Del periodismo al network marketing: cómo fue la reinvención profesional de Marisa Brel

La ex periodista asegura que el marketing multinivel le dio libertad financiera y calidad de vida

Durante tres décadas, Marisa Brel fue una figura reconocida en los medios argentinos. Periodista, escritora, panelista, conductora y productora, su carrera parecía consolidada. Sin embargo, hace ocho años decidió dejar las cámaras en segundo plano para dedicarse a un modelo de negocio poco explorado en el país: el network marketing o marketing multinivel. Desde entonces, se convirtió en la primera vendedora en la Argentina en alcanzar un millón de dólares en comisiones dentro de Fuxion, una empresa internacional de bebidas nutracéuticas.

“Si vuelvo al periodismo va a ser por algo que me inspire mucho”, admite. “Hoy soy empresaria. Empecé este camino cuando nació mi hijo Timoteo, hace 13 años. Le pedí a Dios una oportunidad que me diera tiempo y dinero. Quería un negocio propio, sin horarios, que me permitiera salir del sistema tradicional de trabajar para otros”.

Su historia se vincula con un fenómeno global en crecimiento. Según estimaciones del sector, más de 100 millones de personas en el mundo participan en sistemas de marketing multinivel, también conocido como venta directa con red. Se trata de un esquema que combina la venta de productos con la construcción de redes comerciales, y que muchas veces es confundido con los esquemas piramidales, prohibidos por carecer de productos o sustento real.

“El network marketing existe hace más de 80 años. Lamentablemente, en Sudamérica todavía no se lo reconoce por ignorancia. Acá se lo asocia a lo piramidal, cuando en realidad no tiene nada que ver”, sostuvo Brel. “Lo piramidal es ilegal, no tiene producto, no paga impuestos y solo cobra el de arriba. Acá, en cambio, trabajás con una empresa legal, que tiene productos aprobados por entidades regulatorias como la FDA, la Anmat o la Unión Europea, y que te paga comisiones por ventas reales”, explicó.

Fuxion premia a sus vendedores con viajes internacionales: Brel ya visitó Rusia, Dubai, Aruba y Tailandia

En su caso, se sumó a Fuxion en marzo de 2017, cuando la compañía peruana aterrizó en la Argentina. En ese momento, buscaba reinventarse profesionalmente y cambiar sus propios hábitos de vida: “Yo tomaba dos litros de gaseosa por día. Cuando me mostraron que había una alternativa más saludable, con bebidas que aportaban vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y minerales, sentí que era una oportunidad. No solo para vender, sino para mejorar mi vida”.

El negocio se estructura en base a la venta directa, sin intermediarios, y en la posibilidad de construir equipos de trabajo que también vendan. Por cada operación, el vendedor cobra una comisión. Y si arma una red, también percibe un porcentaje del movimiento comercial de ese equipo. Según Brel, el plan de pagos de la empresa permite obtener hasta un 50% de comisiones.

La empresa fue fundada por el empresario peruano Álvaro Zúñiga Benavides, quien se define como un promotor del bienestar y el liderazgo consciente. “Es un líder que nos hace reflexionar y entender el impacto de lo que hacemos”, destacó Brel.

Inversión inicial y funcionamiento

A diferencia de otros modelos de franquicias o emprendimientos, el network marketing requiere una inversión inicial baja. En el caso de Fuxion, no hay una cuota de afiliación fija: cada nuevo integrante puede comenzar comprando una cantidad de cajas de producto a precio mayorista, que luego revende. “Yo arranqué con 15 cajas. Esa fue la única inversión que hice. Desde entonces, todo lo financio con lo que vendo”, explica. “Lo bueno es que no necesitás stockearte: como el sistema es de drop shipping, la empresa le envía directamente el pedido al cliente y vos cobrás la comisión”.

Actualmente, la red de Brel incluye más de mil personas y cuenta con equipos de trabajo en doce países de América y Europa. Cuenta que tiene más de 5.500 clientes activos y que, gracias al negocio, fue premiada con viajes a Rusia, Dubai, Aruba, Tailandia, Curazao y Machu Picchu, entre otros destinos: “Son experiencias que te ganás con tu trabajo. Muchas personas de mi equipo nunca habían salido del país y lo hicieron gracias a esto”.

Una herramienta de empoderamiento

Más allá de los ingresos, Brel destaca que el modelo es una oportunidad para quienes enfrentan barreras en el mercado laboral tradicional. “En este negocio no te piden estudios, ni referencias, ni experiencia. Solo te piden ganas de aprender y trabajar. Muchas mujeres creen que después de los 40 ya están fuera del sistema, y acá encuentran una forma de reconstruirse”.

Brel fue la primera argentina en alcanzar un millón de dólares en comisiones

La flexibilidad es uno de los puntos fuertes del sistema. Según explica, cada vendedor gestiona su tiempo y su ritmo de crecimiento. “Es un modelo que te permite armar una organización en cinco años y luego vivir de los ingresos residuales, si querés. No hay techo. Pero tampoco hay sueldo fijo: cobrás según lo que hacés”.

En TikTok, Brel promociona los productos y dice que llega a vender hasta 150 cajas por día. “Muchos conocieron el drop shipping en pandemia. Esto es parecido, pero con productos de salud. La gente entra a mi tienda online —que me da la empresa—, elige lo que quiere y Fuxion se lo envía. Ya estamos en 30 países, y el mes próximo abrimos en Uruguay. Este año entramos a Europa, y en unos años esperamos estar en Asia”, apuntó Brel.

Críticas y contexto

Como todo modelo no tradicional, el network marketing tiene detractores que se enfocan en si el negocio es conveniente para los vendedores.

“Han existido marcas que operaron bajo fachada de multinivel y prometían ganancias irreales, sin producto real, o con prácticas abusivas, lo que dejó a miles de personas frustradas y sin dinero. Esas malas experiencias generaron desconfianza colectiva”, señala la empresaria.

Sin embargo, en el caso de Fuxion, Brel subraya que la base está en el producto y en su fidelización: “Tenés que enamorarte de lo que vendés. Cuando probás las bebidas, entendés lo que tenés en las manos”.

En su caso, también hubo razones personales que reforzaron su decisión de dejar la televisión y apostar al nuevo rumbo. “En 2018 casi se me muere mi hija. Si no hubiera tenido dinero para pagar una prepaga, capaz se me moría. Ahí entendí que necesitaba libertad financiera. Yo digo que 30 años de tele me dieron 30 años por nada. En la tele, si te aplauden, no te aumentan el sueldo. Acá, si hacés las cosas bien, te lo reconocen”.

Hoy, Marisa Brel no solo vende productos. Lidera, forma, enseña y promueve un sistema que, según ella, le cambió la vida. Y aunque algunos todavía la recuerdan por su paso por los medios, ella ya eligió otro camino. “Creo en Dios, en la ley de atracción y en trabajar por los sueños. Este modelo me dio todo eso”, confesó.