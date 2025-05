La contundente opinión de un empresario que regresó a la industria automotriz: por qué Argentina debería fabricar sólo pick-ups

Manuel Antelo cree que con el avance de las marcas asiáticas, la industria automotriz argentina tiene que especializarse en pick-ups para seguir exportando

La decisión del gobierno nacional de permitir que se importen 250.000 autos híbridos y eléctricos en los próximos 5 años, con el beneficio impositivo de no pagar el arancel del 35% que corresponde a todos los vehículos que provienen desde países fuera de la región ha generado que el gigante de la industria automotriz mundial BYD decida iniciar sus operaciones en Argentina, pero también, que un empresarios histórico del sector como Manuel Antelo tome la decisión de regresar con sus negocios al país.

“Es una oportunidad única que no se la tienen que perder. El precio al que vamos a vender los autos ahora en Argentina es gracias al programa del gobierno. Estos tres autos que estamos presentando hoy están entre USD 29.900 y USD 35.500. La franja media ya había bajado gracias a la eliminación del impuesto interno y la gama baja se venderá a precios muy competitivos, aun siendo híbridos o eléctricos”, aseguró el empresario que se fue de Argentina en 2002, vivió en España mucho tiempo y actualmente reside en Uruguay.

Este viernes, el Grupo Antelo presentó en el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tres modelos que desde el próximo mes de junio ya estarán disponibles en el mercado argentino. Se trata de dos SUV híbridas y un compacto 100% eléctrico. Todos son autos del grupo automotriz Great Wall (GWM), aunque con dos marcas diferentes. Mientras los SUV son el Haval H6 HEV y el Jolion Pro HEV, el auto a batería es el simpático Ora 03, un modelo que fue cuestionado hace algunos años, cuando empezó a exportarse a Europa, por su parecido estético con el VW New Beatle.

El Great Wall Ora 03 es el auto eléctrico que trajo el Grupo Antelo que ya se comercializa en Argentina

Los autos serán los primeros que lleguen al país entre los que fueron asignados en la primera licitación del cupo de 2025, ya que al operar en Argentina, Uruguay y Paraguay, el Grupo Antelo pudo acortar los tiempos de viaje que, de otra forma, hubieran sido desde China, y que demoran en promedio cerca de 60 días. Por ese motivo, ya se pueden comprar los tres modelos, que se entregarán desde el mes próximo a los clientes.

“El primer lote de 400 unidades ya lo tenemos en camino y estarán disponibles en junio. Después sí, entre agosto y septiembre, llegarán el resto para completar los 3.000 autos que nos asignaron en esta primera licitación. En la segunda tenemos pensado participar nuevamente, con un volumen más importante de Ora 03, 500 unidades, y de otras marcas de las que todavía no podemos dar detalles”, explicó Omar Daneri, CEO de Car One, empresa que representa al Grupo en Argentina.

Para Antelo, el rumbo correcto para la industria automotriz argentina es la especialización. “Es lo que hice en Uruguay, una planta que produce vehículos de nicho. Utilitarios. Es una fábrica que hace grandes vehículos, que son complicados para las empresas porque tienen bajo volumen pero tamaño enorme. Y creo que ese es el camino. No hacemos autos, solo utilitarios. Y creo que acá en Argentina hay que ir en ese camino. No se puede competir con plantas que hacen miles de autos por día. Hay que buscar nichos”, dijo el empresario argentino.

GWM Haval H6 hibrida. Llegó a Argentina en el cupo del gobierno con un precio de USD 35.500 para la versión más equipada

El avance de las marcas chinas cambió el escenario aún más. “Están adelantados tres años al resto de la industria automotriz, porque tienen miles de ingenieros trabajando. Eso les permite tener también más velocidad. Mientras las automotrices tradicionales tardan 4 ó 5 años en desarrollar un auto, ellos, desde el papel en blanco al auto terminado tardan 2 años. Entonces competir con ellos va a ser muy difícil. La industria automotriz mundial no va a desaparecer, pero va a tener que mejorar sus procesos”, dijo Daneri.

A propósito de esa reflexión, Antelo opinó respecto al desafió para la industria automotriz argentina, y cómo debe adaptarse al nuevo escenario mundial. Por haber tenido la responsabilidad de la operación de Renault en Argentina y Brasil entre 1992 y 1997 a través de CIADEA, conoce los pormenores de la actividad industrial. Sin embargo, con respeto y objetividad, avaló el camino que están recorriendo la mayoría de las terminales locales.

“Las automotrices son compañías multinacionales, tienen know how, tienen buen management. Pero yo creo que tienen que especializar. Yo no estoy en la industria argentina desde hace muchos años. Desde que dejé Renault, no volví a entrar a Santa Isabel nunca más, así que no puedo hablar mucho de las fábricas actuales. Pero yo creo que Argentina tiene el potencial para fabricar pick-ups. Es un mercado grande, se venden muchas pick-ups en Argentina y también en Brasil. Entonces, si especializás las plantas, las líneas y los proveedores, tenes mucho más potencial”, comentó.

La pick-up Fiat Titano está basada en la GWM Changan Hunter aunque con motor, caja y suspensiones de Stellantis. Antelo representa la marca, pero no la importará al mercado argentino

Justamente, entre las marcas que comercializa el Grupo Antelo está Changan, de la que importan modelos los utilitarios livianos furgón y pick-up de la serie M y MD. Sin embargo, con esa misma plataforma fabricó hasta ahora la pick-up de una tonelada que acaba de lanzar Stellantis en Argentina bajo el nombre de Fiat Titano.

“En Uruguay, en nuestra planta de Nordex, producimos modelos para las marcas, para terceros. Entre esos modelos estaba la Fiat Titano que se exportaba a Brasil y la Peugeot Landtrek para el mercado local. Ya no la fabricamos más, y aunque somos los representantes, no vamos a traer por ahora la pick-up Changan Hunter a Argentina. Ahora la va a fabricar Stellantis en Argentina para toda la región, pero el vehículo no es igual, tiene muchas mejoras en motor, caja y suspensiones”, comentó Antelo. “De todos modos, preferimos que Nordex se especialice en vehículos de menor volumen y mayor tamaño, como la Ford Transit”, amplió.