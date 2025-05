Federico Furiase: “Hay que cambiar el chip de la economía, se terminó ganar competitividad con devaluación”

Federico Furiase, representante de Economía en el directorio del Banco Central

Federico Furiase, representante del ministerio de Economía en el Banco Central, afirmó hoy que el “neo-blanqueo” para facilitar el uso de dólares en la economía podría anunciarse esta semana, superado el turno electoral porteño, y servirá para “remonetizar” la economía, “poniéndole nafta” al crecimiento del PBI que -dijo- hoy está creciendo al 6% anual.

Convertido en virtual vocero del equipo que encabeza el ministro Luis Caputo, con quien ya trabajaba en el sector privado en la consultora Anker, Furiase insistió en que la inflación debe prácticamente terminarse en los próximos meses, concedió que la inflación de mayo estaría más cerca del 2 que del 3% y dijo que en la economía argentina está habiendo un “cambio de chip” a partir del ordenamiento macroeconómico, con superávit fiscal, no más emisión monetario y flotación libre del dólar que -reiteró- tenderá a bajar.

Dólares del colchón

Consultado sobre el “neo-blanqueo”, para que las personas usen dólares “del colchón”, Furiase dijo que como el PBI está creciendo al 6% anual y desde julio de 2024 no hay más emisión monetaria, la economía necesita “nafta” para sostener y eventualmente aumentar el ritmo y que, con la cantidad de pesos fija, un mayor uso de dólares servirá para “remonetizar” la economía pero manteniendo el orden macroeconómico que sintetizó en el fin del déficit fiscal (al respecto, recordó que en el primer cuatrimestre de este año el superávit fiscal primario fue del 0,6% y el financiero del 0,2%), el fin de la emisión monetaria, la baja de impuestos, la reducción del costo financiero y la desregulación de la economía.

Entrevistado en el programa “Si pasa, pasa”, por radio Rivadavia, el funcionario dijo que con la “Fase 3” del plan económico, que sumó al superávit fiscal y el fin de la emisión monetaria la capitalización del BCRA con USD 20.000 millones de libre disponibilidad, los “fundamentos” son para que el dólar esté más cerca del piso que del techo de la banda de flotación, inicialmente fijada entre 1.000 y 1.400 pesos.

El uso de dólares "del colchón", dijo Furiase, es para "darle nafta" a la economía, que está creciendo al 6% anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dijo también que los aumentos de precios de abril, ante la expectativa de una devaluación, no tenían fundamento macro. Por el contrario, señaló, “cuando hay orden macroeconómico, así como baja el dólar también pueden bajar los precios”. Está ocurriendo, enumeró, con el aluminio, los alimentos, los celulares. Son los resultados, subrayó de un “programa inteligente” que incluye también baja de aranceles y de impuestos.

Cambiar el chip

Fue allí que señaló: “es importante que los agentes de la economía cambien el chip. Antes compraban dólares para defenderse de la inflación que generaban la emisión y el déficit fiscal. Ese proceso ya no garpa, porque te puede dejar fuera del mercado”.

E insistió: “El chip está empezando a cambiar; hay superavit, no hay emisión monetaria, el Banco Central está recapitalizado y hay libre flotación del dólar. No hay razones macroeconómicas para que haya inflación, aunque puede haber un rezago de hasta 18 meses. Por eso es importante cambiar el chip para bajar la inflación, seguir creciendo y sacar más personas de la pobreza”.

Sobre ese punto destacó que si bien la inflación minorista de abril fue del 2,8%, el aumento del costo de la Canasta Básica Total (CBT, que define la “línea de pobreza”) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA, que define la “línea de indigencia”) aumentaron respectivamente 0,9 y 1,3%, “bien por debajo de la inflación, lo que anticipa dinámica de que la pobreza seguirá bajando”

Además, cuando se le señaló que Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y ex jefe de asesores del Alberto Fernández, dijo que la inflación de mayo sería del 1,8%, Furiase lo consideró “muy posible; no damos estimaciones puntuales, pero la inflación se va a terminar. Por eso no nos sorprende que el dólar esté más cerca del piso que del techo. Hay un programa macroeconómico y un ambiente más competitivivo y eso se traduce en baja de la inflación”.

Blanqueo

En cuanto al neo-blanqueo de “dólares del colchón”, anuncio que el gobierno postergó, Furiase lo vinculó al concepto del presidente Javier Milei cuando habla de competencia de monedas y dolarización endógena. “Es un mecanismo para monetizar la economía. Hoy la economía crece al 6% anual y para darle nafta hay que remonetizarla. La monetización hoy es muy baja, por la experiencia del pasado, y nuestro programa es muy ortodoxo en lo monetario. La emisión se terminó en julio de 2024. En el nuevo esquema cambiario la monetización se da recién cuando el dólar llega al piso (y el BCRA emite pesos para comprar reservas) o cuando el Tesoro no renueva el 100% de los vencimientos de deuda en pesos, pero por las buenas razones, porque los bancos, dejan de prestarla el Estado y le prestan a familias y empresas. Por eso crédito crece al 50% anual”.

En todo caso, agregó, “necesitamos más nafta y ahí entran los dólares del colchón, para remonetizar la economía, en dólares, para sostener crecimiento con baja de la inflación. Eso ayuda al crecimiento manteniendo el fortalecimiento de la moneda, con baja de la inflación y la pobreza. La idea es facilitar a la gente para que vuelquen los dls del colchón a la economía, más crecimiento, más recaudación y baja de impuestos y devolver capacidad prestable a familias y empresas”, sostuvo Furiase, aunque rehusó estimar cuántos dólares pueden llegar a volcarse a la economía.

El objetivo del "neo-blanqueo" es "remonetizar" con dólares la economía FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

“No tengo esa cifra; (la medida) se pospuso por el tema electoral. Por eso probablemente se haga la semana que viene. Es para simplificarle la economía a la gente. El orden macroeconómico permite devolverle a la gente con baja de inflación, de impuestos y aumento del crédito”.

Furiase también vinculó la campaña récord que espera el campo a las virtudes del plan económico. “Cuando los fundamentos están sólidos, el agro está fuerte, somos muy optimistas con la liquidación y cosecha del agro. Aporta a la remonetización y aumenta las chances de que el dólar vaya al piso de la banda. Es otra señal para cambio en el chip: sectores que invierten, apuestan por la Argentina. Así vamos a salir más rápido de la inflación y reducir la pobreza. Se habla mucho de retraso del dólar. Acá se terminó la ganancia de competitividad con devaluación. Acá la competitividad se logra con superávit fiscal, bajando impuestos y bajando costos financieos. Por eso tuvimos el mejor primer trimestre en cantidades exportadas”, concluyó.