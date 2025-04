Cuál es y cuánto cuesta el primer auto híbrido que ya se vende y no paga arancel de importación

El Renault Arkana es el primer modelo que se vende con precio acorde al programa del gobierno de eliminar el arancel de importación extrazona del 35%

El Renault Arkana E-Tech-Hybrid se convirtió este viernes en un inesperado adelantado del programa de incentivos impositivos abierto por el gobierno argentino en su búsqueda por ofrecer más competencia que empuje hacia abajo el precio de los cero kilómetro.

No fue adrede pero tampoco casual o fortuito. La decisión de Renault Argentina de impulsar fuertemente la electromovilidad tuvo su recompensa tan sólo un año y medio después de organizar los E-Tech Days en diciembre de 2023 y presentar tres modelos 100% eléctricos.

El Renault Kwid E-Tech fue el primer modelo que llegó a las concesionarias en esa primera instancia. El Mégane E-Tech fu el segundo en mayo de 2024, y la propuesta se completó en junio con el furgón Kangoo E-Tech.

Este año, el Renault Arkana Mild-Hybrid fue presentado durante en el verano a modo de avant premiere, como el primer modelo híbrido de Renault en el mercado local. Sin embargo, esto ocurrió mucho antes de conocerse que el gobierno de Javier Milei impulsaría el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que podrán importarse desde destinos de extrazona, sin pagar el arancel del 35% que exige el acuerdo de complementación económica mutua que tienen Argentina y Brasil.

El modelo tiene un sistema de propulsión microhíbrido que combina un motor 1.3 litros turbo y un complemento eléctrico con batería de 12 volts

Este programa exige que los modelos que se importen tengan un precio máximo de USD 16.000 FOB (precio en puerto de embarque), por lo cual el Arkana se puede incluir al igual que otros modelos híbridos y micro-híbridos de otras marcas. Pero para poder acceder al cupo hubo que asegurarse que el gobierno incorpore una posición arancelaria específica para esta tecnología, que se diferencia de un auto híbrido por no tener un motor eléctrico, sino una asistencia eléctrica a través de una batería de 12 volts que mantiene los sistemas eléctricos funcionando aun cuando el motor térmico se apaga para ahorrar combustible y emisiones.

Precio

Esa posición arancelaria no existe todavía en la normativa y será incorporada antes del llamado a la segunda licitación del cupo de vehículos que quedó como remanente después de la primera convocatoria. Sin embargo, Renault anunció que el precio del Arkana E-Tech Hybrid será el mismo con el que se acaba de lanzar el auto a la venta, que es de $43.900.000, ya que las unidades que entraron al país en el primer embarque tendrán el beneficio de un precio más bajo por no pagar el arancel mencionado.

“Pensamos traer 2.000 unidades y después veremos la demanda que hay. El objetivo es que el modelo entre en el beneficio del cupo. Estos primeros no entraron porque ya estaban en el puerto, pero el precio del lanzamiento ya cuenta que el vehículo estará en el cupo. Aunque las primeras unidades no tengan el beneficio, la diferencia la absorbemos nosotros para no alterar el precio”, confirmó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina en el lanzamiento del modelo.

El Renault Arkana ya está disponible en las concesionarias argentinas. REUTERS/Stephane Mahe

“Decidimos no entrar en el primer cupo porque todavía no estaba resuelto el tema de la posición arancelaria para los Mild-Hybrid. Después, el gobierno aceptó que esta tecnología esté alcanzada por el beneficio y por eso estamos esperando que salga la resolución, obviamente antes del segundo llamado, y ahí podremos ingresar el modelo. No lo hacíamos porque no teníamos el beneficio”, completó.

Así, este C-SUV que Renault Argentina importó en un primer lote a fines de 2024, se convirtió en el primer auto del mercado que ya se vende con el precio beneficiado con programa del gobierno. El vehículo ya fue homologado, tiene Licencia de Configuración de Modelo (LCM), Licencia de Configuración Ambiental (LCA), y stock nacionalizado en el país, lo que le permite a la marca ofrecerlo en la red de concesionarios antes que los competidores, quienes empezarán a recibir las unidades estimativamente entre fines de junio y mediados de agosto.

Renault Arkana E-Tech Mild-Hybrid se importa en una única versión denominada Espirit Alpine, la marca deportiva de Renault Group, y la misma con la que compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, donde el argentino Franco Colapinto es piloto de reserva y simuladores y se espera que en pocas semanas se convierta en piloto titular hasta fin de temporada.

Cualidades

Entre las cualidades que tiene el vehículo se destacan su motor 1.3 litros turbo, el mismo que propulsa al Renault Duster, que entrega una potencia de 140 CV. La combinación del motor de gasolina y la asistencia eléctrica microhíbrida llamada BSG permite que, además de un impulso eléctrico relativo, el vehículo tenga una autonomía muy superior a la del motor térmico convencional.

El Arkana se comercializa en una única versión llamada Espirit Alpine, por su diseño basado en los autos deportivos del Renault Group

Durante la presentación, la marca ofreció valores comparativos de rendimiento tanto con Duster, por compartir el motor, como con respecto a Karidian, que está equipado con un motor 1.0 litros turbo de 120 CV.

“Con respecto a Duster, en consumo mixto, Arkana consume entre 1,2 y 1,3 litros menos cada 100 km. Comparado con un Kardian, en consumo mixto alcanza 5,9 litros cada 100 km y el Kardian está en 5,7 litros. Mientras que consumo urbano es 7,5 litros el Arkana y 6,6 el Kardian, mientras que en uso extraurbano es 4.9 litros el nuevo modelo y el Kardian consume 5,2 litros”, explicó Agustín Kovarsky, Director de Marketing de Renault.

El Mild-Hybrid tiene una cualidad para uso en ruta denominada “modo velero”, que consta de un sistema por el cual se apaga el motor de gasolina cuando el conductor suelta el pie del acelerador para ahorrar combustible. En ese momento se activa la batería de 12 volts que alimenta todos los sistemas eléctricos del vehículo. Este modo de uso se puede activar entre los 30 y los 140 km/h de velocidad.