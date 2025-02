La empresa socia de YPF para el proyecto de GNL prevé un aumento mundial de la demanda: “El futuro es prometedor”

El proyecto Argentina GNL es llevado adelante por YPF en sociedad con Shell, que reemplazó a la malaya Petronas. REUTERS

El presidente de YPF, Horacio Marín, celebró las conclusiones de un informe que hizo la petrolera Shell, socia de YPF en el desarrollo de GNL en Vaca Muerta. El reporte, de alcance mundial, estimó que la demanda global de ese fluido seguirá en crecimiento hasta 2040 empujado por el crecimiento económico en Asia, la necesidad de descarbonizar industrias pesadas y la creciente demanda del sector tecnológico de alto consumo energético.

Si bien no hace referencia específica al potencial de Vaca Muerta, Marín consideró: “Con el proyecto Argentina LNG, estamos trabajando de manera estratégica para ser parte de este crecimiento y apuntando a los mercados clave”, afirmó en su cuenta de LinkedIn, red social en que Shell publicó su reporte. “Nuestro objetivo es posicionar a nuestro país como un actor principal en la exportación de gas natural licuado, contribuyendo al suministro energético global. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con Shell y otras empresas será clave para captar estas oportunidades. ¡El futuro es prometedor!”, concluyó.

Shell fue la compañía que reemplazó a Petronas en el desarrollo del proyecto “Argentina GNL”, un cambio de socios que se oficializó a fines de 2024. El nuevo convenio contempla el desarrollo y parte del financiamiento por USD 200 millones de la ingeniería para la primera etapa del proyecto.

El acuerdo entre la petrolera estatal y Shell contempla en esta etapa una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas al año (MTPA), para la que se buscaría la instalación en Río Negro de dos barcos que serán suministrados con gas natural extraído de la Cuenca Neuquina. La intención de YPF es que la decisión final de inversión se dé en los primeros meses de este año y que incluya acuerdos con los principales jugadores de la industria local.

Ya este año, YPF firmó un acuerdo un Memorándum de Entendimiento con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India para trabajar en la posibilidad de exportar GNL con un objetivo estimado de hasta 10 millones de toneladas al año.

Perspectivas mundiales para el GNL

El informe Shell LNG Outlook 2025 señala que la demanda global de GNL seguirá en aumento hasta 2040, impulsada por el crecimiento económico en Asia, la necesidad de descarbonizar industrias pesadas y la creciente demanda del sector tecnológico de alto consumo energético.

Horacio Marín, presidente de YPF

En 2024, el comercio global de GNL alcanzó 407 millones de toneladas, con un incremento mínimo de 3 millones de toneladas respecto del año anterior, lo que representó la menor expansión de la oferta en una década. Mientras que en Asia el consumo se fortaleció -con China e India aumentando sus importaciones-Europa redujo sus compras en 19% debido a un mayor uso de energías renovables y la persistente debilidad de la demanda industrial.

El documento no menciona explícitamente a Argentina en su análisis global del mercado de GNL, aunque ese crecimiento de la demanda asiática y la dependencia creciente de EE.UU. como proveedor pueden tener implicancias para Argentina en términos de oportunidades para exportación desde Vaca Muerta.

En términos de infraestructura, el documento destaca que el GNL seguirá desempeñando un papel clave en la transición energética. Se proyecta que las actuales redes de distribución de gas puedan adaptarse en el futuro para importar bio-GNL, GNL sintético y, eventualmente, hidrógeno verde.

A su vez, el sector avanza en la reducción de emisiones de metano en la cadena de valor con el objetivo de alcanzar niveles cercanos a cero en 2030. El informe también subraya la creciente dependencia global del suministro de GNL de Estados Unidos, lo que conlleva riesgos asociados a regulaciones, costos de infraestructura y emisiones de carbono.

En el plano comercial, la mayor parte de los contratos firmados en 2024 provinieron de Medio Oriente, mientras que EE.UU. redujo sus ventas tras el récord de acuerdos alcanzado entre 2021 y 2023. China e India, en tanto, expandieron su capacidad de regasificación y distribución de gas, consolidándose como los principales motores de la demanda futura. Con una oferta restringida y una competencia creciente entre Europa y Asia por asegurar cargamentos, el GNL continuará siendo un recurso estratégico para la seguridad energética global.