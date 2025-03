Dólar: creció el impacto en las reservas del gasto de turistas con tarjeta en el exterior

Aproximadamente el 55% de los gastos de turismo en el exterior fueron cancelados directamente mediante el uso de fondos propios, según el BCRA. REUTERS

Febrero volvió a mostrar una marcada salida de dólares por el uso de tarjetas de crédito por viajes de turistas al exterior, aunque a diferencia de enero, en el segundo mes del año tuvieron un impacto directo en las reservas más marcado, según información publicada por el Banco Central.

De acuerdo al informe cambiario de febrero, las personas humanas registraron egresos netos por 769 millones de dólares en el mercado de cambios durante febrero, vinculados principalmente con gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas ante proveedores no residentes.

Según el Banco Central, aproximadamente el 55% de estos consumos fueron cancelados directamente por los clientes de los bancos mediante el uso de fondos propios en moneda extranjera, algo que por definición atenúa el impacto sobre las reservas internacionales y el balance cambiario. La autroridad monetaria comenzó a calcular esa proporción en los últimos meses para pasar en limpio cuánto del gasto turístico en el exterior implica un efecto sobre las arcas internacionales.

En enero, esa proporción fue de 70 por ciento. Dicho de otra forma, el gasto de argentinos en el exterior pesó más sobre las reservas del BCRA que un mes antes. En diciembre ese porcentaje había sido de 60% y en noviembre, de 50 por ciento. Según espera el mercado, en marzo la salida de divisas por turismo debería amainar por cuestiones estacionales.

De acuerdo al informe del balance cambiario, en el desglose por cuentas, la categoría “Servicios” mostró un déficit de 1.038 millones de dólares, atribuible en gran parte a egresos por viajes y pagos con tarjeta por 941 millones de dólares. A estos se sumaron salidas por fletes y seguros por 171 millones, y otros servicios por 197 millones, parcialmente compensados por ingresos netos por servicios profesionales y técnicos por 271 millones.

La cuenta corriente del balance cambiario mostró un déficit total de 1.231 millones de dólares, originado por salidas en las cuentas de servicios, ingreso primario e ingreso secundario. Dentro de esta última, los pagos netos en concepto de intereses explicaron 1.037 millones de dólares, mientras que los egresos netos por utilidades, dividendos y otras rentas ascendieron a 11 millones.

Saldo vendedor del BCRA en marzo, el más pronunciado en dos años (Fuente: Aurum Valores)

Marzo terminará como el mes con el saldo vendedor más alto en dos años. Según estimaciones de Aurum Valores, con las ventas en el mercado oficial del viernes (que serán incorporados estadísticamente a la base de datos oficial el lunes), ese balance fue de USD 1.362 millones de pérdida de reservas por esa vía, con mucha diferencia el mes más crítico de la gestión libertaria en ese concepto. Solo había tenido resultados netos vendedores en el BCRA en junio y julio pasados, y por montos mucho menores: 47 y 138 millones de dólares, respectivamente.

Un informe de Vectorial estimó, en ese sentido, que “las reservas netas se encuentran en nivel crítico, debajo de los mínimos de octubre de 2024, alcanzando los -5.396 millones de dólares”. A esa cuenta, por cuestiones de metodología, se le pueden agregar otros elementos como los compromisos de pago del BCRA de los próximos doce meses. “Si a eso le restamos los pagos de Bopreal a un año y los Depósitos del Gobierno Nacional, alcanzan los -10.717 millones de dólares. Es decir, un nivel prácticamente igual a aquel con el cual Milei recibió el Gobierno”, concluyó Vectorial.

En marzo parte de las razones que el Central enumeró para explicar las dificultades para sumar reservas no fueron tan relevantes como en meses anteriores, de acuerdo a un cálculo hecho por la consultora Invecq. “El equipo económico cree que no se están acumulando RRII (cayeron USD 5.750 millones vs. el 27 de diciembre) porque el Tesoro ha tenido que afrontar el pago de vencimientos de deuda en dólares, sin tener acceso al mercado. Es decir, se ha visto obligado a pagar cash dichos compromisos, lo cual tuvo un impacto directo en el nivel de RRII (se pagan con dólares que tiene depositados en el BCRA y que forman parte de las reservas)”, explicó Invecq.

“Pero, al menos durante el corriente mes, esa no sería la explicación: las reservas internacionales cayeron USD 2.342 millones, el Banco Central vendió USD 1.252 millones en el MULC, y solo hubo pagos a organismos internacionales por USD 331 millones (hasta el 25 de marzo), mientras que no hubo cancelación de capital e intereses en dólares a bonistas privados”, aseveró.

En un informe reciente, el BCRA había mostrado que de los USD 25.000 millones que el BCRA compró en el mercado oficial desde el cambio de gobierno, solo pudo retener como reservas netas unos USD 7.000 millones, algo menos del 30 por ciento. El vicepresidente del BCRA Vladimir Werning argumentó que esa brecha entre los dólares comprados en el mercado oficial y lo que pudo retener como reservas netas responde, principalmente, al uso de divisas para el pago de servicios de deuda y otros factores que no especificó. En ese listado aparece, por ejemplo, el uso de dólares comprados de liquidaciones de exportaciones para abastecer la oferta de dólar contado con liquidación.