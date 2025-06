El empresario chino multado por capturas ilegales y daño ambiental denunció al Consejo de Pesca: quiere “cuota” de merluza negra, la especie más valiosa del Mar Argentino

Liu Zhijiang, el empresario chino dueño de Prodesur, empresa cuyo buque Tai An hizo pesca ilegal y provocó un enorme daño ambiental capturando sin permiso 175 toneladas de merluza negra, insiste en tener acceso a la especie más valiosa del Mar Argentino.

A fines de marzo de 2024, a raíz de una denuncia sobre su accionar, el Tai An fue obligado a regresar al puerto de Tierra del Fuego, su captura fue decomisada y se comprobó que el buque había pescado ilegalmente merluza negra, por lo que a la empresa se le impuso una multa de $113,4 millones (luego reducida a la mitad) y la prohibición al buque de realizar actividades de pesca por 45 días.

No era para menos. La inspección de lo decomisado determinó que el Tai An no solo había capturado ilegalmente 175 toneladas de la valiosa especie, en buena parte de ejemplares “juveniles”, algo grave en términos ambientales, por tratarse de una especie longeva y de delicado ciclo de reproducción, y había realizado sus “lances pesca” en zonas vedadas y a profundidades menores a la mínima exigida, como determinó con abundancia de detalles un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) dado a conocer entonces por Infobae, que vuelve a incluirlo al final de esta nota.

Influencia, contactos y abogados

Liu, de influencia y contactos políticos en Tierra del Fuego, había intentado en vano que le fuera asignada “cuota” a través del gobernador provincial, Gustavo Melella, e insistió ese mismo año con un pedido de 700 toneladas de cuota, que no le fue concedida.

Ahora, y con el patrocinio legal de los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio, el empresario chino denunció a miembros del Consejo Federal de Pesca por supuesto pedido de coimas para concederle cuota, algo que en realidad el Consejo no puede hacer, por tratarse de una especie sometida a un régimen de cuotas y límites “permisibles” de captura, que determina cada año el Inidep.

La denuncia, presentada ante la Justicia Federal de Mar del Plata, es contra los miembros del Consejo Federal de Pesca que firmaron una resolución de septiembre de 2024 que asignó las cuotas de merluza negra para los años 2025 a 2029, por presunto cohecho.

Prodesur reclama “cuota” de merluza negra, pero fuentes del sector pesquero dijeron a este medio que la empresa vendió años atrás la cuota que tenía, haciendo uso de la posibilidad de transferencia autorizada por la ley Federal de Pesca, que estableció para ciertas especies un sistema de “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” (CITC).

Como también el exintendente marplatense, Gustavo Pulti, en su momento denunciado por corrupción por empleados de su propia gestión, presentó una denuncia de cohecho en base a publicaciones periodísticas, el Ministerio Público Fiscal decidió unificar ambas denuncias y que la causa se tramite ante la Justicia Federal de CABA, donde se reúne regularmente el Consejo Federal de Pesca, presidido por el Secretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, e integrado por representantes del ejecutivo nacional (por caso, de Cancillería y de la Jefatura de Gabinete) y de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Buque de peso

El peso político de Liu Zhijian en Tierra del Fuego abarca más que su llegada al gobierno provincial. En el caso de la pesca, está potenciado porque el Tai An es un buque de gran porte (tiene 102 metros de eslora) y su actividad tiene peso en el puerto de Ushuaia.

El Tai An, de Prodesur, es un buque de gran porte. Según registros navieros, se lo compró al gobierno chino, del que era traductor

Liu está radicado hace 30 años en Ushuaia, donde hizo fortuna como cambista, tiene numerosas propiedades, una colección de obras de arte que incluiría una pintura original del pintor neerlandés Rembrandt van Rijn y una red de contactos e influencia política.

Según informó Infobae en marzo de 2024, cuando se produjo el caso de la pesca ilegal y daño ambiental, el informe de los observadores científicos del Inidep sobre la actividad del Tai An entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de ese año violó la ley federal de pesca en forma deliberada y alevosa, capturando 175 toneladas de merluza negra, pescando en “zona de veda”, a profundidades menores a la permitida (regulación que busca evitar la captura de “juveniles”) y en forma reiterada, haciendo “pesca dirigida” y no “incidental”, como argumentó inicialmente en su defensa Prodesur.

Lo que el caso se llevó

¿Qué había sucedido? El 15 de marzo de ese año, a partir de una foto en redes sociales que posteó un marinero del Tai An y de otros datos comerciales, Argenova, Estremar y Pesantar, empresas con “cuota” de merluza negra, denunciaron al Tai An, lo que originó una serie de idas y venidas y generó incluso las renuncias de Pablo Ferrara Raisberg, por entonces representante de la Cancillería en el Consejo Federal de Pesca, y de Julián Suárez, por entonces Director Nacional de Control y Fiscalización Pesquera.

Aunque inicialmente el Tai An y Prodesur parecían contar con protección para realizar sus tropelías, al final debió dirigirse al puerto de Ushuaia, donde fue sometido a la inspección de la que resultaron la multa y la prohibición de pesca mencionadas al principio de esta nota.

Liu Zhijiang alegó inicialmente que la captura de merluza negra y de “juveniles” había sido “incidental”, pero el informe de los técnicos y científicos del Inidep lo desmintió rotundamente. “Resulta importante recordar -dice un pasaje- que desde 2020 el BP (Buque Pesquero) Tai An no posee cuota de captura de merluza negra, por lo tanto no puede capturar la especie en forma dirigida”.

Así y todo, proseguía, “las capturas de merluza negra fueron obtenidas en 6 lances de pesca realizados con red de arrastre de fondo en la cuadrícula estadística 5462 que forma parte del Área de Protección de Juveniles (APJMN), a profundidades que promediaron los 450 metros”, en flagrante violación de las leyes, al punto que incluso las empresas que tienen cuota de merluza negra no pueden pescarla a profundidades inferiores a los 800 metros, precisamente para no capturar “juveniles”.

Una imagen con parte de la pesca del barco Tai An

En Tierra del Fuego, donde vive hace 30 años, Liu se presenta como oriundo de Taiwán, pero compró el Tai An gracias a su contacto con el anterior propietario de la nave pesquera, el gobierno chino, para el que prestaba servicios de traductor. Según precisa el sitio especializado Vessel Finder, el Tai An es un buque de fabricación japonesa botado en 1981 con el nombre comercial Daishin Maru 28 como propiedad de la pesquera japonesa KK Kyokuyo, en 1992 fue adquirido por el gobierno chino, que en 1999 se lo vendió a Prodesur, de Liu Zhijiang, que antes había comprado la empresa al grupo pesquero Harengus.

Un manjar caro

La merluza negra, la especie más valiosa del Mar Argentino, tiene en el mercado internacional un precio superior a los USD 25.000 la tonelada y en los últimos años el Inidec ha fijado una cuota máxima permisible de captura de 3.700 toneladas anuales en total.

La merluza negra argentina, cuyo nombre científico es dissostichus eleginoides, es conocida internacionalmente como “Patagonian toothfish”, debido a sus numerosos y prominentes dientes con los cuales se alimenta de calamares, cangrejos, camarones (o gambas) y otros peces de menor tamaño y en algunos mercados tiene otras denominaciones, como Mero y Bacalao de profundidad.

El sitio especializado de Merluza Negra Argentina, de la cual se tomó la foto de arriba, informa que la especie vive en aguas próximas al fondo del Océano Austral y del Atlántico Sur. Pertenece a la familia notothenidae, característica de las aguas frías antárticas y subantárticas. Puede superar los dos metros de longitud y 100 kilogramos de peso. Los adultos se encuentran a profundidades de hasta 2.500 metros , mientras los juveniles habitan aguas más someras. Es de sabor exquisito, de ahí los más de USD 25.000 dólares la tonelada a las que cotiza en el mercado internacional.

En 2023, para acotar la pesca encubierta de la especie, la subsecretaría de Pesca había bajado el límite de captura “incidental” (técnicamente llamada by-catch) a 5 toneladas por marea, justamente a causa de andanzas precedentes de Prodesur y del Tai An. Las 175 toneladas que según Liu Zhijiang, el dueño de la empresa y del buque, el Tai An capturó “incidentalmente” en 2024 había superado en 3.400% ese límite.