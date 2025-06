El petróleo subió más del 4% y puede resultar positivo para la llegada de divisas a la Argentina

REUTERS/Turar Kazangapov

Tras una olvidable rueda de bonos y acciones, donde la Argentina volvió a mostrar su pesadez, apareció el llamado para mañana de la licitación de Bonos del Tesoro. Los vencimientos en pesos no preocupan porque suman $3,8 billones, los más bajos desde la segunda licitación de febrero, pero sorprendió a medias la reaparición del BONTE 2030 en pesos que se suscribe en dólares por un monto de USD 500 millones, la mitad de lo que se licitó el 28 de mayo.

Otra particularidad de la licitación es que además del BONTE solo licitará LECAP y BONCAP a tasa fija. No están en el menú los BONCER que ajustan por inflación ni los bonos atados al dólar (dollar linked). Mientras todos los bonos en pesos se liquidarán en el día, los BONTE 2030 en dólares lo harán el jueves 19.

Al mismo tiempo, en esta búsqueda de dólares para recuperar el tiempo perdido para aumentar las reservas de libre disponibilidad el Gobierno cerró la operación de REPO, que se garantiza con títulos soberanos, de USD 2.000 millones a una tasa de 8,25% anual, en línea con lo que están pagando las empresas privadas y menor a 8,80% que pagó por una operación similar en enero pasado. Cabe destacar que ayer Oldelval, una empresa de oleoductos, colocó USD 85 millones al 7,89% anual.

Más allá de la pesadez del mercado local, sorprendió que las petroleras no hayan reaccionado a la sorpresiva suba del petróleo de 4%, elevando el Brent, el crudo de referencia de la Argentina, a un valor de USD 69,77 que lo acerca a los costos. En el after market, el petróleo quebraba el techo de los USD 70. Si la tendencia se mantiene, algo que resulta difícil de predecir, representará un ingreso adicional de divisas.

La reacción se debió a la decisión de Donald Trump de evacuar una parte de la embajada en Bagdad y autorizar a los familiares de militares destinados a Oriente Medio a abandonar la región por la amenaza iraní de atacar bases norteamericanas si fracasan las negociaciones sobre el plan nuclear.

El otro dato relevante, fue que se conoció la inflación de mayo en Estados Unidos y fue de 2,5% más elevada que la actual de 2,3% anual y un décimo menor a la que estimaban los analistas. Algunos creen que esta situación haría que la Reserva Federal baje las tasas.

Las Bolsas de Nueva York bajaron ante las preocupaciones por la economía y los mínimos avances con China, además de la noticia de que Trump negociará aranceles país por país. Demasiada confusión para quienes juega sus inversiones y ahorros.

De hecho, el oro subió y en el after market continuaba la tendencia y está a USD 40 de su récord de USD 3.425 del 21 de abril pasado. Cuando el oro sube, la economía no está bien.

Otro dato que se espera mañana es el resultado de las licitaciones de bonos del Tesoro norteamericano a 3, 10 y 30 años. Las tasas de corte serán clave para los inversores.

Las dudas políticas, pasado el shock de euforia porque la ex presidente no será candidata, renacieron al ver las falencias para fiscalizar y armar listas del partido oficialista y a un peronismo que parece unirse ante la adversidad. La estrategia de La Libertad Avanza en las elecciones anteriores parece insuficiente para los comicios bonaerenses donde vota el 35% del padrón nacional y puede tener alto presentismo del kirchnerismo en protestas por la prisión de su jefa.

Según el informe de la consultora F2 de “no son pocos los analistas que manifiestan que el PJ ahora tiene mejores chances, sin embargo, nada de esto está claro y habrá que esperar a ver si emergen nuevos líderes y qué ideas traen consigo”.

El mercado estuvo errático. Tras la rueda del martes donde las líderes subieron hasta 4,7% en dólares, las acciones padecieron una caída de 1,4% en pesos y 1,3% en dólares. Para ver que lo que sucede en la Argentina no es un fenómeno regional, hay que mirar a Brasil. La Bolsa de San Pablo subió 0,51% cerca del máximo histórico, el real se revaluó a 5,57 por dólar y sus bonos soberanos siguen demandados por fondos del exterior.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron caídas casi generalizadas. Telecom y Banco Supervielle perdieron 5%.

Los bonos soberanos combinaron leves alzas con leves bajas. No hubo demasiado interés por los títulos de la deuda argentina.

Los dólares financieros estuvieron equilibrados. Hubo una leve caída del MEP, que cerró a $1.187, y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo sin cambios en $1.193. Ocurrió lo mismo con el “blue” que se mantuvo en $1.190.

El informe de F2 señaló que “siguió el desarme en futuros de dólar cuyos ajustes estuvieron en la misma dirección que el tipo de cambio oficial. El tramo más largo se mantuvo con muy poca liquidez y las implícitas se acomodaron a la baja en la primera mitad de la curva, donde se concentra el grueso de las operaciones”.

En tanto, la caución en pesos se mantiene en 28% anual. Según el trader Nicolás Cappella de IEB se debe a que “hubo mucho rescates a los fondos de inversión (FCI) Money Market, que creemos que es una consecuencia del reacomodamiento de los pesos de los clientes corporativos grandes que ahora podrán elegir si poner sus pesos en un Money Market, o bien dejarlo en una cuenta remunerada en su banco. Creemos que como los FCI tienen menos efectivo, hay menos pesos para colocar en Caución, lo que hace que la tasa suba”.

En tanto, los bonos a tasa fija estuvieron condicionados por la licitación de mañana. Por eso bajaron en la parte corta aumentando el rendimiento a 40,1% anual contra 34,5% de la parte larga. Los BONCER siguieron con alzas y subas en los distintos tramos de la curva.

Para Juan Martín Yanzon, jefe de la mesa de dinero de ConoSur “el mercado está pesado hace rato. Hablé con un inversor del exterior y le dije que, si deja la noticia de la condena de Cristina de lado, básicamente no pasó nada. Tenemos un tema de flujo macro que hace que los bonos no traccionen, salvo los más cortos en pesos porque los bancos se están adelantando al tema LEFI y encajes. La tasa fija dólar está tranquila, siguen las emisiones de empresas que hacía rato que no pasaba. Esto está pesado, hay pocos negocios. Son espasmos. Creo que va a hacer un año de alta volatilidad. No es un problema, pero te saca del ángulo con que veníamos trabajando”.

Por de pronto, las entidades bancarias, sociedades de Bolsa y fondos de inversión están preparando su menús para los aguinaldos.