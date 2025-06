La baja de los precios mayoristas en mayo no garantiza un alivio inmediato en la inflación al consumidor

Especialistas advirtieron que el descenso de la inflación mayorista no garantiza una baja en el IPC (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, comenzaron a surgir señales de menor presión inflacionaria en algunos tramos de la cadena de formación de precios. El dato más relevante fue la baja en los precios mayoristas de mayo, que dio lugar a un debate entre economistas sobre su posible impacto en la evolución de la inflación minorista.

En paralelo, el índice al consumidor confirmó una desaceleración sostenida, lo que alimentó expectativas, aunque también advertencias sobre los límites de esa tendencia.

La evolución del índice mayorista suele ser observada como un termómetro del comportamiento de los costos de reposición que enfrentan empresas y comercios.

En teoría, una reducción en esos costos podría permitir una moderación en los precios al consumidor. Sin embargo, el traspaso no es automático ni uniforme, ya que intervienen otros componentes como los servicios no transables, los precios regulados, la dinámica salarial y la estructura de márgenes de cada sector.

En teoría, una reducción en los precios del productor podría permitir una moderación en los valores de lista al consumidor. Sin embargo, el traspaso no es automático ni uniforme

Aunque ambos índices de precios del Indec mostraron en mayo señales de enfriamiento, especialistas consultados coincidieron en que no existe una relación directa entre sus movimientos. Esto es, no está garantizada la continuidad de un sendero de desinflación. Más aún porque este fin de semana dos petroleras decidieron aumentar un 5% el precio de los combustibles y si bien YPF dijo que no hará anuncios al respecto al menos hasta julio, el bombardeo este domingo por parte de EE.UU. de tres sitios nucleares de Irán podría acarrear nuevos movimientos en la cotización internacional del crudo, con impacto sobre la economía local.

Diferencias metodológicas

Consultado al respecto, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, explicó que el IPIM y el IPC miden universos distintos, tanto en productos como en metodología. “El IPIM son precios de insumos, transables en su mayoría, que se miden al 15 de cada mes. El IPC es un promedio mensual, para todos los productos, en distintos lugares. Entonces, ya desde ese punto de vista son muy distintos”, dijo.

Según Caamaño, el IPIM está compuesto por una canasta basada en el valor bruto de la producción, mientras que el IPC se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, que refleja el consumo final. Esto implica diferencias importantes en ponderaciones y composición de productos.

Para el economista, esa distinción impide trazar una relación directa entre ambos índices. “Uno no es el mayorista del otro. No se predicen entre sí. Cuando la inflación acelera, ambos suben; cuando desacelera, ambos bajan. Pero pueden dar distinto entre ellos por cómo están construidos”, sostuvo.

En mayo, el IPIM bajó impulsado por la apreciación nominal del peso y por la caída de precios internacionales de las materias primas. “El tipo de cambio le pega más directamente al IPIM. Y también influyen las cotizaciones interacionales de las materias primas. Por eso, el IPIM puede bajar aunque el IPC no lo haga”, agregó Caamaño.

El tipo de cambio le pega más directamente al IPIM. Y también influyen las cotizaciones interacionales de las materias primas. Por eso, el IPIM puede bajar aunque el IPC no lo haga (Caamaño)

Ancla del proceso de desinflación

Desde otra perspectiva, Federico Moll, economista de la consultora Ecolatina, planteó que el IPIM refleja principalmente la evolución de los precios de los bienes, que ya venían mostrando una dinámica más contenida en los últimos meses. “Vienen creciendo sistemáticamente por debajo de los servicios, y eso viene funcionando como ancla del proceso de desinflación”, explicó.

Moll destacó que, aunque los bienes podrían continuar mostrando cifras bajas, todavía no se espera una deflación sostenida en ese componente dentro del IPC. “Es probable que veamos números cada vez más bajos en bienes, pero no negativos ni cercanos a cero, no todavía”, estimó.

El economista también destacó que la desaceleración futura del IPC dependerá más del comportamiento de los servicios, un rubro con alta inercia y fuerte vínculo con las negociaciones salariales. “La desinflación futura va a estar más relacionada con controlar el proceso en servicios. Por eso el gobierno pone mucho énfasis en que los aumentos salariales no sean nominalmente altos”, sostuvo.

Aunque los bienes moderaron su avance, los servicios siguen impulsando la inflación núcleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, observó que en mayo se registró una alineación entre los precios mayoristas y la inflación de bienes dentro del IPC. “La inflación de bienes fue menos de un 1% en mayo. Parecen estar alineados”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el rubro de la refinación de petróleo, que bajó fuerte en el IPIM y también mostró retrocesos en el precio de los combustibles en el mercado minorista.

Sin embargo, Sigaut Gravina advirtió que este tipo de coincidencias no garantiza un efecto arrastre sostenido. “No creo que haya mucho arrastre en junio, pero sí te está mostrando que los bienes, tanto mayoristas como minoristas, vienen claramente por debajo del resto de la inflación”, dijo.

Los bienes, tanto mayoristas como minoristas, vienen claramente por debajo del resto de la inflación (Sigaut Gravina)

El economista explicó que, si bien los bienes se mantienen contenidos, hay otros componentes que podrían empujar el IPC de junio por encima del dato de mayo. Entre ellos, mencionó los precios regulados —como transporte y energía— y los productos estacionales, que en mayo habían bajado cerca de 3%, una caída difícil de repetir. “Nuestro relevamiento de precios para la tercera semana de junio vino muy bajo, pero aún así la inflación podría ubicarse algo por encima del 1,5% de mayo”, estimó.

Factores que limitan el traspaso

Según los tres analistas, las diferencias estructurales entre el IPIM y el IPC limitan el efecto directo que puede tener una baja en los precios mayoristas sobre el índice al consumidor. Los servicios, que tienen un mayor peso en el IPC y presentan una dinámica más lenta para desacelerar, actúan como freno al traspaso de costos más bajos hacia el precio final.

Caamaño destacó que "las variaciones estacionales también pueden desviar la lectura sobre la tendencia" (Foto: Reuters)

Caamaño sostuvo que las variaciones estacionales también pueden desviar la lectura sobre la tendencia. “En mayo la núcleo fue de 2,1%. Lo que bajó fueron los estacionales. Eso puede no repetirse en junio y hacer que la inflación suba un poco”, explicó.

Además, tanto Moll como Sigaut Gravina coincidieron en que el Gobierno apunta a mantener contenida la inflación de servicios mediante acuerdos salariales moderados y estabilidad en tarifas. En ese contexto, los bienes transables continúan funcionando como ancla inflacionaria, aunque sin garantizar una baja automática en el IPC.

Por lo tanto, aunque el dato de deflación en el IPIM representa una señal relevante sobre la evolución de los costos en la producción, su efecto sobre los precios finales depende de una serie de factores adicionales, incluidos los márgenes de comercialización, la demanda, los costos logísticos y los precios regulados.