Milei: “Queremos que la gente pueda sacar sus dólares y no deje los dedos marcados”

Milei insistió en que cerrará el BCRA (Maximiliano Luna)

El presidente Javier Milei pidió a los ahorristas que saquen sus dólares de cajas de seguridad y que los vuelquen a hacer compras y transacciones con la promesa de que el fisco no pedirá explicaciones sobre esos fondos. “Queremos que la gente ingrese los dólares, compre lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que después los vayan a perseguir”, aseguró el mandatario.

Milei realizó el discurso de cierre del 11° Latam Economic Forum, aseguró que el Gobierno va a acelerar el proceso de dolarización de la economía de manera endógena, es decir en convivencia de la moneda norteamericana con el peso, y que el próximo paso será “liberar” esos “200, 300 o 400 mil millones” de dólares ahorrados para que empiecen a circular en la economía. Para eso, aseguró que no habrá castigos penales, aunque todavía no se conoce qué alcance tendrá una medida de esa naturaleza.

“(Los ahorristas) Metieron dólares abajo del colchón porque había un conjunto de hijos de puta que les afanaron con el impuesto inflacionario. Esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes. Van a poder sacar los dólares sin dejar los dedos marcados”, dijo el jefe de Estado.

“Estamos motorizando la dolarización endógena para que ese proceso de crecimiento económico no se haga a menor velocidad. Si hoy está permitido hacer transacciones, ¿Por qué necesitamos avanzar? Porque todos tienen miedo de dejar los dedos marcados y después los vayan a buscar", dijo Milei y que por eso “estamos trabajando con ARCA, el Banco Central y el Ministerio de Economía en mecanismos para que ingresen los dólares”, anticipó.

Milei prometió que no habrá castigo penal ante el uso de dólares que no estaban declarados (Maximiliano Luna)

“En EE.UU. la monetización es estable, pero en Argentina viene de un nivel deprimente”, dijo, subrayando que la monetización de la economía argentina actualmente representa solo el 6% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando debería estar cerca del 12 por ciento. Según el economista, la estabilización que Argentina necesita debe venir acompañada de un aumento en el nivel de monetización, lo que a su vez generará una demanda de pesos que permitirá dar vuelta a la situación.

A lo largo de su discurso, Milei también respondió a las críticas que señalaban que el país se sumiría en una profunda depresión. “Nos dijeron que la recuperación iba a ser suave, luego reconocieron que sería en V corta, y después en forma de tilde”, afirmó, con una crítica a quienes auguraban un panorama negativo. Afirmó que el último dato de actividad económica mostró un crecimiento del 5,7%, lo que implica un 10% anualizado y una expansión fuerte de la economía. Según Milei, las burbujas están por todos lados, y la economía está “creciendo como pedo de buzo”, una metáfora que utilizó para ilustrar el vigor del crecimiento.

Este crecimiento genera un aumento de la demanda de dinero, lo que, según Milei, ejerce presión sobre el tipo de cambio. “Tenemos problemas porque crecemos mucho y estamos muy poco monetizados”, apuntó. Reconoció que la única forma de corregir esta distorsión es forzando al tipo de cambio a caer al piso de la banda. “No alcanza con el piso de la banda. Si emito, genero inflación y no quiero eso”, explicó.

El economista también subrayó la importancia de la remonetización. “Mientras haya excedente monetario, no vamos a tener estrangulamiento, el tipo de cambio se va a ir al piso de la banda”, afirmó. Sin embargo, advirtió que si la remonetización no se realiza adecuadamente, podría desacelerar la actividad económica y generar un lastre para el crecimiento. “La economía no está preparada para una deflación”, agregó.

Un aspecto clave de su propuesta es permitir que los argentinos, al necesitar realizar transacciones, saquen sus dólares y los inyecten al sistema. “No forzar a que el tipo de cambio baje ni generar una deflación traumática, sino que quien decida la cantidad de dinero es el individuo”, dijo Milei. La libertad para operar con distintas monedas es esencial para que el sistema funcione correctamente.

Milei junto a Darío Epstein, organizador del Latam Economic Forum. Maximiliano Luna

En su análisis de las políticas económicas que se implementarán en el corto plazo, Milei destacó tres “anclas” clave: fiscal, monetaria y la evolución del tipo de cambio. “Para mitad del año que viene, la inflación en Argentina habrá sido historia”, sentenció, aludiendo a las medidas que tomarán en estos tres frentes.

En este sentido, explicó que los argentinos están “aprendiendo a flotar” y que cada día están más cerca del piso de la banda cambiaria. Para él, el tipo de cambio “va a tender al piso de la banda”, pero para ello se requiere una remonetización adecuada y una política de competencia de monedas.

El economista también criticó el control de cambios, que calificó como “un instrumento de tortura”, y señaló que no hay justificación para perder la libertad. En su intervención, defendió la libertad para operar con dólares y la necesidad de eliminar las restricciones que limitan la actividad económica. “El cepo es un instrumento de tortura y no hay argumento para perder la libertad, lo sacamos e hicimos lo que había que hacer”, remarcó.

Por último, Milei hizo referencia al ahorro en dólares en los hogares argentinos, lo que él considera una oportunidad para impulsar la economía. “En los colchones debemos tener entre 200 mil y 400 mil millones de dólares. Eso podría ser una inyección enorme que permitiría un boom de inversión”, aseguró. El objetivo a largo plazo, según el economista, es transformar a Argentina en una de las potencias mundiales en 30 o 40 años, con dos tercios de ese proceso logrado en los primeros 10 o 15 años.

Para lograrlo, enfatizó la necesidad de permitir una dolarización endógena, en la que los argentinos decidan por sí mismos la cantidad de dinero en circulación. Como cierre, indicó que la convivencia de monedas implicará que el tipo de cambio tenderá al piso de la banda de flotación y que los impuestos seguirán siendo pagados en pesos. Y que en la medida en que haya más dólares en circulación con la cantidad de pesos fija, el Gobierno buscará cerrar el Banco Central.