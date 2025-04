Seis de cada diez jóvenes argentinos trabajan en condiciones informales, según la OIT

En sectores como la construcción y el trabajo doméstico, la informalidad laboral entre jóvenes superó el 75 por ciento (iStock)

En la Argentina, el 60 por ciento de las mujeres jóvenes y el 58 por ciento de los varones jóvenes se encuentran en situación de informalidad laboral, según datos presentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta problemática representa un desafío estructural para el país, pero afecta de manera más aguda a la población juvenil, lo que limita su inclusión en los sistemas de protección social y restringe sus oportunidades de desarrollo.

Bárbara Perrot, especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT Argentina, señaló en una entrevista con la organización internacional que la informalidad entre jóvenes no solo compromete su bienestar actual, sino que también impacta en su trayectoria profesional futura. “Al no estar registrados, los jóvenes trabajadores no acceden a beneficios como aportes jubilatorios, cobertura de salud o licencias laborales, lo que refuerza la desigualdad estructural y complica la transición hacia empleos de calidad”, afirmó.

La informalidad juvenil se concentró principalmente en sectores específicos. En el caso de los varones, los rubros con mayor inserción fueron el comercio, la construcción y la industria. Para las mujeres jóvenes, la presencia se destacó en el comercio, la administración pública, la enseñanza y el trabajo en casas particulares. La especialista advirtió que algunos de estos sectores presentan niveles alarmantes de informalidad: el trabajo doméstico alcanzó un 77 por ciento, mientras que la construcción registró un 76,6 por ciento. El comercio, en tanto, presentó un nivel del 51,9 por ciento.

El evento de la OIT se celebrará el 23 de abril en la Biblioteca Nacional y requerirá inscripción previa (EFE)

A nivel regional, la Argentina superó la media de informalidad juvenil de América Latina y el Caribe. “Según datos del programa FORLAC, la tasa promedio regional para el grupo etario de 15 a 24 años fue del 54,4 por ciento, mientras que en Argentina se ubicó en el 68 por ciento”, dijo Perrot. Esta diferencia resalta la urgencia del problema en el país y la necesidad de implementar políticas públicas específicas que aborden esta situación.

La especialista destacó además que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están transformando los modos de inserción laboral, especialmente entre los jóvenes. Si bien estas transformaciones pueden generar nuevos riesgos, también ofrecen oportunidades que, de ser acompañadas por políticas inclusivas, podrían favorecer el acceso a empleos formales. Perrot subrayó la importancia de no dejar atrás a las juventudes en este proceso de cambio tecnológico.

En cuanto a las acciones de la OIT, la organización trabaja en la elaboración de recomendaciones de política pública para mejorar la inserción formal de los jóvenes. A través de programas como Decent Jobs for Youth y YouthForesight, se promueven estrategias integrales que buscan impulsar respuestas sostenibles. En el contexto argentino, la OIT apoya el diálogo social como una herramienta clave para diseñar políticas laborales efectivas.

El evento de la OIT se celebrará el 23 de abril en la Biblioteca Nacional y requerirá inscripción previa

La participación activa de las personas jóvenes en el diseño de políticas es otro de los ejes destacados por la OIT. Bajo el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”, se promueve que los propios jóvenes sean protagonistas en la discusión y formulación de soluciones. En 2022, una reunión de alto nivel sobre diálogo social con y para la juventud mostró cómo su intervención puede enriquecer las políticas públicas y fortalecer las respuestas de los distintos actores sociales.

Por otro lado, la OIT convocó a una nueva edición del VIII Seminario sobre Economía Informal, que se realizará el próximo 23 de abril en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la ciudad de Buenos Aires. El evento, titulado “Formalicemos: desafíos del trabajo decente para jóvenes y sectores clave en Argentina”, tiene como objetivo compartir diagnósticos, experiencias y buenas prácticas vinculadas a la informalidad laboral. El encuentro será de acceso libre y gratuito, aunque con cupo limitado e inscripción previa obligatoria.

El seminario busca ser un espacio donde las juventudes puedan expresar los desafíos que enfrentan y presentar propuestas para mejorar su inserción en el empleo formal. Según Perrot, escuchar estas voces resulta fundamental para alimentar el diseño de políticas públicas que promuevan la transición hacia empleos formales y decentes en el país.