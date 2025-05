El sorprendente visto bueno de Caputo al pago con dólares no declarados: “Que usen factura”

A Luis Caputo le comentaron que en Once se paga en dólares no declarados (Maximiliano Luna)

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a comentar que el Gobierno prepara una serie de medidas para permitir el uso de dólares no declarados para hacer transacciones y puntualizó que serán conocidas en los próximos días. Así lo reiteró ante empresarios en el 11° Latam Economic Forum, donde sobre el final de su alocución tuvo un curioso remate para aclarar el alcance de la desregulación que plantea el Ejecutivo.

Hacia el final de su presentación, el ministro sostuvo que también se está buscando impulsar una remonetización en dólares. Fue allí cuando pronunció la frase que marcó el tono del discurso: “Hay USD 200.000 millones en los colchones, entonces ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene?”. Agregó que el Ejecutivo no va a emitir esos dólares, sino que buscará facilitar que esos fondos circulen en la economía formal, en competencia con el peso.

Aunque no brindó detalles, adelantó que habrá anuncios en esa dirección próximamente. “Seguimos y vamos a seguir en un contexto macroeconómico sumamente ordenado”, concluyó. Tras el cierre de su discurso, el director de Research for Traders Darío Epstein le hizo, como comentario, que los comerciantes textiles del barrio de Once ya trabajan con dólares billete de manera directa y preguntó si eso se va a generalizar. “Sí, pero con factura”, dijo Caputo antes de retirarse del escenario.

El Gobierno insistió en las últimas horas que volverá a abrir una ventana para permitir el blanqueo de divisas con una iniciativa que no necesitaría el visto bueno del Congreso. “No consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema sean delincuentes. Creemos que son personas que pudieron escapar de las garras del Estado. Esa gente tuvo que poner los dólares en el colchón para cuidarse de los políticos ladrones que te mataban con la inflación”, dijo el presidente Javier Milei.

Según sus cálculos, habría entre 200.000 y 300.000 millones de dólares guardados fuera del sistema. “Dejalos que vuelvan. Eso lo que va a hacer es re monetizar la economía en función de lo que deciden los individuos, porque la cantidad de dinero está determinada por los individuos. La monetización de la economía la van a hacer los argentinos, y esa monetización no requiere de emisión monetaria. Es todo ganancia”, concluyó.

En el Gobierno mantienen el hermetismo sobre el carácter final que tendrá la medida. En algunas terminales del sector privado que tienen líneas de diálogo abiertas con el equipo económico mencionan que una opción en danza es la de habilitar a productores del agro a pagar insumos directamente en moneda extranjera. Como incentivo, podría exceptuar a esas transacciones del pago del impuesto al cheque, que es de 1,2% del valor de la operación.

Luego, en el menú asoman otras opciones y la más comentada, aunque no existe un consenso total entre los tributaristas, es el de una suerte de “blanqueo” que no requiere luz verde del Congreso. Se trata de lo que los expertos llaman presentación espontánea. Los dólares, como variante, podrían utilizarse para una operación puntual como podría ser una compra de algún bien durable, vehículo o inmueble.

Las opciones, así, van desde otorgar algún tipo de incentivo fiscal a las divisas inmovilizadas en las cuentas especiales del blanqueo hasta aceitar el sistema de pagos y transacciones en moneda extranjera. Un primer intento de esta estrategia estuvo vinculado al blanqueo realizado entre agosto y octubre, período en el que exteriorizaron poco más de USD 20.000 millones. El aumento de los depósitos en divisas en los bancos amplió la capacidad de otorgar créditos en dólares.

El BCRA publica mensualmente un informe sobre los pagos minoristas. El último reporte, dado a conocer el último martes, indicó que en marzo el número de pagos en moneda extranjera creció 90% hasta alcanzar los 1,7 millones, por un total de USD 2.579 millones (USD 1.515 de monto promedio por operación). Esto representa menos del 0,3% de las transacciones totales.