¿Quién va a vender los autos eléctricos sin arancel que promueve el Gobierno?: hay polémicas y dudas con algunos importadores

El cupo asignado a la primera licitación fue de 33.027 unidades. Sin embargo, esa cifra podría reducirse si no se autorizan algunas importaciones ya autorizadas. (Chinatopix vía AP, Archivo)

“La gente va a tener que estudiar mucho más que sólo las características técnicas de los autos. La asistencia de posventa, la garantía y la provisión de repuestos marcarán la diferencia entre un auto conocido y uno que se compra barato pero termina siendo caro”.

Con estas palabras, un referente entre los importadores oficiales del mercado encendió una alarma ante la próxima llegada de 50.000 autos híbridos y eléctricos desde mercados de extrazona que se podrán importar sin pagar el arancel del 35% que corresponde por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que rige entre Argentina y Brasil.

Este programa del Gobierno nació con la intención de encontrar un camino paralelo al de la progresiva reducción de impuestos que ya se está aplicando, como medidas que permitan bajar el precio de los cero kilómetro, en este caso, a través de una mayor oferta de modelos.

Muchas marcas ya son conocidas para los argentinos porque tienen presencia en el mercado desde antes de la decisión de habilitar este cupo específico con beneficios impositivos.

Estas son BAIC de la familia Belcastro; Jetour y Lifan de la familia Cavicchioli como dueños de Famly Argentina; Chery, JAC y DFSK de Socma Sudamericana; Changan, Haval y Great Wall del grupo Car One; Foton en el Grupo Iraola; Geely a través de Eximar, la misma que importa Volvo; Maxus perteneciente al Grupo Empresario Prieto (GEP); y JMC que es importada por Ralitor.

Aunque se trate de marcas jóvenes, algunos importadores ya tienen funcionando su operación desde hace algunos años con red de concesionarios y servicio de posventa

Más allá de esta nómina, luego de conocerse la lista de fabricantes e importadores que entraron en la primera licitación que cerró el 31 de marzo, y cuyos autos empezarán a llegar a partir junio al puerto de Zárate, surgieron nuevas empresas que importarán marcas menos conocidas. También hubo cambios en la relación de algunas marcas y sus importadores.

Una de las mayores sorpresas fue el cupo asignado a Volt, la empresa que licitó 5.006 unidades de la marca Enoreve, con un modelo híbrido enchufable, que según varios especialistas sería un SUV llamado Enoreve ME5, el más accesible de los modelos con esta tecnología que dispone el portafolio de la marca.

Lo que llama la atención no es el auto, que perfectamente puede adaptarse a las condiciones exigidas por el Gobierno para esta licitación, sino el volumen en comparación con una estructura de red de concesionarios muy acotada que tiene la marca. Infobae intentó contactarse con los responsables de Volt, pero no tuvo éxito. Fuentes cercanas a la empresa comentaron que hay una nueva conformación societaria y que por el momento no tienen previsto explicar la estrategia comercial.

Otra de las empresas que despertó curiosidad fue la que importará los autos de la marca GAC Motors. En este caso, aunque el volumen de unidades solicitadas fue menor, tan sólo 223 autos de dos modelos distintos, un 100% eléctrico llamado AION ES con únicamente 3 unidades de demostración y 220 del SUV Emkoo híbrido, lo que abrió un signo de interrogación fue que el nombre del importador, Avantek, no tiene su número de CUIT activo.

“Mientras el CUIT no esté activo, la empresa no va a poder importar. El mismo programa del gobierno contempla que puedan existir empresas que recién empiezan para hacer esta operación. Pero antes de comercializar los vehículos tienen que cumplir con la Ley Nacional de Tránsito, es decir, que deben obtener una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para homologar sus modelos, y con la Ley de Defensa del Consumidor. Mientras avanzan con esos trámites, pueden ir cumpliendo los pasos requeridos por el programa del cupo, pero al final del camino, si no habilitan la empresa, no podrán importar”, explicaron fuentes del sector a Infobae.

El cupo asignado para importar la marca Geely podría ser anulado por una presentación que hizo el representante oficial de la marca ante el gobierno. REUTERS/Maxim Shemetov

En este proceso de asignar autos a empresas nuevas o conformadas especialmente para esta licitación, también llamó la atención que las marcas Geely y Lynk&Co no sean importadas por Eximar, el representante oficial de Volvo, ya que las tres marcas pertenecen al mismo grupo industrial.

Geely recibió un cupo de importación a través de una compañía llamada Autos Sustentables del Sur, creada en diciembre de 2024 y con domicilio en Quilmes. Mientras que Lynk&Co será importada por Emotions, una empresa también conformada hace pocos meses, en octubre del año pasado, por los empresarios Gustavo Campana, Javier Jalil y Pablo Peón (ex corredor profesional y expresidente del TC2000), con domicilio porteño.

Federico Pieruzzini, presidente de Eximar, explicó por qué no es su empresa la que importará esas dos marcas. “A Lynk&Co la liberamos porque tenemos que focalizarnos en las marcas que nos parecen más apropiadas para el mercado argentino. Esas son la inglesa MG, que traeremos este año con dos modelos, y Geely, que estamos evaluando con casa matriz qué modelos conviene traer para la segunda licitación de este año. Por eso tenemos un bloqueo de cupo para las 500 unidades que se le asignaron a otra empresa”, explicó.

De orígen inglés, MG es una de las marcas que se ha revitalizado en Europa con un modelo eléctrico que llegará a Argentina

“Es preocupante que asignen cupos a empresas en consolidación o autoricen importaciones de autos que no se podrán homologar si no tienen representación oficial. También es llamativo que una casa matriz ponga en producción un volumen de unidades que irán a un destino sin pedirle a la empresa que hará la importación que les asegure poder vender esos autos en Argentina. A nosotros no nos toman el pedido de unidades si no les mostramos que la operación está autorizada”, explicó un importador de otra marca con varios años en el mercado.

Las otras dos marcas reconocidas que entraron a este cupo son BYD y Leapmotor, pero ambas tienen la garantía de ser respaldadas por los fabricantes, directamente. BYD a través de BYD Auto Industry y Leapmotor por intermedio de Stellantis, el grupo automotriz con más marcas del mundo.

De todos modos, en ambos casos, y por el mismo motivo por el que tienen el respaldo de dos fabricantes de envergadura, ambas operaciones requieren cumplir con mayores exigencias a nivel de protocolos, procesos y certificaciones, como tener una red de concesionarios, capacitación técnica de los talleres oficiales y provisión de repuestos en volumen y distribución geográfica.