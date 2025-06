FMI: el Gobierno ganó tiempo para mostrar que puede acumular reservas con el dólar flotante y busca USD 4.000 millones más

El Gobierno consiguió margen de acción para poder mostrar que la etapa de régimen cambiario con flotación entre bandas puede servir para acumular reservas. La fecha de referencia para analizar si el Banco Central pudo acopiar divisas pasará a fines de julio en lugar del 13 de junio planteado de manera original, y tendrá entonces seis semanas más para buscar los USD 4.000 millones que separan al equipo económico del primer umbral comprometido con el organismo.

Esa cifra es la que sobrevuela en el mercado como la distancia entre la foto actual de reservas internacionales y el primer objetivo incluido en el programa Extended fund Facility (EFF) que aún no llegar a tener dos meses de vigencia. Una meta fiscal sobrecumplida serviría, para el equipo económico, como una muestra de adhesión del Gobierno a las metas con el FMI más allá de las reservas.

La colocación del Bonte 2030 y el programa para hacer circular los dólares “del colchón” se interpretan, según la consultora LCG, como estrategias para demostrar la intención de avanzar en el cumplimiento con el FMI y así habilitar un waiver, según LCG.

El Gobierno apunta a que la meta relevante sea la de fin de año y estima que en los meses restantes podrá cubrir la brecha que resta, de unos USD 15.200 millones, continuaron en un informe reciente. Sin embargo, la consultora advierte que “no parece ser lo mejor empezar pidiendo un perdón en la primera revisión del nuevo programa”.

Por su parte, Adcap señaló que, aunque el Banco Central tiene la capacidad para intervenir dentro de la banda cambiaria, “seguirá priorizando su objetivo electoral de controlar la inflación” y mantiene que solo comprará reservas si el tipo de cambio toca el piso de la banda. En ese sentido, considera que “es poco probable que el Banco Central logre alcanzar las metas de reservas” y anticipa que, en caso de no poder posponer la revisión de junio, “el gobierno probablemente solicitará un waiver”.

Vectorial agregó que para el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas no se computan los desembolsos propios del FMI ni la valorización del oro, lo que sitúa las Reservas Netas actuales en -8.717 millones de dólares. Desde esa perspectiva, sostiene que “al Gobierno aún le faltan 3.700 millones de dólares para la meta, lo que prácticamente asegura la necesidad de un waiver”. La consultora advierte que “veremos un incumplimiento con tan solo dos meses desde el lanzamiento del programa”, salvo que se logre una recuperación inesperada.

En la misma línea, 1816 calcula que “faltan comprar en el MULC (o emitir deuda por) unos USD 4.000 millones para llegar a la meta del 13 de junio, USD 8.500 millones para la meta de septiembre y USD 15.500 millones para la meta de diciembre”. Afirma que “estaremos lejos de las metas salvo que, repitiendo al pie de la letra, la historia de Argentina vuelva a colocar un monto grande de Bonte en las próximas dos semanas”.

Por su parte, GMA indica que el gobierno pudo con la emisión del Bonte descontar de los montos que debe acumular para cumplir la meta con el FMI a mitad de junio, aunque aún resta aproximadamente USD 4.000 millones para completar el objetivo.

Por último, LCG destacó que, dado que el gobierno se mantiene firme en comprar dólares solo cuando el tipo de cambio toque el piso de la banda deberá avanzar por la segunda vía, lo que explica la “premura del gobierno en salir nuevamente a los mercados internacionales pagando un costo elevado y recurrir al programa de Dólares del colchón con probables costos en términos de informalidad”.

Tal como anticipo Infobae, la primera revisión técnica del acuerdo con el Fondo Monetario tendrá lugar a fines de julio, mientras que las metas de reservas y superávit primario se postergarán algunas semanas. El Gobierno apunta a un nuevo desembolso de USD 2.000 millones después de esa evaluación técnica.

Según documentos del programa firmado en abril, el primer examen de cumplimiento de objetivos trimestrales estaba originalmente planificado para mediados de junio, pero ese intercambio con el staff técnico del organismo se realizará más adelante.

En los ámbitos oficiales aseguran que no existió un “cambio” formal en el diseño del programa, dado que las fechas de corte establecidas en el primer staff report se definieron como referencias orientativas, no como plazos estrictos. Desde la implementación del nuevo régimen cambiario de flotación entre bandas, el Banco Central se mantuvo al margen y no intervino en ninguna rueda.

El equipo económico repite que solo comprará divisas en el mercado si el tipo de cambio se acerca a la zona baja de la banda de flotación, lo que hasta el momento no ocurrió. Además, subrayan que el Gobierno cuenta con otras opciones para aumentar reservas sin necesidad de realizar compras que impliquen emisión de pesos.