Sturzenegger, con los empresarios: el apoyo al plan, el ruido por las retenciones y una pregunta sin respuesta sobre el dólar

“La motosierra es lo que va a permitir bajar los impuestos”, afirmó el ministro al defender el recorte del gasto como condición para una reducción tributaria sustentable

El círculo rojo esperaba recibir este miércoles al ministro de Economía Luis Caputo en el almuerzo que tradicionalmente organiza el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) pero almorzó escuchando el mantra de la motosierra acelerada que pronunció el ministro desregulador Federico Sturzenegger, que no se privó de deslizar algún cuestionamiento al empresariado y que invitó a los hombres y mujeres de negocios a ser “socios” del ajuste.

Los hombres y mujeres de negocios buscaban, de acuerdo al plan original que incluía la presencia del jefe del Palacio de Hacienda, alguna respuesta a la incógnita que el propio Caputo hizo sobrevolar en el sector privado en los últimos días cuando anticipó nuevas medidas relacionadas al uso de los dólares. Los empresarios cruzaron versiones y rumores durante la velada en el Alvear Icon de Puerto Madero, intentaron reconstruir qué alcance tendrían esas medidas pero se quedaron con las ganas de poder preguntárselo al ministro en persona.

Sturzenegger reemplazó a Caputo en el almuerzo de Cicyp. Prensa Cicyp

Esa pregunta, que ahora asoma como la principal casi un mes después de que haya comenzado a funcionar la fase 3 del plan económico con menos restricciones cambiarias y dólar flotante, quedó así sin respuesta. La ausencia de Caputo anunciada sobre la hora, incluso, estuvo relacionado a ese tema. Según explican en Economía, el ministro se ausentó por reuniones con su equipo para definir el nuevo paquete de medidas, que buscarán abrir una ventana para el uso transaccional a dólares no declarados, lo que cambiaría el esquema regulatorio que impide, por razones de prevención de lavado de dinero, que sean masivas las compras hechas con moneda extranjera de manera directa.

Para el presidente de una de las principales cámaras empresarias y que integra el Cicyp, la medida tiene un objetivo simple, que será el de permitir el uso de esos dólares no declarados sin tener que justificar ante el fisco, pero solo para darle un uso puntual y no para atesoramiento, tal como habilita cualquier blanqueo tradicional como el que finalizó este miércoles. Un ejecutivo de concesionarias de autos planteó que es de lo más normal que se compren vehículos nuevos directamente con divisas. Otro, a su lado, reforzó: “La última vez que me compré un auto llevé 35 mil dólares billete y pagué con eso, nadie me preguntó nada”.

Todos los consultados por Infobae entienden que el corazón de la medida es intentar que la economía no pegue un freno por sostener el Gobierno una política monetaria tan estricta. La pregunta, en todo caso, es cómo podría cada sector ser beneficiado con una luz verde fiscal para usar dólares para transaccionar. El campo, por ejemplo, espera una señal.

Sturzenegger, junto a Nicolás Pino (Sociedad Rural) y Mario Grinman (Cámara de Comercio). Adrián Escandar

Según trascendió, una decisión como la que planea el Poder Ejecutivo le podría permitir al agro pagar insumos directamente en moneda extranjera, algo que en rigor ya podría suceder y no hay impedimentos, pero para impulsar eso, estiman, los productores debería como contrapartida poder cobrar al menos una parte de las ventas de sus granos en dólares.

Esa señal que espera el campo tiene que ver con un clima algo tenso que tomó notoriedad en las últimas semanas, luego de que la Casa Rosada anticipara que a fines de junio se terminará la baja temporal de retenciones y que no habría posibilidades de extenderla. El timing despertó aún más recelo porque, en paralelo, el Gobierno eliminó retenciones a las exportaciones industriales. El efecto macro o el costo fiscal no son comparables, pero esas dos decisiones, una puesta al lado de la otra, hicieron algún ruido en el campo.

Tal es así que el presidente de Cicyp y vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda, remarcó en su discurso de apertura frente a Sturzenegger la necesidad de bajar retenciones. “Debemos avanzar en un esquema tributario que no castigue la inversión. El campo podría estar con un 40% más de producción. Hace falta señal clara para las retenciones, un mensaje claro y sostenido”, mencionó Pereda.

El ministro desregulador saluda a Eduardo Eurnekián, presidente de Corporación América (Adrián Escandar)

Sturzenegger, minutos después en un breve ida y vuelta de preguntas y respuestas, no se lo dejó pasar. “¿Vos estás seguro que todo el mundo acá quiere que las retenciones sean las primeras en bajar?“, le preguntó. ”Por ahí alguien que es un industrial quiere que le abarate el costo del capital para tener máquinas, así se genera empleo. El campo no es mano de obra intensiva, al menos en la agricultura extensiva pampeana", continuó el ministro.

“No vamos a entrar en en discusiones sectoriales que que nos hagan entrar a nosotros en conflicto. Esta es una una entidad que verdaderamente aglomera a todos", intentó salir del brete Pereda. “Tu discurso fue sobre las retenciones. Digo, hiciste énfasis”, insistió Sturzenegger. La discusión versó luego hacia otros temas. “No tengamos miedo ni a la discusión, ni al el conflicto, ni al debate”, buscó cerrar el tema el funcionario.

Ante los empresarios, Sturzenegger prometió más motosierra y nuevas medidas de desregulación. Habló, por ejemplo, de las vacunas contra la aftosa, que “en Argentina valen 1 dólar y en Paraguay se consiguen a 35 centavos, es un tema a resolver rápidamente”. El ministro no hizo nombres, pero las vacunas son desarrolladas por Biogénesis Bagó. Su presidente Sebastián Bagó estaba presente en una de las mesas del almuerzo. Sturzenegger mencionó, el año pasado, la posibilidad de abrir las importaciones de esta vacuna.

El evento se realizó en el Alvear Icon de Puerto Madero. Adrián Escandar

El funcionario aseguró este jueves tendrá reuniones con representantes de distintos sectores para avanzar en un esquema consensuado entre gremios y cámaras para diseñar sistemas de indemnización por despido especiales, una posibilidad que quedó habilitada por la Ley de Bases pero que nunca despegó. Según pudo saber Infobae, uno de esos sectores será el agro.

En general, el empresariado se mostró favorable a la nueva etapa del plan económico y tras las dudas iniciales, creen que debería redundar en una mayor estabilidad macroeconómica. Hay sectores exportadores que temen una apreciación más pronunciada del tipo de cambio que quite competitividad y que afecte a la inversión.

En los últimos meses hubo señales de alerta claras sobre la salud financiera de las empresas: primero fue sobre el cierre de 2024 empresas del agro que defaultearon su deuda, hace pocos días la energética Albanesi y este miércoles, en una nota a la Comisión Nacional de Valores, Celulosa Argentina comunicó a los inversores que no podrá pagar sus compromisos de deuda de este mes.

l Gobierno busca eliminar trámites y funciones superpuestas, al considerar que muchos organismos estatales se autofinancian generando burocracia innecesaria (Adrián Escandar)

Sin el invitado -que partió raudamente a continuar con su agenda y no participó del almuerzo de lomo con salsa de hierbas con papa zócalo y vegetales de estación, ni del brindis que suele ser el cierre de los encuentros-, el Cicyp concretó así su primera reunión del año, que además sirvió para comunicar que Pereda dejará la presidencia, que quedará en manos de la Cámara Argentina de Comercio.

Mario Grinman, su mandamás, no confirmó si será él mismo el nuevo presidente de la entidad o será otro asociado de la cámara. Cicyp está integrada por las seis cámaras principales (la Rural, Comercio, Camarco, Adeba, Bolsa de Comercio y la Unión Industrial Argentina) y sus almuerzos son auspiciados por empresas como Aeropuertos Argentina 2000, Colonia Express, Andreani o Neuss. Sorprendió a más de uno la presencia como sponsor de Bplay, que pertenece a Boldt -una compañía socia de Cicyp- pero que nunca había auspiciado a través de su firma de apuestas online.

Estuvieron presentes, entre otros, Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (presidente de Corporación América), Martín Rapallini (presidente UIA), Alfredo Gusman (tesorero del CICyP), Mario Grinman (Presidente CAC), Martín Cabrales (vicepresidente de Cabrales S.A.), Juan Ignacio Nápoli (presidente del Banco de Valores de Buenos Aires), Patricio Jorge Neuss (Neuss S.A.) y Juan Neuss (Neuss S.A), Javier Bolzico (Adeba) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio).