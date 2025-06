Federico Sturzenegger: “Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias”   

Argentina's Deregulation and State Transformation Minister Federico Sturzenegger participates in a discussion entitled "Debate on the Global Economy: Growth and Resilience in an Uncertain World," during the 2025 annual IMF/World Bank Spring Meetings in Washington, D.C., U.S., April 24, 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ratificó hoy la continuidad de la motosierra como núcleo de la gestión del gobierno de Javier Milei y también como propuesta electoral.

“Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias. ¿Para qué? Para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”, explicó el funcionario, en una entrevista por TN.

Sturzenegger dijo que a partir de la baja de 30% del gasto público el gobierno redujo 19 impuestos en 18 meses

“El más importante, el primero que bajó, fue el impuesto inflacionario, porque el gasto en gran medida se financiaba con emisión monetaria. Ha seguido bajando impuestos y vamos a seguir haciéndolo porque de eso se trata la motosierra: bajar el tamaño del Estado para poder cobrar menos impuestos”.

En ese sentido, dijo que ese será el núcleo de la propuesta y el debate electoral por parte del oficialismo. La carga tributaria, señaló, “no es solo del gobierno nacional; es del gobierno nacional, el gobierno provincial y de los gobiernos municipales. Cuando yo escucho alguna gente allegada a (Axel) Kicillof decir que la propuesta de ellos es que en la provincia de Buenos Aires no haya motosierra, es buenísimo que lo digan con tanto claridad, porque lo que están diciendo es que quieren mucho gasto público, mucho estado y eso quiere decir muchos impuestos. Y la propuesta de LLA, que ya estamos ejecutando y por eso Luis Caputo ha bajado 19 impuestos en 18 meses, es la propuesta que vamos a llevar a la provincia y a las municipalidades.

“Cuanto más logremos avanzar con la motosierra, y el presidente es en esto contundente e inclaudicable, el crecimiento económico va a ir generando más recursos”, señaló el funcionario, a quien Milei suele llamar “Coloso”.

Sturzenegger dijo que el kirchnerismo cuando tuvo más recursos mientras duró el crecimiento decía “uy, tengo más guita, ¿cómo la gasto?”. En cambio, subrayó, “Milei tiene una idea totalmente diferente: el gasto público va a ir para abajo y en la medida que suban los recursos por el crecimiento económico se van a dedicar enteramente a baja de impuestos”.

En ese contexto, siguió, “se va a generar un debate interesante sobre qué impuestos hay que bajar. Cada uno tendrá sus preferencias. Por ejemplo, el sector financiero va a decir ¿sacame el impuesto a los débitos y créditos (al cheque)’, que es un impuesto a la formalidad, porque la desincentiva. El campo te va a decir retenciones. La industria va a pedir rebaja de aranceles a los bienes de capital, para importarlos más barato”.

La CGT, sugirió el funcionario, “debería decir ‘bajame los impuestos al trabajo’ “. Y dijo que al respecto se podría empezar aliviando o eliminando aportes y contribuciones a los sectores de ingresos más bajos.

“Sería un buen comienzo. El impuesto a las Ganancias en la Argentina lo paga solamente el 15% más rico de la población. Es raro, porque en EEUU lo paga el 50% más rico de la población. En la Argentina es muy acotado y yo creo que es porque el sindicalismo tiene sus afiliados en ese 15%. Pero si el impuesto a las Ganancias es bajo, el IVA tiene que ser alto. En EEUU el impuesto a las Ganancias lo paga el 50%, pero el impuesto a las ventas, equivalente del IVA, es el 8%. Allí el 50% más pobre de la población paga mucho menos impuestos que el 50% más pobre de la Argentina”, dijo Sturzenegger.

Por todo eso, insistió, “Javier Milei va a abrir en la Argentina la posibilidad de que debata la baja de impuestos, y el margen para seguir bajando impuestos es porque vamos a seguir con la motosierra a full y el crecimiento nos va a dar margen”.

El 8 de julio expiran las “facultades delegadas” que por la ley Bases el Congreso le dio al ejecutivo para que -explicó Sturzenegger- “cuando encontráramos algo que hacía el Estado que era innecesario seguir, podíamos decir, el gobierno deja de hacerlo y si esa delegación venía de una ley, se puede cambiar esa ley. Ese proceso, todo lo que queríamos hacer va a estar hecho para el 8 de julio. Hemos trabajado muchísimo. Nos queda una parte final y el martes tenemos una reunión gabinete para ver qué falta”.

Cuando en la transmisión se mostraron imágenes de los disturbios y protestas ante un centro de inmigrantes en Los Ángeles, EEUU, Sturzenegger observó que en el mundo “se están dando movimientos demográficos muy importantes: en Japón la natalidad es de menos de un niño por mujer. Quiere decir que en una generación la población de Japón cae a la mitad. Quiere decir que en Japón van a sobrar edificios, trenes, infraestructura. Europa también está con la población en declinación. Los únicos lugares del mundo donde la población está creciendo son África, Medio Oriente y Centro América. Me parece que eso es un poco lo que está pasando en EEUU”.

Consultado específicamente sobre qué recortes más puede haber al gasto público, Sturzenegger refirió que la última etapa empezó en el área de Cultura que -dijo- “gastaba un montón de dinero en algo que la gente no estaba demandando”.

“Nosotros hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba. No vamos a cortar cosas que importen a la gente. La AUH es lo único que este gobierno subió”. Como ejemplo de gasto innecesario señaló que el INTA tenía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de $400.000 millones. Y que el Senasa tenía 700 camionetas. “Hay áreas que tienen más secretarios que varios ministerios. Son cosas que se hicieron para generar puestos y generar caja”, señaló. Y cuando se le marcó el nivel “ridículo” de lo que ganan los médicos residentes del Hospital Garrahan respondió: “Justamente, si tenés un montón de gente que no concurre a trabajar es más difícil pagar buenos suelos a quien realmente hay que pagarle. Los 50.000 empleos que nosotros hemos reducido le generan al Estado un ahorro de USD 2.000 millones al año. Son USD 2.000 millones menos de impuestos que le tenés que cobrar a los argentinos”.