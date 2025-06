Matías Surt, de Invecq: “El día que pongamos a circular los dólares en el colchón, habrá un shock positivo”

"El orden fiscal y monetario son las condiciones de largo plazo para eliminar la inflación y eso (principalmente lo fiscal) es lo más valorable, en términos macroeconómicos, de esta gestión"

La macroeconomía avanza por el sendero planificado por el Gobierno, con la consolidación del recuperado superávit fiscal, la desinflación y el aumento de la actividad productiva y comercial. En tanto, la microeconomía -empresas, trabajadores, jubilados y pensionados- presenta un cuadro heterogéneo, con recuperaciones, estancamientos y bajas según sectores y segmentos de la población.

Por eso, mientras en algunas actividades se festeja por atravesar los mejores niveles de su historia, o por estar próximos a alcanzarlos -como sucede en el mercado inmobiliario de compra y venta y en los patentamientos de automotores (más de origen importado que nacional)-, en el Congreso de la Nación se tratan leyes que buscan mejorar los ingresos de los segmentos considerados más postergados, aunque sin proponer fuentes de recursos que no deterioren la macroeconomía.

Con ese panorama, Infobae entrevistó al economista Matías Surt, máster en Economía (Ucema), socio director y economista jefe de Invecq Consultora Económica. Es profesor de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del CEMA y el Instituto Universitario CIAS, para conocer su visión sobre la coyuntura y las expectativas para el corto plazo.

— La inflación está disminuyendo y, según varias proyecciones privadas, en mayo habría empezado con uno. ¿Cree que esta mejoría responde principalmente al equilibrio fiscal y a la falta de emisión monetaria?

— No veo a mayo empezando con uno, pero nuestras mediciones nos dieron 2% para el mes, lo que indica que estamos en un proceso de desaceleración. El orden fiscal y monetario son las condiciones de largo plazo para eliminar la inflación y eso (principalmente lo fiscal) es lo más valorable, en términos macroeconómicos, de esta gestión.

Pero en el corto plazo juegan otros factores, por lo que explicar la inflación puntual de mayo exclusivamente por el orden fiscal sería inconsistente con la lectura de marzo, que dio 3,7%, con el mismo orden fiscal que tenemos ahora.

Creo que lo principal para mayo fue la flexibilización del cepo, con muy poco movimiento del tipo de cambio oficial y una fuerte caída de los tipos de cambio libres. La eliminación de la brecha redujo las expectativas de devaluación y, por lo tanto, de inflación en el corto plazo.

A eso se suma el congelamiento del Impuesto a los Combustibles, por parte de los precios regulados, alguna ayuda de los precios estacionales -que habían jugado en contra en marzo- y una política de ingresos que disciplina las paritarias de trabajadores públicos y privados registrados como referencia para todo el mercado laboral.

— ¿Debería el Gobierno avanzar más rápidamente en la desregulación de precios controlados, especialmente en el sector privado? ¿Qué impacto podría tener esto en la actividad económica y en la inflación?

— Avanzó bastante, pero queda trabajo pendiente. Nunca es bueno postergar ajustes de precios relativos para forzar una desaceleración más rápida de la inflación de lo que es macroeconómicamente posible.

Se entiende que se lo haga en un año electoral, por las implicancias en la tasa de inflación de corto plazo. Pero, económicamente, es preferible que la inflación baje más lentamente y a paso más firme.

— La política del Gobierno en cuanto a tarifas de servicios públicos ha sido discrecional. ¿Considera que esta postura es adecuada?

— No. Es parte de ese intento por bajar más rápido la inflación postergando ajustes de precios relativos.

El formato de subsidios a la energía eléctrica y al gas es prácticamente el mismo que instaló Sergio Massa en el gobierno anterior (usuarios residenciales divididos en N1, N2 y N3); con un pequeño retoque en los últimos días, pero sin cambio sustancial.

Rige la zona fría en ciudades y provincias con temperaturas templadas y cálidas, además de la Patagonia.

Y en el transporte público automotor del AMBA, el boleto sigue lejos de la tarifa técnica.

— ¿Qué piensa sobre la decisión del Poder Ejecutivo de establecer límites a los aumentos salariales en las paritarias?

— Que es un reconocimiento implícito, por parte del equipo económico, sobre la naturaleza compleja de la inflación en el corto plazo. Si para reducirla solo importara “mantener la cantidad de dinero fija”, no habría preocupación por parte del Gobierno sobre las paritarias.

De hecho, en los últimos meses, estuvo más fijo el salario que la cantidad de dinero. En los últimos 6 meses, los agregados monetarios crecieron mensualmente a una tasa promedio de entre 6% (base monetaria) y 4% (M3) y la “base monetaria amplia” saltó 26% a fines de abril. En ese mismo período, los salarios crecieron a una tasa promedio del 2,5 por ciento.

— El consumo de bienes durables y el crédito hipotecario muestran signos de fuerte reactivación, a diferencia de las ventas de productos esenciales. ¿Cómo interpreta esta situación?

— El cambio de precios relativos ocurrido (y aún en marcha) en el último año y medio genera dos efectos:

Una persona con el mismo salario real que hace un año y medio o dos tiene menor ingreso disponible real, porque los gastos fijos -que eran los que tenían sus precios más atrasados- ocupan una mayor proporción de su ingreso y, por lo tanto, tiene menor capacidad de consumo en el resto de los mercados. El cambio de precios relativos genera que, dentro de las opciones de gasto, sean más baratos relativamente bienes que antes estaban más caros (típicamente bienes transables) y más caros relativamente bienes o servicios que antes estaban más baratos. Y eso cambia la canasta de consumo.

Sobre estos factores de menor capacidad de consumo general y cambio de precios relativos en la canasta de gasto de los hogares, se suma la disponibilidad de crédito a medida que la inflación baja. Los consumos que se intermedian más por el crédito tienen mayor posibilidad de crecimiento que los que no.

— En 2024, el Banco Central registró una ganancia excepcional al traspasar pasivos monetarios al Tesoro. ¿Es de esperar que la entidad consolide ese proceso y se constituya en un pilar para el superávit fiscal?

— Son ganancias contables. No puede haber una ganancia real en el consolidado por el traspaso de deuda entre organismos del sector público.

— ¿Cómo valora el retorno del Estado al mercado de deuda en moneda local, especialmente en títulos en dólares? ¿Qué implicaciones tiene esto para la política financiera y cambiaria?

— En términos cambiarios, preferiría que el BCRA acumule reservas comprando dólares en el mercado antes que haciendo emisiones de deuda.

En términos financieros, en primer lugar, el monto es chico, por lo cual no lo leo como una señal de que Argentina recuperó el acceso al crédito externo. Eso podría ocurrir después de octubre si el resultado electoral gatilla una fuerte reducción del índice de riesgo país. Y, en segundo lugar, en cuanto a la tasa, la veo como una tasa que tiene implícita una expectativa de mayor tipo de cambio real en el futuro.

— A pesar de las medidas, el riesgo país sigue siendo alto. ¿A qué factores atribuye esta persistencia?

— Historia e instituciones, economía y política:

Historia e instituciones : la mala reputación de largo plazo de Argentina (que nos llevará décadas de buen comportamiento revertir) y la poca importancia que el gobierno le da a las instituciones republicanas.

Economía : la debilidad de un BCRA que sigue con reservas netas (de aportes del FMI) negativas y con dificultades para acumular en los próximos meses.

Política: el riesgo de reversibilidad de los cambios, dada la persistencia de ideas económicas populistas en el peronismo, y la poca relevancia de un tercer espacio que mantenga los pilares de la estabilidad económica por fuera del oficialismo.

— Argentina se ha vuelto más cara en dólares recientemente. ¿Cuáles son las razones detrás de este cambio?

— El objetivo de bajar la inflación más rápido de lo que las condiciones de partida lo hubieran permitido llevó al Gobierno a abusar del ancla cambiaria: crawl al 2% y al 1% antes del cambio de esquema. Desde el cambio de esquema cambiario, el gran paquete financiero conseguido con el FMI y otros organismos permitió soltar el crawl sin un salto nominal del tipo de cambio y evitar así la corrección real.

De todos modos, creo que va a ocurrir en algún momento, al igual que lo creen los inversores del BONTE.

— En un modelo de tipo de cambio libre y sin intervención oficial, con bandas cambiarias, ¿puede generarse atraso cambiario?

— Sí, por supuesto, incluso en un esquema más libre de flotación sin bandas puede ocurrir. Argentina 2017 es un ejemplo. En aquel momento, se sostuvo fundamentalmente por ingresos de capitales para financiar el desequilibrio fiscal, lo cual es una diferencia importante con la actualidad.

— Algunos economistas critican la falta de intervención del BCRA y del Tesoro en el mercado cambiario para frenar la apreciación del peso, tildando al mercado de “rengo”. ¿Qué respuesta tendría ante estas críticas?

— Como decía antes, preferiría que el BCRA esté comprando en el mercado para salir de las reservas internacionales netas negativas y mejorar la sostenibilidad del esquema en el mediano plazo. En marzo estábamos en medio de una crisis cambiaria y financiera: subía la brecha, subían los futuros, caían los bonos, caían las acciones y el BCRA perdía reservas a una velocidad insostenible.

Uno de los elementos centrales detrás de todo eso era la visualización por parte del mercado de que el BCRA tenía reservas netas negativas. El acuerdo con el FMI nos dio un espaldarazo para tranquilizar las cosas. Lo prudente sería aprovechar esa tranquilidad para fortalecer los fundamentos, es decir, comprar reservas.

— ¿Qué piensa de la iniciativa del Gobierno para formalizar los dólares guardados en el colchón?

— Que el día que los argentinos voluntariamente pongamos a circular los dólares guardados en el colchón, la economía va a experimentar un shock positivo fenomenal. No sé si los anuncios hechos por el Gobierno son suficientes para causar ese fenómeno. Esos ahorros en dólares se generaron como mecanismo de protección a lo largo de décadas. Cuando pasemos décadas sin creer que nos tenemos que proteger de una inminente crisis, esos dólares van a empezar a salir.

— ¿Hay aspectos del actual programa económico que le generan dudas sobre su viabilidad a largo plazo?

— Sí, como ya lo señalé, las reservas netas negativas del BCRA, la decisión de no comprar dólares en el mercado dentro de las bandas (como lo permite y recomienda el staff report del FMI) y el nivel de tipo de cambio real. Creo que, aun con equilibrio fiscal, vamos a tener un déficit de cuenta corriente de 1,5% del PBI este año, que va a ir creciendo con el paso del tiempo.

Y no sé si Argentina está en condiciones de tener déficits sistemáticos de cuenta corriente de la balanza de pagos, aunque sean generados por el sector privado y no por el público, con esa situación en el BCRA.

Creo que, aunque sea el sector privado el que se ponga a gastar de más antes de volverse más productivo, eso puede revelarse inconsistente en términos intertemporales.

— ¿Qué consecuencias ve en la política arancelaria de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, especialmente respecto al costo de importaciones de acero y aluminio?

— Ojalá se consigan excepciones, pero más allá de los casos puntuales, veo que toda la política de Donald Trump es mala para Argentina. Genera más incertidumbre y riesgo global, lo cual es malo desde lo financiero, y el impacto en los precios internacionales de referencia para Vaca Muerta hasta el momento también implica un shock negativo por el lado comercial.

— ¿Cuáles son sus expectativas para la actividad económica, la inflación y el empleo en el próximo semestre?

— En Invecq proyectamos un crecimiento de la actividad para este año del 5%, quizás un poco por arriba. La mayor parte de ese crecimiento anual es arrastre estadístico del año pasado (4%). En el segundo semestre esperamos una expansión en torno al 1,5% o 2%. Con la característica de alta heterogeneidad sectorial y regional que ya venimos viendo desde el año pasado.

Con respecto a la inflación, a fin de año esperamos que cierre en aproximadamente 30% interanual, partiendo del actual 44 por ciento.

El empleo acompañará a una velocidad más lenta, replicando la heterogeneidad: sectores y regiones que quizás pierdan empleo y otros que aumenten.

— Para cerrar, ¿le gustaría compartir alguna reflexión final sobre la situación económica actual?

— El objetivo de la política económica aún sigue siendo evitar una nueva crisis de balanza de pagos. Los dólares de Vaca Muerta y la minería necesitan tiempo, están expuestos a la volatilidad de los precios internacionales y no alcanzan para todo. No me parece prudente confiar la sostenibilidad externa en un superávit persistente de la cuenta financiera. La cuenta financiera de Argentina es mucho más volátil que la del resto del mundo. Aun cuando muchas cosas se estén haciendo bien, la historia pesa.

Por lo tanto, y lamentablemente porque requiere más esfuerzo, hay que procurar una balanza de pagos sostenible desde la cuenta corriente. Para eso, creo que el tipo de cambio real debe ser mayor.

Pero también creo que este nuevo esquema cambiario y el orden fiscal posibilitan ese reacomodamiento sin crisis, lo cual es muy bueno. Esto además ayudará a que la transformación de la estructura económica, en el marco de una imprescindible apertura comercial, sea amortiguada y más suave a lo largo del tiempo.

