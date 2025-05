“Golpe muy duro”: la baja de aranceles genera dudas sobre el futuro del régimen de Tierra del Fuego

Una de las fábricas de productos tecnológicos en Tierra del Fuego

La decisión del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares puso en alerta a la industria de Tierra del Fuego, que hoy produce la mayoría de los teléfonos que se comercializan en la Argentina. Aunque la reducción -aún no oficializada vía decreto- será en dos etapas, se cree que el anuncio podría ser un golpe de gracia para el régimen de promoción que tiene más de medio siglo de vigencia, que fue extendido hasta 2053 y que sobrevivió a cambios de Gobierno y oscilaciones ideológicas. Tiene un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones anuales.

Tal es la preocupación que uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador provincial. “Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”, aseguró, Gustavo Melella, quien aseguró que la medida anunciada responde a un pedido del FMI a Javier Milei.

“La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”, agregó.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y estuvo a cargo del propio Adorni, también en X. “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza”, posteó el portavoz.

En el mismo sentido que el mandatario provincial se refirió la senadora nacional peronista Cristina López. “La eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares importados va a provocar en Tierra del Fuego: desempleo, desinversión y un devastador impacto social. La desregulación anunciada por el Gobierno nacional deja a las empresas radicadas en Tierra del Fuego en condiciones muy poco competitivas”, destacó.

(Credito foto: Franco Fafasuli)

El senador radical Pablo Blanco dijo que con la medida Milei firmó “el certificado de defunción de Tierra del Fuego”. Y agregó: “Chau empleo, chau producción nacional. Tierra del Fuego es soberanía, industria y trabajo. No se entrega, se defiende”.

En diálogo con Infobae, Dante Sica, exministro de Producción y fundador de la consultora Abeceb, aseguró que sin aranceles “la conveniencia de producir en Tierra del Fuego con todo el costo logístico que implica pasa a ser prácticamente nula” .“Cuando estábamos en el Gobierno, la pregunta era si convenía desarmar el esquema de Tierra del Fuego o simplemente eliminar los aranceles y dejar que se caiga solo. Como vimos, cuando bajábamos impuestos internos, que algunos empresarios se pusieron a ensamblar pantallas en la provincia de Buenos Aires, dentro de poco vamos a ver algo parecido”, destacó a Infobae Dante Sica, exministro de Producción y fundador de la consultora Abeceb.

Las principales compañías de electrónica y celulares aseguraron estar analizando la medida y su impacto. “Hay cautela, estamos haciendo cuentas todavía. Hay muchas dudas. Igual, el impacto de la baja va a tardar unos meses en verse en las góndolas, aunque podría haber alguna señales y gestos de parte de algunas marcas”, reconocieron desde una de las grandes empresas del mercado.

“Se le abren más la puerta a los importadores. Tierra del Fuego tiene aún el beneficio impositivo alto para celulares y, además, la industria está protegida en cuestión de impuesto. El régimen aún es competitivo... claro, el gap se achicó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que sea más conveniente para los clientes, por ahora parece que seguirá siendo Tierra del Fuego, pero estamos leyendo la letra chica de los anuncios”, destacaron en una de las principales marcas de móviles.

Otras, más vinculadas a la importación, saludaron el anuncio de Adorni. “La medida es positiva para el negocio, pero sumamente conveniente para el consumidor final, que tendrá más acceso a precios competitivos y alineados con el mercado internacional. La reducción de la presión fiscal es fundamental para el crecimiento”, comentó Ariel Elizalde, de Positivo Argentina, uno de los nuevos jugadores que comenzó a importar productos este año y está activo en el mercado de celulares.

Impuestos internos

La contracara de este anuncio es que, al mismo tiempo que se comunicó la decisión de bajar del 16% a 0% el arancel a la importación de celulares, también el Gobierno reducirá los impuestos internos a los teléfonos -y a otros productos-, por lo que tendrán los fabricantes una reducción de costos. De todas maneras, y aunque en menor medida, esta baja impositiva también incluirá a los importados.

Gustavo Melella, gobernador provincial

Aún así, y pese a que esta baja de impuestos fue celebrada por los empresarios, en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) se mostraron muy preocupados por la baja de aranceles y remarcaron que “habrá que ver cómo se comporta el mercado con la primera etapa de la reducción”. Vale aclarar que la reducción inmediata será de 8 puntos y los 8 restantes quedarán para mediados de enero.

“La baja de los impuestos internos es una medida positiva porque va en línea con lo que venimos pidiendo, que es reducir el costo argentino para poder competir. Pero la baja de aranceles es una preocupación”, dijeron desde la entidad. Y agregaron: “Vamos a seguir trabajando con toda la cadena de valor, con el sector trabajador, logístico y especialmente con el retail para mejorar los números y poder competir, pero eso no es algo inmediato. La medida puede complicar la actividad en Tierra del Fuego y la industria”.

Actualmente, son muy pocos los celulares que se importan legalmente. Sí hay un contrabando creciente y por el cual la industria ya venía advirtiendo. Es más, 1 de cada 3 celulares que se venden en el país provienen del contrabando, según cifras del sector. Y si bien esta reducción de aranceles puede ser un aliciente para que no sea tanto negocio importar vía contrabando, otra posibilidad es que se sumen ambas situaciones y complique aún más a la industria.

En 2024 se produjeron en Tierra del Fuego 5.557.570 celulares, una producción baja en comparación con la del año anterior. Y en el primer trimestre del 2025 se fabricaron 1.476.661, según datos de Afarte.

Dudas y competencia

Cómo destacó este medio, semanas atrás, el subrégimen industrial, eje central del esquema de promoción, implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI, apuntó el informe. A manera comparativa, Fundar ejemplificó que este monto superaba en más del doble el presupuesto anual del Conicet (USD 435 millones en 2021) y representaba el 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.

En términos de créditos fiscales, se estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales. Su aplicación sobre la facturación total y no sobre el valor agregado se cree que incentiva la importación de insumos en detrimento de la producción local. Otra exención incluida es la de aranceles a la importación, que implica un gasto tributario de USD 436 millones. Los datos surgieron de un informe realizado por el centro de estudios Fundar.

Justamente, el economista Juan Carlos Hallak, autor del trabajo, realizó hoy un largo posteo en X con sus consideraciones sobre el anuncio. Allí destacó:

“La producción de celulares en Tierra del Fuego va a tener que competir con un celular importado más barato. Habría margen para competir con un celu importado 16% más barato”.

“¿Cuánto caerá la producción de celulares en Tierra del Fuego por competencia con celulares importados más baratos? Difícil de saber. Además, es probable que también las empresas fueguinas reaccionen bajando un poco sus precios".

“En la medida en que se sustituya producción en Tierra del Fuego por importaciones, subirá la recaudación por IVA por el 21% del monto importado (versus 0% que paga el kit importado que se ensambla en Tierra del Fuego). Ese es el principal mecanismo que reduciría el costo fiscal del régimen”.

“En término de precios, los celus de Tierra del Fuego (casi todo el mercado hoy) seguro bajarán de precio, como mínimo el 9,5% x menor pago de II y ojalá más en respuesta a una mayor competencia del importado (no creo el 16% más pero algo seguro)”.

“Esta medida no destruye el Régimen ni va a generar una crisis de empleo. El ensamble de celulares emplea alrededor de un cuarto del empleo del Régimen (aproximadamente 10.000 personas) y ni siquiera es obvio que se vaya a reducir tanto la producción de celus”.

Más allá de la política, la gran mayoría de las empresas del sector aún analizan los anuncios, calculadora en mano. “Nos vamos a adaptar, seguiremos con Tierra del Fuego, o importaremos. Vamos a hacer lo mejor para que nuestros clientes tengan los precios más bajos”, cerraron desde una de las grandes marcas de smartphones. Ninguna quiso hablar en on the record hasta no tener más claras las medidas.