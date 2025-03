El CEO de una importante automotriz dijo que un auto en la Argentina paga 54% de impuestos y que así no se puede competir

Pablo Sibilla, CEO de Renault

El CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, explicó por qué fabricar autos en Argentina resulta tan costoso y es difícil competir internacionalmente. Señaló que es urgente dejar de exportar impuestos para fomentar la industria y el empleo, y que la falta de escala y una política industrial inestable también afectan la competitividad.

“Un auto argentino tiene 54% de impuestos, cuando en Estados Unidos tiene menos de 6%. Es una fiscalidad brutal en Argentina comparada con otros países y eso hace que los autos sean más caros en Argentina”, aseguró Sibilla en diálogo con La Fábrica Podcast.

El CEO de Renault explicó por qué en Argentina los autos son mas caros Crédito: La Fábrica Podcast

También, remarcó que “un cliente en México, Colombia o Brasil paga 7% del valor del costo del auto de impuestos argentinos, lo cual no correspondería porque cuando vos compras un auto de Brasil no se pagan impuestos locales, como el Impuesto a los Productos Industrializados, un equivalente a Ingresos Brutos; solo se pagan impuestos a la importación”.

“Si queremos fomentar la exportación de productos industrializados que es lo que también genera mucha fuente de trabajo, tenemos que hacer que esos productos no tengan carga impositiva, no exportemos impuestos. No acrecentemos la parte fiscal porque ya tenemos de por sí un problema o una mochila de que no tenemos tanta escala como tienen otros países. Eso es algo que ya estamos trabajando con el Gobierno”, sostuvo.

Por otro lado, hizo referencia a la pérdida de competitividad con Brasil, cuestión que se agravó en los últimos meses por la devaluación histórica del Real y la apreciación cambiaria en Argentina.

“No hay forma de ganarle a Brasil en competitividad en el mismo producto. Hay una mezcla de factores que lo explican: Brasil tiene o ha tenido una política industrial más estable y duradera en el tiempo, entonces lo que tienen es una red de proveedores mucho más grande que la nuestra, por ejemplo en el airbag, los asientos, el cinturón de seguridad, el clúster del auto; otra cuestión es la escala. La industria automotriz es una industria de escala y no es lo mismo fabricar 3 millones de vehículos que menos de 2 millones. Entonces obviamente estamos hablando de costos diferentes. Eso es lo que pasa con los chinos o lo que pasa con México”, dijo Sibilla.

Sibilla: “No hay forma de ganarle a Brasil en competitividad en el mismo producto".

Además, el industrial opinó respecto de los bruscos cambios en las políticas entre los distintos gobiernos: “Cuando la Argentina da estos golpes de timón, que va para la izquierda y la derecha de forma tan brutal, es complicado tomar decisiones. No tanto para nosotros argentinos que estamos acostumbrados, sino más bien cuando vos le tenés que hablar a un europeo que tiene 3, 4% o 5% de inflación anual y vos acá tenés 5% mensual. Eso les genera mucho miedo y es difícil de administrar para ellos”.

En ese marco, explicó que el año pasado cayeron en market share “porque la devaluación tan fuerte que hubo en diciembre fue una catástrofe para la rentabilidad. Se destrozó la rentabilidad de toda la industria, perdíamos como locos, como hacía años que no nos pasaba. Y ahí nosotros dijimos que dejaríamos de vender. Volvimos a ganar participación de mercado en el segundo semestre de 2024. Este año queremos estar de vuelta en lo que Renault históricamente supo tener en Argentina, que es 14, 15% de market share”.

Cabe recordar que los patentamientos de autos 0km alcanzaron las 414.041 unidades en 2024, lo que representó una caída de 7,9% respecto de 2023, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Sin embargo, “las cifras de diciembre fueron muy buenas y los 21.600 patentamientos confirman el mejor diciembre de los últimos seis años, seguramente con el arrastre de varias operaciones que, por diversas razones, no pudieron ser inscriptos en noviembre”, indicó el presidente de la entidad, Sebastián Beato.

En otro orden, Sibilla contó que consiguió una gran inversión para el país, de USD 350 millones, siendo que van a fabricar en la planta de Santa Isabel las Pick Ups de media tonelada. Aún resta definir si pasara por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), ya que asegura que es “algo que es bastante interesante pero hay unas cuestiones muy técnicas que lo hacen medio complejo”

Esta inversión para la fabricación de un nuevo modelo en Argentina se da en el marco del “International Game Plan”, el cual prevé la fabricación de 8 nuevos modelos en los mercados internacionales fuera de Europa con una inversión global de 3.000 millones de euros.