondan los USD 1500 a USD 1700 dólares con salarios ejecutivos que se encuentran entre los USD 3000 a USD 4000 con topes de lista superiores a USD 8000 mensuales.

Una maquinaria ensamblada de micro empresas de servicios ayuda a las grandes productoras a alcanzar sus cuotas de producción. En Magallanes se estima que existen más de 150. Solo en Puerto Natales (centro de la producción salmonera) funcionan más de 50 -nucleadas como Asociación de Prestadores de Servicios para la Acuicultura y Pesca de Natales A.G. (APSIA)- que dan empleo indirecto a más de 1000 personas en empresas pequeñas, y otras 2500, entre operarios, administrativos y ejecutivos, trabajan de manera directa. Punta Arenas concentra al resto.

Solo a modo de ejemplo, decenas de buzos duermen y comen en Natales varias veces por mes manteniendo activo el servicio hotelero también en invierno. Son los encargados de revisar y reparar las redes de los centros. Otros tantos brindan servicios de transporte en lancha, de alimentación al personal, de electricidad en las instalaciones ubicadas en los fiordos, y la lista es extensa.

Estos números podrían replicarse en Tierra del Fuego, más allá de puntuales diferencias relacionadas con la geografía y la cultura laboral, explican en Magallanes fuentes del sector.

Según pudo conocer este medio, tiempo atrás personal diplomático argentino consultó a expertos chilenos acerca de cuánto tiempo tardarían en levantar una de sus modernas plantas procesadoras en, por ejemplo, Río Grande. La respuesta fue breve y concisa: “Un año o menos, hemos avanzado mucho en materia de tecnología”.

Una planta de procesamiento puede dar trabajo a cerca de 1000 operarios los que desarrollan actividades en dos turnos. En Puerto Natales (con 24 mil habitantes) hay tres plantas -Australis, AquaChile y Alvarez & Alvarez- de este tipo consideradas como las mas modernas de Latinoamérica. La inversión sumada de las estructuras supera los USD 150 millones.

La regiones salmonicultoras son las que más crecieron en el último trimestre en Chile

En cifras ideales de producción Tierra del Fuego podría aprovechar los años de errores y aciertos de la industria chilena, opinan voces en Magallanes. Hoy la salmonicultura representa alrededor del 50% del PBI de Magallanes, una región que exporta bienes y servicios por más de USD 1200 millones.

Producción de salmón en Chile

El último reporte del Banco Central de Chile, sobre las Cuentas Nacionales del primer trimestre del 2025, refleja que las tres regiones salmonicultoras del país tuvieron un notable crecimiento en el último periodo. Aysén registró un crecimiento del 8,5%, Magallanes creció un 6,1% y Los Lagos, un 3,2%.

¿Podría ocurrir algo semejante con Tierra del Fuego? En Chile no dudan en que el potencial es grande y que la salmonicultura debería crecer en un plazo menor al que transitó la actividad en su país.

La sola zonificación de las áreas de producción significarían un ingreso inmediato para Tierra del Fuego. Se estima que cada concesión podría tener un valor promedio de USD 1 millón y para producir 180 mil toneladas se necesitan al menos 50 concesiones.

“Yo tengo la impresión de que los distintos actores podemos imaginarnos un Magallanes diversificado, un Magallanes que sea el primero en alcanzar el desarrollo en Chile”, aseguró en una entrevista con El Pingüino Carlos Odebret, de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

Los productores chilenos aguardan señales de la política nacional para poder ampliar sus cuotas y comercializar un producto que todavía no alcanzó su techo de demanda en el Primer Mundo.

El gobierno del presidente Gabriel Boric, de todos modos, no se ha mostrado muy cercano a la actividad y al principio incluso llegó a asegurar que las salmonicultoras debían salir de las zonas de Reservas de Magallanes. Lo cierto es que la industria ocupa 2000 hectáreas de más de 5 millones de territorio marítimo protegido.

Una polémica Ley que no fue

Durante el gobierno de Boric se comenzó a elaborar la Ley de Acuicultura, pero encargó el trámite a funcionarios con pasado militante verde, lo cual derivó en fuertes reclamos por parte de los gremios de trabajadores del sector. La Multisindical de Trabajadores del Salmón envió a Contraloría Regional de la República una solicitud formal para que se detuviera el proceso de una ley que entienden como nociva para la actividad. En este contexto denunciaron la participación en la elaboración de la Ley de ONGs extranjeras que se oponen de plano a cualquier desarrollo productivo en la Patagonia.

Para entonces había trascendido que los autores de la Ley pretendía expulsar a la salmonicultura del sur y prohibir su faceta industrial.

Finalmente el ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció en privado a los trabajadores que la Ley fue borrada del mapa. Aunque el gobierno de Boric nunca lo anunció oficialmente.

El proyecto liberal en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, el legislador Agustín Coto, presentó un proyecto para autorizar la actividad en ciertos puntos de la provincia. Un documento que generó una dura polémica interna en la Legislatura.

Fuentes políticas provinciales indican que el gobernador Gustavo Melella está analizando un cambio en la ley que permita desarrollar la salmonicultura aunque el sector del Beagle frente a Ushuaia quedaría descartado.

Los expertos consultados coinciden en que el Beagle es el área de mayor proyección para alcanzar los niveles que ya tiene Magallanes. En Tierra del Fuego pretende abrir algunos cursos de agua y el área norte de Tierra del Fuego. Todavía abundan las especulaciones al respecto.

Mientras tanto, el gobierno de las Islas Malvinas analiza una propuesta de la empresa Unity Marine para producir hasta 50.000 toneladas de salmón en el archipiélago. El hecho representaría otra ironía molesta para el gobierno de Tierra del Fuego.