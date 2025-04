Ramiro Castiñeira: “El tipo de cambio en el mercado argentino es 100% interacción del sector privado”

Según el economista, la salida del cepo elimina las dudas sobre el atraso cambiario

El economista Ramiro Castiñeira dialogó con Infobae en Vivo y aseguró que, tras la implementación del nuevo régimen cambiario, en la actualidad el tipo de cambio en el mercado argentino es 100% interacción del sector privado. También, se refirió a la apertura del comercio exterior y al rebote de la economía.

En primer lugar, destacó que que es la primera vez que está flotando la moneda argentina como sucede en el resto del mundo. Además, afirmó que se hizo un “upgrade” en política monetaria, adoptando una que “usualmente se usa en los países civilizados de occidente y democráticos. Es decir, el Banco Central no emite y la moneda flota”.

El hecho que la moneda flote, señaló Castiñeira, implica que el Banco Central y el Tesoro no están “quemando dólares” para sostener el tipo de cambio.

Aseguró también que el control de cambios o cepo solo se ve en regímenes totalitarios o dictaduras. “El único país en democracia que vivió casi una década con cepo fue Argentina”, resaltó.

No obstante, indicó que todavía hay restricciones y que no se terminó de liberar el mercado cambiario por completo. “Muy probablemente después de la última colocación del Bopreal, se va a eliminar una nueva capa de controles cambiarios, quizás dentro de un mes, no lo descarto”, auguró.

Consultado respecto de un posible quiebre de empresas por ese nivel del dólar y la apertura de importaciones, el economista consideró que “el comercio tiene que ser libre con los países libres, es decir, Argentina es una democracia y tiene que tener acuerdos de libre comercio directos ya con todas las democracias occidentales del mundo”.

Especificó que Argentina debería tener libre comercio con Estados Unidos, Canadá, con todo el continente americano donde hay democracia, Europa y Australia.

Castiñeira: “La reconversión del modelo económico está funcionando”.

Respecto a China, dijo que “no es una democracia y en consecuencia, no podés hacer libre comercio con una dictadura. El comercio tiene que ser libre entre los países libres y tiene que ser regulado en los que no”.

Sobre la posibilidad que las compañías no puedan competir y tengan dificultades para reconvertirse, afirmó que la economía está creciendo, con lo cual “la reconversión del modelo económico está funcionando”.

“Argentina está desarmando un modelo, la Argentina ‘ventajita’ terminó. No podés armar tu negocio en base a sacarle libertades a otro argentino de importar. A esa Argentina ventajita la llaman directamente política industrial. Y no es política industrial, es un reparto de privilegios que hacen los burócratas del poder, sacándole libertades al consumidor argentino. El burócrata después se lo reparte y después termina siendo testaferro de ese político”, apuntó.

En ese marco, opinó que el país anteriormente “creía que copiar la política económica de una dictadura como Venezuela era buena idea”. Esto es “control de precios, el control de importaciones, los controles cambiarios, un déficit generalizado financiado con emisión monetaria, colapso de las reservas, aislarse el mundo”.

“Argentina tenía de norte a Venezuela. Ahora sería la OTAN, los países de occidente desarrollados. Todavía no sabemos si será a la americana, a la europea, a la inglesa, a la australiana, a la Nueva Zelanda, pero no hay duda que todas esas son una forma de hacer macroeconomía, la occidental, la capitalista, la democrática”, señaló.

Sobre la actividad, Castiñeira sostuvo que “la economía está rebotando, creciendo en este momento al 8% interanual. Además, ahora está en el techo de cristal que Argentina toca desde 2011, es decir, el récord del nivel de actividad de Cristina Kirchner, el récord del nivel de actividad de Mauricio Macri, y el récord del nivel de actividad de Alberto Fernández. Más de esto nunca se logró. Y en este caso, por primera vez, sin reventar las cuentas públicas”.

